Thiết kế gây tranh cãi, nền tảng cho tương lai

Khi những tin đồn trước sự kiện công bố cho rằng dòng iPhone 17 sẽ xuất hiện với cụm camera ngang dạng “plateau”, nhiều người – trong đó có cả giới công nghệ – đã tỏ ra lo ngại.

Thiết kế cụm camera ngang dạng ‘plateau’ trên iPhone Air. Ảnh: Apple

Thời điểm đó, thông tin chỉ dựa trên các bản render và file CAD rò rỉ, khiến nhiều người nghĩ rằng Apple chỉ đang “làm màu”, phóng to cụm camera để tạo cảm giác phần thân máy còn lại mỏng hơn.

Thực tế hoàn toàn ngược lại.

Như CEO Tim Cook nhấn mạnh tại sự kiện “Awe Dropping” ngày 9/9, triết lý của Apple luôn là: “Design is how it works” – thiết kế phải vận hành mượt mà, làm phong phú trải nghiệm, chứ không chỉ là vẻ ngoài bắt mắt nhưng thiếu công năng.

Video Apple giới thiệu iPhone Air siêu mỏng với thiết kế cụm camera ngang dạng ‘plateau’.

Với iPhone Air và iPhone 17 Pro, “plateau” không chỉ là thanh camera ngang. Nó còn chứa nhiều linh kiện bổ sung để tăng cường hiệu suất, đồng thời giúp phần thân máy giữ được độ mỏng ấn tượng mà vẫn duy trì dung lượng pin đáng kể.

Nói cách khác, Apple đã tạo ra một giải pháp kỹ thuật vừa mang tính thẩm mỹ vừa mang đến lợi ích thực tế – điều hiếm khi thấy trong ngành smartphone vốn nhiều năm nay chỉ chạy theo hình thức.

Dù chỉ là một chi tiết nhỏ, “plateau” có thể tạo ảnh hưởng lớn đến những sản phẩm tiếp theo của Apple. Trong iPhone Air, khu vực nâng cao này không chỉ chứa cụm camera mà còn cả chip và nhiều module quan trọng khác. Nhờ đó, phần thân chính của máy có thêm không gian cho pin lớn hơn, giúp iPhone Air trở thành mẫu iPhone mỏng nhất từ trước đến nay – đồng thời lọt vào nhóm smartphone mỏng nhất thị trường – mà vẫn đảm bảo pin dùng đủ cả ngày.

Ngoài ra, “plateau” còn đóng vai trò như một bộ phận tản nhiệt tự nhiên. Với diện tích bề mặt tăng thêm, nó hoạt động như một heatsink tích hợp, giúp phân tán nhiệt tốt hơn. Điều này đặc biệt quan trọng vì nhiệt độ cao thường gây suy giảm tuổi thọ pin. Nhờ vậy, thiết kế mới không chỉ tăng hiệu suất mà còn kéo dài độ bền của thiết bị.

Khả năng vừa mỏng nhẹ, vừa mạnh mẽ và pin lâu chính là nền tảng để Apple chuẩn bị bước vào các lĩnh vực mới. Và một trong những sản phẩm được kỳ vọng nhất chính là iPhone màn hình gập.

Theo nhiều nguồn tin, iPhone gập đầu tiên sẽ có hai màn hình: một nhỏ bên ngoài và một lớn bên trong có thể mở rộng ra kích thước tương đương iPad mini. Tuy nhiên, những thiết bị dạng này luôn đối diện thách thức: cần pin lớn để nuôi nhiều màn hình mà không làm máy quá dày.

Apple đã tích hợp hầu hết các bộ phận quan trọng của điện thoại vào cụm camera trên thiết kế iPhone Air. Ảnh: Apple

“Plateau” có thể chính là giải pháp. Bằng cách giải phóng thêm không gian bên trong cho pin, Apple sẽ có lợi thế khi kết hợp với chip Apple Silicon siêu tiết kiệm năng lượng. Điều này có thể giúp iPhone gập vượt trội so với đối thủ, vốn đã nhiều năm thử nghiệm nhưng vẫn còn hạn chế về pin và độ bền.

Nếu đúng như dự đoán, iPhone gập sẽ không chỉ là một thiết bị phần cứng, mà còn được tích hợp sâu vào hệ sinh thái iOS, hỗ trợ đa nhiệm kiểu iPad, bút Apple Pencil và tối ưu cho loạt ứng dụng Apple. Sự kết hợp này hứa hẹn tạo ra lợi thế vượt xa Galaxy Z Fold hay các mẫu gập khác trên thị trường.

“Plateau” không chỉ hữu ích cho iPhone. Những công nghệ mà Apple triển khai ở đây có thể sẽ góp phần quan trọng cho dự án kính AR – sản phẩm bí mật được mong chờ từ lâu.

Để nhét vừa camera, chip, loa và nhiều cảm biến vào một thiết bị đeo siêu nhỏ gọn, Apple cần thu nhỏ và tối ưu từng linh kiện. Bài học từ việc chế tạo iPhone Air và iPhone 17 series cho thấy Apple đã đạt bước tiến lớn trong việc nén mật độ linh kiện vào một không gian hạn chế mà vẫn đảm bảo hiệu năng và pin tốt.

Nếu đem triết lý này áp dụng cho kính AR, Apple có thể giải quyết hai thách thức lớn nhất: hiệu năng mạnh mẽ và thời lượng pin dài trong một thiết bị nhỏ gọn. Điều này sẽ giúp Apple tạo ra chiếc kính thông minh không chỉ thời trang mà còn thực sự hữu ích, khác biệt hẳn so với các sản phẩm AR non trẻ hiện nay.

Kỹ nghệ Apple – từ iPhone đến hệ sinh thái

Trong nhiều năm qua, Apple đã chứng minh khả năng dẫn đầu về kỹ nghệ chế tạo: từng bước thu nhỏ linh kiện, tăng mật độ, đồng thời duy trì thiết kế thanh lịch. “Plateau” chỉ là minh chứng mới nhất, tiếp nối hành trình đó.

Một concept kính Apple. Ảnh: iDrop News

Sự xuất hiện của thiết kế này cho thấy Apple không chỉ nghĩ cho iPhone hiện tại mà còn chuẩn bị cho những sản phẩm tương lai – từ iPhone gập cho đến kính AR. Đây có thể là những thiết bị sẽ định nghĩa lại cách chúng ta tương tác với công nghệ trong thập kỷ tới.

Trong khi iPhone gập và kính AR còn phải chờ thêm thời gian, người dùng hiện tại đã có thể trải nghiệm lợi ích ngay từ dòng iPhone 17. Pin bền bỉ hơn, thiết kế mỏng hơn, hiệu suất ổn định hơn – tất cả bắt đầu từ chi tiết tưởng như nhỏ bé: thanh camera ngang “plateau”.

Apple một lần nữa chứng minh rằng mỗi thay đổi thiết kế đều có lý do. “Plateau” không phải là trò chơi hình thức, mà là bước tiến kỹ thuật thực sự. Nó giúp iPhone trở nên mỏng, mạnh và bền hơn, đồng thời mở đường cho thế hệ sản phẩm tiếp theo: iPhone gập và kính AR.

Nếu đúng như dự đoán, “plateau” sẽ được nhớ đến như cột mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của Apple – từ một chi tiết thiết kế trên iPhone cho đến nền tảng để chinh phục tương lai công nghệ.

(Theo Macworld, Appleinsider)