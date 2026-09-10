Sau sự kiện ra mắt iPhone 18 Pro và iPhone Duo ngày 9/9, Apple điều chỉnh giá khởi điểm của bốn mẫu iPhone hiện có trên cửa hàng trực tuyến tại Mỹ. Mỗi sản phẩm tăng 100 USD so với trước.

iPhone 18 Pro vửa ra mắt. Ảnh: MacRumors

Giá khởi điểm mới của các mẫu máy gồm:

- iPhone 16: 799 USD, tăng 100 USD

- iPhone 17e: 699 USD, tăng 100 USD

- iPhone 17: 899 USD, tăng 100 USD

- iPhone Air: 1.099 USD, tăng 100 USD

Như vậy, toàn bộ bốn mẫu iPhone nói trên đều được Apple tăng giá 100 USD. Sau khi giới thiệu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, hãng cũng ngừng bán iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.

Tại Việt Nam, các model iPhone 17, 17e, 16 và iPhone Air cũng được điều chỉnh giá tăng hàng triệu đồng. Cụ thể như sau:

Trước sự kiện iPhone diễn ra ngày 9/9, nhiều thông tin cho rằng Apple có thể tăng giá dòng iPhone 17 khi các mẫu iPhone 18 Pro được ra mắt trong tháng 9. Dự đoán này càng được củng cố sau những phát biểu gần đây của CEO Tim Cook về khả năng Apple phải thực hiện các đợt tăng giá "không thể tránh khỏi".

Cuối tháng 6, Cook nói với The Wall Street Journal rằng Apple không còn khả năng tiếp tục hấp thụ chi phí gia tăng đối với chip nhớ và chip lưu trữ. Đây là những linh kiện đang có nhu cầu cao khi các công ty AI và "neocloud" đẩy mạnh xây dựng trung tâm dữ liệu.

Làn sóng đầu tư vào hạ tầng AI đang làm dấy lên tranh luận về việc liệu nhu cầu thực tế có đủ để biện minh cho hàng trăm tỷ USD vốn được rót vào lĩnh vực này hay không. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, nhu cầu từ AI đang góp phần gây áp lực lên nguồn cung của ngành bán dẫn.

Cook ví tình trạng thiếu chip nhớ hiện nay như một trận lũ xảy ra mỗi 100 năm. "Trong hơn 40 năm, tôi chưa từng chứng kiến điều gì tương tự ở bất kỳ lĩnh vực nào", ông nói.