Apple vừa công bố loạt iPhone 17 mới, bao gồm iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Hãng bắt buộc phải công bố nhãn năng lượng trên trang sản phẩm iPhone tại châu Âu, qua đó tiết lộ dung lượng pin (tính bằng mAh) của từng model.

Cùng so sánh sự khác biệt về pin, thời gian sử dụng và trọng lượng của dòng iPhone 17 so với dòng iPhone 16 trên lý thuyết, theo những gì Apple cung cấp.

Từ trái qua: iPhone 17 Pro, iPhone Air và iPhone 17. Ảnh: Macrumors

Dung lượng pin iPhone 17 và iPhone 16

Dung lượng pin iPhone 17 series:

iPhone 17: 3.692 mAh (+3,7% so với iPhone 16)

iPhone Air: 3.149 mAh

iPhone 17 Pro: 4.252 mAh (+18,7% so với iPhone 16 Pro)

iPhone 17 Pro Max: 5.088 mAh (+8,6% so với iPhone 16 Pro Max)

Dung lượng pin iPhone 16 series:

iPhone 16: 3.561 mAh

iPhone 16 Plus: 4.674 mAh

iPhone 16 Pro: 3.582 mAh

iPhone 16 Pro Max: 4.685 mAh

Apple cho biết các mẫu iPhone mới dùng eSIM sẽ có pin lớn hơn, vì phần khay SIM vật lý được loại bỏ nhường chỗ cho viên pin. Riêng iPhone Air sử dụng eSIM hoàn toàn trên toàn cầu nên dung lượng pin sẽ giống nhau ở mọi thị trường. Ngoài ra, Apple cũng ra mắt một viên pin rời MagSafe mỏng nhẹ, thiết kế riêng cho iPhone Air.

Thời lượng pin – iPhone 17 vượt trội hơn iPhone 16

So với thế hệ trước, iPhone 17 cho thấy sự cải thiện rõ rệt, với mức tăng trung bình 6 tiếng sử dụng, riêng bản iPhone 17 thường vượt trội nhất.

iPhone 17: 30 giờ xem video, 27 giờ phát video trực tuyến

iPhone Air: 27 giờ xem video, 22 giờ phát video trực tuyến

iPhone 17 Pro: 33 giờ xem video, 30 giờ phát video trực tuyến

iPhone 17 Pro Max: 39 giờ xem video, 35 giờ phát video trực tuyến

iPhone 16: 22 giờ xem video, 18 giờ phát video trực tuyến, 80 giờ nghe nhạc

iPhone 16 Plus: 27 giờ xem video, 24 giờ phát video trực tuyến

iPhone 16 Pro: 27 giờ xem video, 22 giờ phát video trực tuyến

iPhone 16 Pro Max: 33 giờ xem video, 29 giờ phát video trực tuyến

Như vậy, iPhone 17 bản tiêu chuẩn có thời lượng phát video lâu hơn iPhone 16 bản tiêu chuẩn đến 8 giờ, và phát video trực tuyến lâu hơn tới 9 giờ. Tất cả các mẫu iPhone 17 đều hỗ trợ sạc nhanh, cho phép nạp 50% pin chỉ trong 30 phút, tương tự iPhone 16.

Trọng lượng – iPhone Air nhẹ nhất, iPhone 17 Pro Max nặng nhất

iPhone Air là mẫu iPhone mỏng và nhẹ nhất từ trước đến nay. Trong khi đó, Apple cũng thay đổi vật liệu chế tác ở iPhone 17 Pro (từ titanium sang nhôm anod nguyên khối), khiến trọng lượng có chút khác biệt.

iPhone Air: 165 g

iPhone 17: 177 g

iPhone 17 Pro: 206 g

iPhone 17 Pro Max: 233 g

iPhone 16: 170 g

iPhone 16 Plus: 199 g

iPhone 16 Pro: 199 g

iPhone 16 Pro Max: 227 g

So sánh, iPhone Air nhẹ hơn 7% so với iPhone 17 và nhẹ hơn đến 34% so với iPhone 17 Pro Max. Dù nhẹ, iPhone Air lại có màn hình lớn 6,5 inch, lớn hơn iPhone 17 (6,3 inch). Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max vẫn giữ ngôi “khổng lồ” với màn hình 6,9 inch và trọng lượng nặng nhất dòng.

Nhìn chung, iPhone 17 series không chỉ có pin lớn hơn, mà còn tối ưu phần mềm tốt hơn để kéo dài thời gian sử dụng. iPhone Air gây ấn tượng nhờ thiết kế siêu mỏng nhẹ nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất và pin đủ dùng cho cả ngày.

(Theo Macrumors)