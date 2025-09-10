Bài viết này sẽ so sánh chi tiết iPhone 17 Pro với thế hệ tiền nhiệm iPhone 16 Pro, để thấy rõ Apple đã nâng cấp những gì và liệu có đáng để người dùng nâng cấp hay không.

Các màu mới iPhone 17 Pro. Ảnh: Apple

Kích thước và thiết kế

iPhone Pro luôn nằm trong phân khúc cao cấp, đi kèm bản Pro Max lớn hơn. Với iPhone 16 Pro, máy có kích thước 149.6 x 71.5 x 8.25mm, nặng 199g. Đây là sự tăng lên so với iPhone 15 Pro.

Sang iPhone 17 Pro, kích thước thay đổi nhẹ: 150,1 x 71,9 x 8,6mm, nặng 206g. Trọng lượng tăng chủ yếu do Apple chuyển từ khung titan sang khung nhôm nguyên khối. Nếu titan giúp nhẹ nhưng vẫn cứng cáp, thì nhôm có thể khiến máy nặng hơn nhưng lại cho thiết kế unibody liền khối chắc chắn hơn.

Video giới thiệu iPhone 17 Pro của Apple.

Điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất là cụm camera sau. Sau nhiều năm giữ thiết kế vuông quen thuộc, iPhone 17 Pro dùng cụm camera dạng hình chữ nhật kéo dài gần hết chiều ngang mặt lưng, gợi nhớ đến phong cách Pixel 9 Pro nhưng tinh chỉnh theo ngôn ngữ Apple.

Màn hình: Sáng hơn, dễ dùng ngoài trời

Cả iPhone 16 Pro và iPhone 17 Pro đều sử dụng màn hình OLED 6,3 inch Super Retina XDR với độ phân giải 2622 x 1206 pixel, mật độ điểm ảnh 460 PPI, hỗ trợ ProMotion 120Hz.

Màn hình iPhone 17 Pro hiện có độ sáng lên đến 3.000 nits. Ảnh: Apple

Tuy nhiên, iPhone 17 Pro vượt trội về độ sáng. Trong khi iPhone 16 Pro đạt 1.000 nits (thường), 1.600 nits (HDR) và tối đa 2.000 nits ngoài trời, thì iPhone 17 Pro nâng mức cực đại ngoài trời lên 3.000 nits. Đây là cải tiến đáng giá, giúp người dùng dễ dàng nhìn màn hình dưới ánh nắng gắt.

Các tính năng khác như Dynamic Island, HDR, True Tone, gam màu P3 vẫn được giữ nguyên, nhưng trải nghiệm hiển thị nhìn chung thoải mái hơn trên iPhone 17 Pro.

Camera: Bước nhảy vọt cho người sáng tạo nội dung

iPhone 16 Pro có cụm 3 camera: Chính Fusion 48MP (f/1.78, chống rung Sensor-Shift thế hệ 2); Góc siêu rộng 48MP (f/2.2, 120 độ); Telephoto 12MP Tetraprism, zoom quang học 5x.

iPhone 17 Pro nâng cấp thành hệ thống Pro Fusion Camera System: Chính Fusion Main 48MP, tương tự nhưng tối ưu hơn; Góc siêu rộng Fusion 48MP, giữ nguyên thông số; Telephoto Fusion 48MP mới, zoom quang học 4x, hỗ trợ Hybrid Focus Pixels, OIS 3D Sensor-Shift.

Một phần khung máy iPhone 17 Pro Max. Ảnh: Apple

Nhờ tận dụng cảm biến 48MP, Apple cho phép zoom 8x “chất lượng quang học”, tăng mạnh so với mức 5x của iPhone 16 Pro. Zoom số cũng nâng từ 25x lên 40x.

Về video, iPhone 17 Pro là smartphone đầu tiên hỗ trợ ProRes RAW, Log 2 và Genlock. Công nghệ Genlock cho phép đồng bộ nhiều camera khi quay, mở ra khả năng tạo hiệu ứng điện ảnh như “Bullet Time” kiểu Matrix – một tính năng hướng đến nhà làm phim và nhà sáng tạo chuyên nghiệp.

Một ví dụ về ảnh chụp thiếu sáng từ iPhone 17 Pro. Ảnh: Apple

Camera trước cũng thay đổi lớn: từ 12MP (iPhone 16 Pro) lên 18MP Center Stage, có AI hỗ trợ tự động xoay khung hình khi selfie nhóm, quay vlog hay gọi FaceTime. Đặc biệt, tính năng Dual Capture cho phép quay đồng thời cả camera trước và sau.

Hiệu năng: A19 Pro và tản nhiệt buồng hơi

iPhone 16 Pro dùng chip A18 Pro, tiến trình 3nm, CPU 6 nhân (2 hiệu năng + 4 tiết kiệm), GPU 6 nhân hỗ trợ ray tracing phần cứng, hiệu năng vượt A17 Pro khoảng 20%.

iPhone 17 Pro bước sang A19 Pro với thay đổi lớn nhất: tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber), giúp duy trì hiệu suất lâu hơn, Apple khẳng định tăng 40% hiệu năng duy trì so với A18 Pro.

CPU vẫn 6 nhân nhưng tối ưu hơn, GPU cũng 6 nhân nhưng mỗi nhân đều tích hợp Neural Accelerator, kết hợp cùng bộ nhớ đệm lớn hơn.

Đây là bước tiến quan trọng, cho thấy iPhone ngày càng hướng đến AI và đồ họa cao cấp.

Dung lượng RAM cũng tăng từ 8GB (iPhone 16 Pro) lên 12GB (iPhone 17 Pro), đảm bảo xử lý các tác vụ AI trên thiết bị (Apple Intelligence) mượt mà hơn.

Kết nối: N1 chip ra mắt

Cả hai máy đều hỗ trợ 5G (mmWave + Sub-6GHz), Wi-Fi 7, Ultra Wideband, NFC, USB-C 10Gbps và tính năng vệ tinh (SOS, hỗ trợ cứu hộ bên đường).

Khác biệt nằm ở iPhone 17 Pro khi Apple trang bị chip N1, phụ trách Wi-Fi, Bluetooth 6 và Thread. Chip này tối ưu tốc độ AirDrop, Personal Hotspot và kết nối nhà thông minh.

Pin và sạc

iPhone 16 Pro có pin cho 27 giờ phát video offline, 22 giờ phát trực tuyến.

iPhone 17 Pro nâng lên 33 giờ phát video offline, 30 giờ trực tuyến – một bước nhảy lớn, đủ dùng cho cả chuyến đi cuối tuần mà không cần sạc.

Về sạc, iPhone 16 Pro sạc nhanh 20W, 50% pin trong 30 phút. Trong khi iPhone 17 Pro cho sạc nhanh 40W, 50% pin trong 20 phút. Cả hai đều hỗ trợ MagSafe 25W, Qi2 15W, Qi 7.5W.

Tính năng khác

Cả iPhone 16 Pro và iPhone 17 Pro đều đạt chuẩn IP68 chống nước và bụi, có khả năng chịu ngâm trong nước ở độ sâu tối đa 6 mét (19,7 feet) trong vòng 30 phút.

Tính năng Phát hiện va chạm (Crash Detection) tiếp tục được trang bị trên cả hai mẫu máy, có thể tự động nhận diện khi người dùng gặp tai nạn và chủ động gọi trợ giúp trong trường hợp khẩn cấp.

iPhone 16 Pro vẫn duy trì nút Tác vụ (Action Button) thay thế cho cần gạt cạnh bên đã bị loại bỏ từ thế hệ iPhone 15 Pro.

Một điểm mới trên iPhone 16 Pro là sự xuất hiện của nút Điều khiển Camera (Camera Control), hoạt động tương tự như nút chụp vật lý. Tuy nhiên, đây là nút cảm ứng lực (capacitive), cho phép người dùng vuốt để thay đổi các thiết lập chụp mà không cần thao tác trực tiếp trên ứng dụng Camera qua màn hình.

iPhone 17 Pro kết hợp cả hai: vừa có Action Button, vừa tích hợp Camera Control.

Dung lượng, màu sắc, giá bán

iPhone 16 Pro khởi điểm từ 128GB, giá 999 USD, trong khi iPhone 17 Pro bỏ bản 128GB, nâng 256GB làm cấu hình tiêu chuẩn, giá từ 1.099 USD đến 1.499 USD (1TB).

Về màu sắc, Apple từ bỏ gam trung tính titan của iPhone 16 Pro. iPhone 17 Pro ra mắt với bạc, cam vũ trụ và xanh đậm, nổi bật và trẻ trung hơn.

Có đáng để nâng cấp?

Nếu bạn đang dùng iPhone 16 Pro, quyết định nâng cấp phụ thuộc nhiều vào nhu cầu:

Nhà sáng tạo nội dung sẽ thấy iPhone 17 Pro hấp dẫn nhờ camera Telephoto 48MP, zoom 8x, ProRes RAW, Genlock và camera trước Center Stage.

Người dùng phổ thông sẽ hài lòng với pin dài hơn, màn hình sáng hơn, sạc nhanh hơn và hiệu năng A19 Pro ổn định hơn.

Tuy nhiên, với mức giá khởi điểm cao hơn, việc nâng cấp ngay lập tức chưa hẳn cần thiết. iPhone 16 Pro vẫn là một thiết bị mạnh mẽ với A18 Pro, camera 48MP và zoom 5x.

Điểm đáng chú ý nhất ở iPhone 17 Pro không chỉ là cụm camera mới, mà còn là bước ngoặt bên trong: từ tản nhiệt buồng hơi đến GPU tích hợp AI, cho thấy Apple đang chuẩn bị cho một kỷ nguyên iPhone tập trung vào trí tuệ nhân tạo.

iPhone 17 Pro là bản nâng cấp lớn với nhiều thay đổi đáng giá, từ thiết kế, camera, hiệu năng đến pin. Dù không phải ai cũng cần nâng cấp ngay, nhưng đây rõ ràng là cột mốc quan trọng trong hành trình của iPhone, đặt nền tảng cho thế hệ tiếp theo trong kỷ nguyên AI.

(Theo Appleinsider, PhoneArena)