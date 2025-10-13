Cuộc chiến giữa hai siêu phẩm Galaxy S26 Ultra và iPhone 17 Pro Max không chỉ là so găng phần cứng, mà còn là trận chiến về AI và trải nghiệm người dùng – yếu tố sẽ định hình thế hệ smartphone của năm 2026.

Cuộc chiến giữa hai siêu phẩm Galaxy S26 Ultra và iPhone 17 Pro Max sẽ là màn so găng được mong chờ nhất năm 2026. Ảnh: Future

Hiện tại, iPhone 17 Pro Max đang nắm ưu thế với thiết kế bền bỉ, hiệu năng vượt trội từ chip A19 Pro và pin được cải thiện đáng kể. Trong khi đó, Galaxy S26 Ultra vẫn còn là ẩn số, song những tin đồn ban đầu cho thấy Samsung đang chuẩn bị một “quái vật” mới, có thể lấy lại ngôi vương từ tay đối thủ đến từ Cupertino.

Giá bán và thời điểm ra mắt: Samsung vẫn “đắt đỏ” hơn

Nếu dựa trên lịch sử, Galaxy S26 Ultra nhiều khả năng tiếp tục là chiếc máy có giá cao hơn. Galaxy S25 Ultra khi ra mắt đầu năm 2025 được bán với giá 1.299 USD, tương đương với Galaxy S24 Ultra nhưng cao hơn 100 USD so với phiên bản trước đó.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max ra mắt vào ngày 19/9/2025 có giá 1.199 USD cho bản 256GB, và bản 2TB cao nhất chạm mốc 1.999 USD.

Samsung được dự đoán sẽ tổ chức sự kiện Galaxy Unpacked vào tháng 1/2026, với máy lên kệ đầu tháng 2 – tương tự lịch trình năm trước. Mức giá cụ thể của S26 Ultra sẽ được xác nhận vào thời điểm đó, nhưng nhiều khả năng vẫn duy trì vị thế “đắt nhất thế giới Android”.

Thiết kế: Apple “lột xác”, Samsung giữ an toàn

iPhone 17 Pro Max là một trong những bản thiết kế tươi mới nhất của Apple trong nhiều năm. Máy sở hữu khung nhôm, mặt trước Ceramic Shield 2 và mặt sau Ceramic Shield bóng mịn. Màu Cam vũ trụ (Cosmic Orange) trở thành điểm nhấn sang trọng, đánh dấu sự chuyển mình so với khung titan vuông vức của đời trước.

Cụm ba camera vẫn hiện diện nhưng được kéo dài theo chiều ngang, cùng các cạnh khung được bo cong nhẹ mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái hơn.

Ngược lại, Galaxy S26 Ultra theo những bản dựng rò rỉ chỉ thay đổi nhẹ: các góc được bo tròn hơn, cụm camera lớn hơn và nhô lên rõ rệt. Tuy không tạo hiệu ứng “wow” như Apple, Samsung có thể đang tập trung nâng cấp chất liệu và tính bền bỉ thay vì thay đổi hình dáng tổng thể.

Màn hình: Cuộc đua công nghệ hiển thị chưa có hồi kết

Tin đồn cho thấy Galaxy S26 Ultra sẽ dùng màn hình AMOLED 6,9 inch, sáng hơn và có màu sắc trung thực hơn. Đặc biệt, Samsung có thể áp dụng công nghệ CoE depolarizer và kính chống phản chiếu thế hệ 3, giúp hiển thị rõ hơn dưới ánh sáng mạnh.

Galaxy S26 Ultra sẽ dùng màn hình AMOLED 6,9 inch, sáng hơn và có màu sắc trung thực hơn. Ảnh: Tom's Guide

Một tính năng mới có tên “Flex Magic” cũng được hé lộ – biến màn hình thành dạng “chống nhìn trộm” giúp bảo mật nội dung.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max cũng sở hữu màn OLED 6,9 inch đạt độ sáng đỉnh 1.899 nit, vượt nhẹ Galaxy S25 Ultra (1.860 nit). Ngoài ra, lớp phủ chống phản xạ mới giúp hình ảnh rõ ràng hơn khi xem video hoặc sử dụng ngoài trời.

Camera: iPhone 17 Pro Max tạm chiếm ưu thế

Trong cuộc thử nghiệm hơn 200 bức ảnh giữa iPhone 17 Pro Max và Galaxy S25 Ultra, Apple đã giành chiến thắng với khả năng xử lý màu sắc và chi tiết tự nhiên hơn.

Cụm camera của iPhone gồm: 48MP chính, 48MP góc siêu rộng, 48MP tele 4x, Camera selfie 18MP với tính năng Center Stage.

Apple cũng nâng cấp đáng kể camera trước, cho góc nhìn rộng hơn mà vẫn giữ chi tiết cao. Tuy nhiên, camera tele giảm xuống 4x thay vì 5x như đối thủ, khiến ảnh zoom xa chưa thật sự vượt trội.

Về phía Samsung, Galaxy S26 Ultra được đồn sẽ giữ cấu hình 4 camera gồm: 200MP chính (khẩu độ nâng lên f/1.4), 50MP góc siêu rộng, 12MP tele 3x, 50MP tele 5x.

Khẩu độ lớn hơn giúp thu sáng tốt hơn trong môi trường tối và cải thiện độ nét khi chụp vật thể chuyển động. Dù thay đổi không quá đột phá, Samsung có thể bù lại bằng AI camera – lĩnh vực mà hãng luôn dẫn đầu so với Apple.

Hiệu năng: A19 Pro vẫn là “vua” hiệu suất

Chip A19 Pro trên iPhone 17 Pro Max tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội. Theo bài kiểm tra Geekbench 6, iPhone bỏ xa mọi đối thủ Android, kể cả những máy dùng Snapdragon 8 Elite Gen 4.

Trong bài test Adobe Premiere Rush, máy mã hóa video nhanh hơn Galaxy S25 Ultra rõ rệt. GPU cũng cho kết quả ấn tượng với khả năng duy trì hiệu suất ổn định nhờ buồng tản nhiệt hơi mới.

iPhone 17 Pro Max và hình ảnh rò rỉ về Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Apple / @Onleaks x @Androidheadline

Tuy nhiên, lợi thế này có thể bị thu hẹp khi Snapdragon 8 Elite Gen 5 xuất hiện trên Galaxy S26 Ultra. Những điểm số ban đầu từ thiết bị mẫu cho thấy cải thiện đáng kể, đặc biệt là về đồ họa và AI. Một số thị trường có thể nhận bản dùng Exynos 2600, nhưng hiệu năng thực tế vẫn là ẩn số.

Pin và sạc: Apple tiết kiệm, Samsung nhanh hơn

Bài kiểm tra pin của iPhone 17 Pro Max cho kết quả 17 giờ 54 phút lướt web liên tục – vượt xa Galaxy S25 Ultra khoảng 3 giờ. Đây là minh chứng rõ ràng cho khả năng tối ưu năng lượng của chip A19 Pro.

Video concept Galaxy S26 Ultra. (Nguồn: Sam Tech)

Galaxy S26 Ultra dự kiến vẫn giữ viên pin 5.000mAh, nhưng có thể cải thiện nhờ vi xử lý tiết kiệm hơn và phần mềm tối ưu.

Tuy nhiên, Samsung nắm lợi thế ở tốc độ sạc: tin đồn cho biết máy sẽ hỗ trợ sạc nhanh 60W, cao hơn mức 45W hiện tại và vượt xa 29W của iPhone 17 Pro Max.

Phần mềm và AI: Samsung có thể lật ngược thế cờ

iPhone 17 Pro Max chạy iOS 26, mang đến giao diện Liquid Glass mới với hiệu ứng trong suốt và bóng mờ hiện đại. Các tính năng như Call Screen lọc cuộc gọi rác và Live Translation dịch trực tiếp giúp trải nghiệm tiện lợi hơn.

Giao diện Liquid Glass trên iPhone 17 Pro Max chạy iOS 26. Ảnh: Tom's Guide

Tuy nhiên, Apple Intelligence – hệ thống AI của Apple – lại không có nhiều cải tiến đáng kể. Người dùng kỳ vọng nhiều hơn, nhưng iOS 26 chủ yếu tập trung vào yếu tố thẩm mỹ.

Ngược lại, Samsung được cho là sẽ đẩy mạnh Galaxy AI trên S26 Ultra. Những công cụ hiện có như Circle to Search hay Live Translate đã vượt trội hơn Apple, và bản nâng cấp sắp tới có thể mở rộng khả năng sáng tạo và hỗ trợ người dùng tốt hơn.

Dù iPhone 17 Pro Max đang chiếm ưu thế rõ rệt về hiệu năng, thời lượng pin và thiết kế, Samsung vẫn còn thời gian để phản công. Nếu Galaxy S26 Ultra thật sự sở hữu chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, camera f/1.4 và sạc 60W, nó hoàn toàn có thể trở thành đối thủ đáng gờm nhất của iPhone kể từ trước đến nay.

(Theo Tom's Guide, AppleInsider)