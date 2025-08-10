Có ba tính năng riêng của iPhone 17 Pro Max làm chiếc iPhone cao cấp nhất của Apple rất khó để bỏ qua, mặc dù nhiều người tỏ ra thích iPhone 17 Air hơn.

Màn hình chống chói

Với những người yêu ngày nắng đẹp, thậm chí đến tâm trạng của họ cũng phụ thuộc nhiều vào việc trời có nắng hay không, và khả năng ra ngoài tận hưởng ánh nắng là điều khó bỏ qua.

Vì vậy, họ sẽ rất hào hứng với tin tức rò rỉ rằng iPhone 17 Pro và 17 Pro Max sẽ được trang bị màn hình chống phản chiếu (anti-reflective) mới.

Những tin tức rò rỉ lần đầu về lớp phủ màn hình chống phản chiếu này vào năm 2024. Theo thông tin rò rỉ, nó có khả năng chống trầy xước tốt hơn Ceramic Shield hiện tại, do đó các mẫu iPhone 17 sử dụng công nghệ này sẽ chống chịu hao mòn tốt hơn theo thời gian sử dụng.

Đầu năm nay, Apple đã gặp khó khăn trong việc mở rộng quy trình phủ lớp chống phản chiếu lên màn hình, khiến nhiều người cho rằng tính năng này sẽ bị hủy bỏ.

Quá trình phủ lớp chống phản chiếu khi đó quá phức tạp, làm chậm tốc độ sản xuất. Tuy nhiên, hiện tại quy trình đã được cải thiện, và loại màn hình mới lại một lần nữa trở thành lựa chọn khả thi.

Đây có thể là công nghệ tương tự “nano-texture” trên màn hình Apple Studio Display, nhưng được cải tiến để không quá mỏng manh và không cần khăn chuyên dụng để lau.

Tùy vào mức độ hiệu quả của công nghệ chống chói mà Apple mang lại, người dùng có thể sẽ coi đây là yếu tố ảnh hưởng lớn đến quyết định mua iPhone của họ.

Với những ngày đi dưới trời nắng, một chiếc iPhone 17 Pro Max có màn hình chống chói sẽ thật tuyệt vời. Chưa kể, người dùng còn có thể thoải mái tăng độ sáng nhờ vào tính năng được nâng cấp tiếp theo dưới đây.

Pin lớn nhất từ trước đến nay

Nỗi lo về pin gần như đã biến mất sau khi những tin tức rò rỉ về dung lượng pin của iPhone 17 Pro Max. iPhone 16 Pro năm ngoái đã mang đến cải thiện đáng kể về thời lượng pin, đủ để người dùng rất hiếm khi phải bận tâm đến việc sạc ngay cả trong những ngày sử dụng nặng nhất.

iPhone 17 Pro Max được dự đoán sẽ nâng tầm hơn nữa. Mặc dù các mẫu Pro Max của Apple luôn có pin tốt nhất, nhưng năm nay 17 Pro Max sẽ dày hơn bao giờ hết để chứa viên pin lớn hơn.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Weibo, nguồn tin Instant Digital đã tiết lộ một thông số đáng chú ý liên quan đến viên pin của iPhone 17 Pro Max.

Theo đó, mẫu flagship này dự kiến sẽ có viên pin dung lượng khoảng 5.000 mAh, biến nó thành chiếc iPhone có pin lớn nhất từ trước đến nay.

Con số 5.000 mAh nhiều khả năng chỉ là ước tính gần đúng, không phải số chính xác tuyệt đối. Tuy nhiên, nó vẫn cho chúng ta một cái nhìn rõ hơn về nâng cấp đáng kể trên mẫu iPhone 17 Pro Max năm nay.

Để so sánh với các thế hệ trước, iPhone 14 Pro Max sở hữu viên pin 4.323mAh, iPhone 15 Pro Max dùng pin 4.422mAh và iPhone 16 Pro Max được trang bị pin 4.676mAh.

Nếu con số cuối cùng thực sự tiệm cận 5.000 mAh, đây sẽ là mức tăng gần 10% so với iPhone 16 Pro Max.

Dù sẽ có nhiều người nghiêng về việc chọn iPhone 17 Air với thiết kế mang hơi hướng của tương lai, nhưng dung lượng pin có thể sẽ khiến không ít trong số họ phải suy nghĩ lại.

Dù rằng hiệu năng pin của iOS sẽ được cải thiện trước khi ra mắt chính thức, nhưng ý tưởng sở hữu chiếc iPhone có thời lượng pin “khủng” nhất từ trước đến nay thực sự rất hấp dẫn.

Nâng cấp camera

Camera của iPhone hiện đã đạt tới mức có thể dùng để quay những bom tấn Hollywood, nhưng Apple vẫn liên tục cải thiện mỗi năm.

Với iPhone 17 Pro Max, Apple nhiều khả năng sẽ có hàng loạt nâng cấp về camera. Hai thay đổi gần như chắc chắn là Camera TrueDepth mặt trước 24MP (tăng từ 12MP) và ống kính tele 48MP (tăng từ 12MP).

Ngoài những thay đổi về cảm biến mà các rò rỉ chuỗi cung ứng gần như đã xác nhận, còn có thể xuất hiện nhiều cải tiến khác.

Tin tức rò rỉ bao gồm: nút Camera Control thứ hai, quay video đa camera cùng lúc, zoom quang học 8x và ứng dụng camera chuyên nghiệp mới. Dù những điểm này chưa được xác nhận chắc chắn như nâng cấp cảm biến, chúng vẫn hoàn toàn có khả năng thành hiện thực.

Nếu bạn là một YouTuber hoặc người sáng tạo nội dung, iPhone 17 Pro Max sẽ là một bản nâng cấp hấp dẫn.

Apple đang phân định rõ ràng hơn giữa người dùng phổ thông và người dùng chuyên nghiệp và iPhone 17 là minh chứng rõ nét cho hướng đi này.

iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max có thể sẽ là những chiếc iPhone “Pro” đúng nghĩa nhất từ trước đến nay – không chỉ là cái mác “cao cấp hơn” mà thực sự là dành cho những người dùng chuyên nghiệp, sáng tạo nội dung, hoặc cần hiệu năng cao hơn mức trung bình.

Ngoài 3 tính năng được nói đến trên đây, iPhone 17 Pro Max năm nay cũng còn nhiều nâng cấp hấp dẫn khác, có thể kể ra như: chip A19 Pro hoàn toàn mới; RAM 12GB – mức cao nhất từng có trên iPhone; thiết kế mới với dải camera sau và các phiên bản màu táo bạo hơn; hệ thống tản nhiệt buồng hơi đặc biệt hữu dụng ngay cả khi bạn không phải là game thủ, vlogger…

Điều này cho thấy dòng Pro năm nay mà đặc biệt là iPhone 17 Pro Max sẽ trở thành thế hệ iPhone đỉnh cao nhất từ trước đến nay của Apple.

