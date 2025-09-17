Kích thước và thiết kế

Cả iPhone 17 và iPhone 17 Pro có kích thước gần như tương đồng. Tuy độ dày có chút khác biệt nhỏ, 17 Pro dày hơn bản tiêu chuẩn không đáng kể.

iPhone 17 và iPhone 17 Pro Max. Ảnh: Apple

Điểm đáng chú ý hơn nằm ở trọng lượng: iPhone 17 nặng 177 gram, trong khi bản Pro nặng 206 gram. Sự chênh lệch này chủ yếu đến từ thiết kế.

Cả hai đều dùng khung nhôm, thay vì phân biệt nhôm và titan như trước. iPhone 17 vẫn giữ mặt lưng kính quen thuộc, với mặt trước được phủ Ceramic Shield 2, giúp tăng gấp ba khả năng chống trầy xước và giảm phản chiếu ánh sáng.

Ngược lại, iPhone 17 Pro thay đổi mạnh mẽ: cụm camera sau chiếm toàn bộ chiều ngang máy, làm từ nhôm thay vì kính, khiến máy nặng hơn.

Ngoài ra, mặt lưng cũng có lớp Ceramic Shield, giúp khả năng chống nứt gấp bốn lần so với kính thường.

Màn hình

Về hiển thị, cả hai mẫu đều giống hệt nhau. Cả iPhone 17 và 17 Pro đều sở hữu màn hình Super Retina XDR 6,3 inch, tấm nền OLED luôn hiển thị (always-on), độ phân giải 2.622 x 1.206 pixel, mật độ điểm ảnh 460 ppi.

Cả iPhone 17 và 17 Pro đều sở hữu màn hình Super Retina XDR 6,3 inch. Ảnh: Apple

Đặc biệt, tính năng ProMotion với tần số quét thích ứng 120Hz, vốn chỉ dành cho bản Pro, nay đã có mặt trên bản thường.

Độ sáng đạt 1.000 nit khi sử dụng thông thường, 1.600 nit cho nội dung HDR và tối đa 3.000 nit khi dùng ngoài trời. Cả hai cũng hỗ trợ True Tone, dải màu rộng P3 và Haptic Touch.

Như vậy, về màn hình, người dùng sẽ không phải phân vân nhiều - iPhone 17 đã được nâng cấp ngang ngửa Pro.

Camera

Sự khác biệt rõ rệt nhất nằm ở hệ thống camera. iPhone 17 trang bị hệ thống camera kép Fusion: Camera chính 48MP f/1.6, chống rung quang học Sensor Shift, hỗ trợ tạo ảnh zoom 2x “chất lượng quang học”. Camera góc siêu rộng 48MP f/2.2, góc nhìn 120 độ.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro có cụm ba camera: Camera chính 48MP f/1.78, gần giống bản thường; Camera góc siêu rộng 48MP tương tự iPhone 17; Camera Telephoto 48MP, zoom quang 4x, khẩu f/2.8, thiết kế Tetraprism. Nhờ kỹ thuật crop, camera này đạt mức zoom quang học 8x (12MP).

Về zoom, iPhone 17 hỗ trợ phạm vi zoom quang 4x và zoom số 10x. iPhone 17 Pro vượt trội với zoom quang 8x và zoom số tới 40x.

Cả hai đều tích hợp công nghệ xử lý hình ảnh của Apple: Photonic Engine, Deep Fusion, Smart HDR 5, Chế độ Chân dung, Night Mode, Macro và hỗ trợ ảnh không gian (Spatial Photos).

iPhone 17 và 17 Pro khác nhau ở hệ thống camera sau. Ảnh: Apple

Điểm vượt trội của bản Pro nằm ở ảnh ProRAW, phù hợp với nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Về video, cả hai quay 4K Dolby Vision, nhưng iPhone 17 giới hạn 60fps, Cinematic Mode 30fps. Còn iPhone 17 Pro đạt tới 120fps, Cinematic Mode 60fps, đồng thời hỗ trợ ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, Genlock.

Ngoài ra, Pro còn có quay chậm 4K 120fps Dolby Vision, trong khi bản thường dừng ở 1080p 240fps.

Camera trước của cả hai đều được nâng cấp thành 18MP Center Stage, hỗ trợ xoay dọc/ngang linh hoạt, Face ID, Portrait Mode và quay 4K Dolby Vision 60fps. Tuy nhiên, chỉ iPhone 17 Pro có ProRes video.

Hiệu năng và tản nhiệt

Cả hai đều dùng chip A19, nhưng khác biệt ở chi tiết:

iPhone 17: chip A19, CPU 6 nhân, GPU 5 nhân, hỗ trợ Neural Accelerators.

iPhone 17 Pro: chip A19 Pro, CPU tương tự, nhưng GPU 6 nhân và có tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber cooling).

Theo Apple, công nghệ tản nhiệt mới giúp Pro duy trì hiệu năng lâu hơn 40%.

Đây là điểm khác biệt quan trọng cho game thủ hay người dùng cần hiệu năng cao liên tục.

Kết nối

Cả hai trang bị chip N1 hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread, AirDrop và Personal Hotspot nhanh hơn.

Ngoài ra có chip Ultra Wideband thế hệ 2, NFC cho Apple Pay, 5G (mmWave và sub-6GHz), LTE Gigabit và GPS đa tần (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC).

Cả hai hỗ trợ SOS qua vệ tinh, hỗ trợ cứu hộ bên đường và nhắn tin vệ tinh.

Điểm khác biệt duy nhất: iPhone 17 Pro: cổng USB-C chuẩn 3.0 tốc độ cao. iPhone 17: vẫn chỉ USB 2.0.

Người thường ít bị ảnh hưởng, nhưng nhiếp ảnh gia, quay phim cần truyền dữ liệu nhanh chắc chắn sẽ chọn Pro.

Thời lượng pin và sạc

Dù kích thước gần như giống nhau, iPhone 17 Pro có pin tốt hơn: iPhone 17 Pro: phát video 33 giờ, phát trực tuyến 30 giờ. Trong khi, iPhone 17: 30 giờ và 27 giờ.

Cả hai đều hỗ trợ sạc nhanh qua USB-C: 50% pin sau 20 phút với củ sạc 40W. Với MagSafe và sạc 30W, cả hai đạt 50% pin trong cùng thời gian.

Tính năng khác

Cả hai đạt chuẩn chống nước bụi IP68 (ngâm sâu 6m trong 30 phút), hỗ trợ Crash Detection, Action Button và Camera Control.

Dung lượng, màu sắc và giá bán

Giá iPhone 17 với 2 phiên bản dung lượng lưu trữ 256GB và 512GB lần lượt là 799 USD và 999 USD.

iPhone 17 có các màu: Tím oải hương, Xanh ngọc, Xanh sương, Trắng, Đen.

Video trải nghiệm mẫu iPhone 17 Pro. (Nguồn: Booredatwork/YouTube)

Trong khi, iPhone 17 Pro có 3 mức giá cho các phiên bản: 256GB: 1.099 USD; 512GB: 1.299 USD; 1TB: 1.499 USD. Các màu gồm: Cam vũ trụ, Xanh đậm và Bạc.

Nên chọn máy nào?

iPhone 17 đã có bước tiến lớn, đặc biệt là màn hình ProMotion 120Hz và pin trên 30 giờ. Với mức giá dễ tiếp cận hơn, đây là lựa chọn hợp lý cho đa số người dùng.

Tuy nhiên, iPhone 17 Pro vẫn giữ lợi thế rõ rệt: hệ thống camera Telephoto nâng cấp, hỗ trợ ProRAW và ProRes, GPU mạnh hơn cùng tản nhiệt buồng hơi, cổng USB-C tốc độ cao.

Với những ai cần hiệu năng bền bỉ, khả năng quay chụp chuyên nghiệp, mức chênh 300 USD là khoản đầu tư xứng đáng.

Với người dùng phổ thông, iPhone 17 là quá đủ. Nhưng với những ai muốn “tận hưởng trọn vẹn” trải nghiệm cao cấp, iPhone 17 Pro chính là câu trả lời.

(Theo Appleinsider, Tom’s Guide)