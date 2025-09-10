Rạng sáng 10/9 (giờ Việt Nam), Apple đã chính thức ra mắt iPhone 17 series với Phone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max.

Đáng chú ý, trong vài năm trở lại đây, tại các sự kiện ra mắt iPhone của Apple, hãng đã mời các phóng viên, biên tập viên và reviewer công nghệ từ Việt Nam tham dự. Hãy nghe họ đánh giá về các sản phẩm iPhone mới của Apple vừa ra mắt.

Nhà báo Vũ Tuấn Hưng, báo điện tử Vnexpress tại sự kiện ra mắt iPhone 17 của Apple. Ảnh: FBNV

Theo nhà báo Vũ Tuấn Hưng (báo điện tử Vnexpress), trong loạt iPhone mới ra mắt, iPhone 17 là chiếc iPhone thường đáng mua hơn bao giờ hết, khi năm nay Apple đã trang bị màn hình 120Hz, khắc phục nhược điểm các thế hệ trước là 60Hz.

Màn hình máy cũng là điểm cộng lớn khi to hơn bản cũ và tương tự dòng iPhone Pro với kích thước 6,3 inch. Tuy nhiên, với việc giá cao hơn mọi năm cũng là một rào cản lớn đối với những người dùng yêu thích dòng iPhone thường.

Anh Tuấn Hưng cho biết, iPhone Air có độ mỏng rất ấn tượng và cầm cực kỳ thích, hơn kỳ vọng rất nhiều nhờ lớp vỏ titan chắc chắn, ôm tay.

Màn hình sắc nét với 120Hz, cấu hình mạnh nhưng đáng tiếc chỉ có 1 camera. Pin được giới thiệu có thể dùng cả ngày cũng là một ưu thế cho một chiếc điện thoại có kích thước mỏng, nhưng cần trải nghiệm thực tế mới biết.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max với việc lâu lắm rồi Apple mới thay đổi thiết kế, nhìn rất nổi bật và hấp dẫn. Nó rất khác lạ nhưng cũng bớt đi một chút phong cách của Apple, bởi mặt sau giờ chia nhiều không gian thay vì liền mạch như trước.

Cảm giác cầm ôm tay nhờ vỏ nhôm bo tròn hơn, camera cho chất lượng chụp ảnh đẹp và việc trang bị tản nhiệt buồng hơi cũng rất ấn tượng.

Anh Tuấn Lê, trang tin điện tử GenK. Ảnh: FBNV

Đến từ trang tin điện tử GenK, anh Tuấn Lê chia sẻ, điểm thú vị là cả dòng iPhone Air, iPhone Pro và iPhone Pro Max năm nay đều có cụm camera kéo dài ra, có thể một số người thấy nó xấu, có người ấn tượng; nhưng với anh Tuấn Lê ở đây giải quyết được một điểm khá lớn là tránh cảm giác bập bênh khi để lên mặt bàn.

Sự thay đổi vật liệu ở dòng iPhone Pro cho thấy Apple năm nay chú tâm hơn nhiều đến tản nhiệt và đây là điều hoàn toàn xứng đáng, bởi Apple ngày càng tập trung vào hiệu năng game mà điển hình hãng đã hợp tác với các hãng game lớn để đưa game AAA lên mobile.

Với việc dùng chất liệu nhôm cùng tản nhiệt buồng hơi sẽ bảo đảm được hiệu năng chơi game AAA trong thời gian dài.

Theo anh Tuấn Lê, iPhone 17 năm nay thực sự đáng giá và có nhiều người dùng sẽ cân nhắc tới sản phẩm này mà không cần chi quá nhiều tiền để lên phiên bản iPhone Pro. Lý do một phần là nó được trang bị màn hình 120Hz, màu sắc nhẹ nhàng, không bị chói quá.

Reviewer công nghệ Vinh Vật Vờ, Vinh Xô. Ảnh: NVCC

Cùng quan điểm, reviewer công nghệ Trần Xuân Vinh - Vinh Vật Vờ hay Vinh Xô cũng cho rằng, trong số 4 chiếc iPhone ra mắt năm nay, ấn tượng nhất là iPhone 17, bởi nó đã được trang bị những gì mà người dùng cần thiết nhất.

Người ta không còn chê là iPhone 20 triệu màn hình 60Hz nữa, vì bây giờ đã được trang bị 120Hz, có Always-on Display.

Máy còn có màn hình độ sáng đến 3000 nits, viền màn hình mỏng như dòng iPhone Pro. Kích thước 6.3 inch tăng lên mà vẫn giữ nguyên với thiết kế cũ.

Ngoài ra, chiếc máy này cũng được trang bị camera selfie mới, những tính năng mới tương tự như dòng iPhone 17 Pro hay Pro Max.

Trong khi đó, iPhone Air gây ấn tượng bởi thiết kế rất “khủng khiếp” về độ mỏng, nhưng Apple cũng gia tăng độ bền. Đây là chiếc máy có khung titan duy nhất đợt này, mặt trước sau đều bảo vệ bằng kính cường lực Ceramic Shield thế hệ thứ 2.

Và đây chắc chắn là một chiếc máy mà sẽ phân nhóm người dùng: những ai fan Apple rất thích thì mới sẵn sàng bỏ tiền vào chiếc máy này. Bởi vì đây không phải sản phẩm thực dụng, cái đó đã dành cho iPhone 17.

Việc bỏ ra 32 triệu cho một chiếc iPhone mà chỉ có một camera thì chắc chắn sẽ dành cho fan hâm mộ, hay những người rất cần một con máy mỏng nhẹ, cấu hình cao — bởi vì nó vẫn sử dụng chip A19 Pro giống hệt dòng iPhone Pro và Pro Max.

Riêng với iPhone Pro Max, theo anh Lê Xuân Vinh, nó đem lại một cảm giác đầm chắc, cầm rất thoải mái. Bởi vì viền của máy không còn là hiện tượng trơn bóng giống như viền titan làm bóng của dòng 16 Pro hay 16 Pro Max.

Thay đổi thiết kế và màu sắc mới đảm bảo dòng sản phẩm này sẽ “cháy hàng”; những nâng cấp bên trong cũng rất ấn tượng như lần đầu tiên trang bị dung lượng pin lớn nhất, cũng như là hệ thống buồng tản nhiệt hơi lần đầu có trên iPhone để giúp cho hiệu năng khi quay video, chơi game tốt hơn.

Theo anh, iPhone 17 là sản phẩm đáng mua nhất, nhưng chắc chắn iPhone Pro và iPhone Pro Max vẫn sẽ cháy hàng khi mở bán ở Việt Nam với các màu mới.

Anh Nguyễn Ngọc Duy Luân tại sự kiện Apple. Ảnh: FBNV

Một reviewer công nghệ khác nổi tiếng không kém là Nguyễn Ngọc Duy Luân cũng đưa ra đánh giá nhanh khi cầm trên tay các iPhone 17 mới của Apple.

Theo anh, điểm đáng chú ý đầu tiên là tất cả iPhone năm nay đều bắt đầu từ 256GB, thay vì 128GB của các năm trước.

Theo đó, bản iPhone Air cầm rất nhẹ, rất mỏng, màu đen đẹp hơn, màu xanh nhìn hơi nhạt. Màn hình 120Hz ProMotion. Dòng iPhone Air hợp các bạn nữ thích mỏng, thời trang, sexy, hoặc các bạn nam thích máy nhẹ.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro và Pro Max cầm có cảm giác dày hơn chút so với năm ngoái, thiết kế nhôm nguyên khối chắc chắn, mặt sau nhìn rất thích và đẹp nhất là màu cam.

Việc không dùng viền titan nữa mà dùng nhôm tạo ra lợi thế về tản nhiệt, viền màn hình của máy cũng rất mỏng và nổi bật là tất cả camera sau đều có độ phân giải 48MP Fusion.

Bản iPhone 17 năm nay sẽ phù hợp với rất nhiều người, khi mà nhược điểm của iPhone 16 đã được khắc phục, với màn hình 120Hz, to hơn khi lên đến 6,3 inch, camera 48MP.

Reviewer công nghệ Hưng Khúc. Ảnh: FBNV

Một reviewer công nghệ khác là Khúc Quốc Hưng - Hưng Khúc, cũng được Apple mời dự sự kiện lần này.

Cùng chung quan điểm với các chuyên gia và reviewer ở trên, anh Hưng Khúc ấn tượng nhất trong đợt ra iPhone lần này của Apple chính là iPhone 17 tiêu chuẩn, gần như toàn bộ những sự nâng cấp đều thực dụng đến nỗi mà đến anti iPhone cũng khó chê được.

Cái đáng nói nhất là màn hình bây giờ đã được nâng lên Pro Motion 120Hz, trong khi nhiều người cứ ngỡ Apple vẫn giữ 60Hz để phân cấp sản phẩm với dòng Pro và Pro Max.

Máy bền hơn, camera selfie bây giờ cũng được sử dụng cảm biến dạng vuông, thay vì dạng dọc, nên thành ra bây giờ người dùng để dọc máy thôi nhưng cũng có thể chụp ngang dọc đều được hết.

Trong khi đó, iPhone Air thì quá bất ngờ về độ mỏng, nó mỏng hơn cả iPhone 6 và Galaxy S25 EDGE. Sản phẩm này nhắm tới nhóm người dùng rất khác, ví dụ như chị em thích máy sang chảnh chẳng hạn, giá iPhone Air không rẻ. Và để làm mỏng được như vậy mà không hi sinh độ bền, Apple cũng phải nâng cấp nhiều thứ.

Tuy nhiên, một điểm anh Khúc Hưng không thích, là khung viền titan của máy lại làm dạng bóng, rất dễ bám dấu vân tay, làm mất đi độ sang chảnh của máy. Ngoài ra cũng có những lo ngại về loa, về pin, do máy làm mỏng quá, cái này phải trải nghiệm mới biết được.

Về Phone 17 Pro và Pro Max, theo anh thiết kế quá đặc trưng, chỉ cần nghĩ tới việc đa số người dùng mua iPhone vì cái mới, thì dòng này đã bán chạy.

Mặc dù thiết kế mới của iPhone 17 Pro và Pro Max sẽ tạo ra tranh cãi, nhưng tranh cãi là thứ Apple làm tốt nhất để phục vụ cho mục đích truyền thông của họ.