Khẩu độ biến thiên đưa camera iPhone 18 Pro tiến gần máy ảnh chuyên nghiệp

Nâng cấp lớn nhất trên camera iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max năm nay nằm ở một thành phần phần cứng vốn rất quen thuộc trên máy ảnh chuyên nghiệp: khẩu độ vật lý có khả năng điều chỉnh linh hoạt.

iPhone 18 Pro màu đỏ đậm mới. Ảnh: MacRumors

Công nghệ khẩu độ biến thiên cho phép iPhone 18 Pro kiểm soát lượng ánh sáng đi vào ống kính. Đây được xem là bước tiến quan trọng, bởi nó không chỉ cải thiện khả năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng mà còn mở rộng quyền kiểm soát độ sâu trường ảnh cho người dùng.

Khi khẩu độ mở lớn, nhiều ánh sáng hơn sẽ đi vào cảm biến. Điều này giúp camera thu được nhiều chi tiết và màu sắc hơn trong môi trường tối.

Đồng thời, khẩu độ lớn cũng tạo ra độ sâu trường ảnh mỏng hơn, giúp chủ thể nổi bật khỏi hậu cảnh và tạo hiệu ứng xóa phông tự nhiên, đặc biệt hữu ích khi chụp chân dung.

Ngược lại, khi thu hẹp khẩu độ, độ sâu trường ảnh sẽ tăng lên. Khi đó, nhiều khu vực trong khung hình có thể được giữ nét đồng thời, phù hợp với những bức ảnh phong cảnh hoặc các tình huống người dùng muốn toàn bộ khung cảnh rõ ràng.

Theo Apple, iPhone 18 Pro có thể tự động điều chỉnh khẩu độ dựa trên điều kiện chụp.

Tuy nhiên, Apple cũng được cho là sẽ cho phép người dùng can thiệp thủ công thông qua ứng dụng Camera.

Đây là thay đổi đáng chú ý bởi khẩu độ biến thiên vốn không phải công nghệ hoàn toàn mới trên smartphone.

Samsung từng trang bị hệ thống khẩu độ kép cho Galaxy S9 và Galaxy S10, cho phép camera chuyển đổi cơ học giữa f/1.5 và f/2.4. Tuy nhiên, hãng đã loại bỏ tính năng này từ dòng Galaxy S20.

Trong khi đó, Huawei và Xiaomi vẫn tiếp tục theo đuổi camera khẩu độ biến thiên trên một số mẫu smartphone cao cấp. Xiaomi 14 Ultra, chẳng hạn, hỗ trợ dải khẩu độ từ f/1.63 đến f/4.0.

Tuy nhiên, việc Apple đưa công nghệ này vào hệ thống camera của iPhone có thể tạo ra khác biệt đáng kể nhờ khả năng kết hợp giữa phần cứng, thuật toán xử lý ảnh và hệ sinh thái phần mềm.

iPhone 18 Pro có thể xác thực ảnh gốc, chống bị AI chỉnh sửa

Bên cạnh nâng cấp phần cứng camera, Apple còn đưa ra một tính năng hoàn toàn mới mang tên Reference Image trên iPhone 18 Pro.

Công nghệ này hướng tới việc xác thực nguồn gốc của bức ảnh, giúp người xem biết liệu hình ảnh được chụp bằng iPhone có bị chỉnh sửa bằng AI sau đó hay không.

Tính năng Reference Image trên iPhone 18 Pro giúp người xem biết liệu hình ảnh được chụp bằng iPhone có bị chỉnh sửa bằng AI sau đó hay không. Ảnh: MacRumors

Trong bối cảnh ảnh tổng hợp và nội dung do AI tạo ra ngày càng khó phân biệt với hình ảnh thực tế, đây có thể trở thành một trong những tính năng đáng chú ý nhất của iPhone 18 Pro.

Reference Image về cơ bản sẽ tạo ra một dấu xác thực kỹ thuật số cho bức ảnh ngay sau khi người dùng chụp.

Nếu bức ảnh tiếp tục được chỉnh sửa bằng AI, người dùng có thể xem lại bản gốc dưới dạng một "digital negative" và so sánh với phiên bản đã thay đổi.

Công nghệ này được thiết kế để giải quyết một vấn đề ngày càng lớn trên Internet: làm thế nào để biết một bức ảnh phản ánh đúng những gì camera ghi lại hay đã bị AI can thiệp.

Apple được cho là sẽ tận dụng Private Cloud Compute để xử lý một số thông tin liên quan đến bức ảnh được chụp bằng camera iPhone 18 Pro.

Hệ thống sau đó tạo ra một chữ ký mật mã, đóng vai trò như dấu xác thực cho hình ảnh gốc.

Đáng chú ý, dấu xác thực này không chỉ có giá trị trên chính chiếc iPhone đã chụp ảnh.

Người dùng có thể chia sẻ hình ảnh đã được ký với người khác, đồng thời giữ lại thông tin xác thực để kiểm tra nguồn gốc của ảnh về sau.

Điều này có thể mở ra một hướng tiếp cận mới đối với việc xác minh hình ảnh trong thời đại AI, đặc biệt khi nội dung giả mạo bằng công cụ tạo sinh ngày càng phổ biến.

Tuy nhiên, Reference Image sẽ có giới hạn về thị trường. Theo thông tin hiện có, tính năng này không được cung cấp tại Liên minh châu Âu và Trung Quốc.

Không chỉ xác thực ảnh chụp từ camera, Apple cũng đang xây dựng cơ chế nhận diện đối với những hình ảnh được tạo hoặc chỉnh sửa bằng các công cụ AI của hãng.

Các tính năng tạo ảnh như Image Playground hay những công cụ chỉnh sửa mới trong Apple Intelligence, bao gồm Extend và Spatial Reframe, sẽ bổ sung dấu SynthID vào hình ảnh được tạo ra.

Động thái này cho thấy Apple đang cố gắng xây dựng ranh giới rõ ràng hơn giữa ảnh do camera ghi lại và nội dung được tạo hoặc chỉnh sửa bằng AI.

Nếu Reference Image giúp chứng minh một bức ảnh có nguồn gốc từ camera và chưa bị can thiệp, SynthID lại đóng vai trò nhận diện những hình ảnh có sự tham gia của AI.

Với iPhone 18 Pro, Apple vì thế không chỉ nâng cấp khả năng chụp ảnh mà còn đang hướng camera sang một vấn đề lớn hơn: xác thực sự thật của hình ảnh trong kỷ nguyên AI.

Sự kết hợp giữa khẩu độ biến thiên, khả năng kiểm soát ánh sáng tốt hơn và công nghệ xác thực hình ảnh có thể giúp iPhone 18 Pro tạo ra khác biệt không chỉ về chất lượng ảnh mà còn về cách người dùng tin tưởng và chia sẻ nội dung số.

(Theo 9to5mac, Engadget)