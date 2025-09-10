Dòng iPhone 17 cuối cùng cũng chính thức ra mắt và lần này Apple mang đến một bất ngờ lớn: sự xuất hiện của iPhone Air – mẫu máy siêu mỏng nhẹ.

Mẫu iPhone Air siêu mỏng của Apple vừa ra mắt. Ảnh: Apple

Sau khi Samsung tung ra Galaxy S25 Edge, dường như Apple cũng không muốn đứng ngoài cuộc đua smartphone “siêu mỏng” đang ngày càng nóng bỏng.

Thế nhưng câu hỏi đặt ra: Liệu người dùng có thực sự mong chờ một chiếc điện thoại mỏng nhẹ đến mức khó tin, hay họ vẫn trung thành với lựa chọn an toàn và truyền thống – iPhone 17 Pro Max, “quái vật” cấu hình của Apple?

Cùng so sánh hai mẫu máy hoàn toàn trái ngược này: một bên là phong cách, thời thượng và mỏng như lông hồng; bên còn lại là sức mạnh, bền bỉ và đầy đủ tính năng.

Thiết kế và kích thước

Apple năm nay đã tạo ra cú hích lớn về thiết kế. iPhone Air đi theo xu hướng mỏng, nhẹ, chỉ 5,6mm và nặng 146 gram – mức khó tin với một chiếc smartphone hiện đại.

Máy được hoàn thiện bằng khung titan nguyên khối cùng Ceramic Shield 2 bảo vệ cả hai mặt, giúp tăng độ bền dù ngoại hình mảnh mai. Điểm nhấn ở mặt lưng là cụm camera dạng thanh ngang mỏng, gợi nhớ đến phong cách của Google Pixel.

iPhone 17 Pro Max màu cam. Ảnh: Apple

Ngược lại, iPhone 17 Pro Max chọn lối đi quen thuộc: dày hơn (8,8 mm) và nặng hơn, nhưng bù lại chứa viên pin lớn và hệ thống ba camera khủng.

Khung máy được làm bằng nhôm nguyên khối thay vì titan, vẫn kết hợp cùng Ceramic Shield 2. Cụm camera bar kéo dài với ba vòng kính lớn tạo nên nét riêng nhưng lại gây tranh cãi về tính thẩm mỹ.

Về màu sắc, iPhone 17 Pro Max mang đến sự bất ngờ với phiên bản màu cam – gợi nhớ iPhone XR nhiều năm trước. Trong khi đó, iPhone Air lại bỏ qua tùy chọn đen cổ điển, một quyết định khá kỳ lạ từ Apple.

Màn hình

Một thay đổi đáng hoan nghênh: toàn bộ dòng iPhone 17, kể cả bản Air, đều đã được trang bị màn hình OLED 120Hz ProMotion – điều mà trước đây Apple chỉ dành cho bản Pro. iPhone Air sở hữu màn hình 6,5 inch, đạt độ sáng tối đa 3.000 nits, đảm bảo hiển thị rõ nét ngay cả dưới nắng gắt.

iPhone 17 Pro Max giữ nguyên kích thước 6,9 inch như thế hệ trước, cũng đạt độ sáng 3.000 nits nhờ tấm nền Samsung M14. Cả hai đều được trang bị công nghệ mới LDTEE (Low-dielectric TEE) nhằm cải thiện độ bền và hiệu quả năng lượng.

Như mọi khi, giới công nghệ sẽ cần thêm các bài kiểm nghiệm hiển thị chuyên sâu để đánh giá chính xác chất lượng, nhưng ít nhất người dùng có thể yên tâm rằng trải nghiệm hình ảnh giữa hai mẫu máy không có sự chênh lệch đáng kể.

Hiệu năng và phần mềm

Trái ngược ở thiết kế, nhưng cả hai mẫu máy đều sử dụng chung chip A19 Pro – vi xử lý mạnh mẽ nhất từ trước tới nay của Apple (có sự khác biệt không đáng kể) mang lại hiệu năng duy trì cao hơn 40% so với thế hệ trước. RAM cũng ngang bằng nhau, ở mức 12GB, và bộ nhớ trong khởi điểm đều là 256GB.

iPhone 17 Pro Max và iPhone Air đều dùng chip A19 Pro. Ảnh: PhoneArena

Điểm khác biệt duy nhất nằm ở bản Pro Max: người dùng có thể lựa chọn phiên bản 2TB, hướng đến các nhiếp ảnh gia, nhà quay phim hoặc game thủ cần dung lượng khổng lồ.

Về phần mềm, cả hai cùng chạy iOS 26 ngay khi xuất xưởng, với những nâng cấp mạnh về AI, bảo mật và cá nhân hóa.

Camera

Đây là nơi sự khác biệt rõ rệt nhất. iPhone Air chỉ có một camera đơn. Apple khẳng định hệ thống này có thể giả lập bốn tiêu cự nhờ công nghệ cảm biến và xử lý hình ảnh, nhưng so với 17 Pro Max, rõ ràng đây là sự thua thiệt.

Một phần khung máy iPhone 17 Pro Max. Ảnh: Apple

Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max sở hữu ba camera 48MP – lần đầu tiên Apple trang bị cả ba ống kính với độ phân giải cao như vậy.

17 Pro Max hứa hẹn mang lại chất lượng ảnh vượt trội, từ góc siêu rộng cho đến tele. Tuy nhiên, vẫn cần chờ những bài thử nghiệm thực tế để xác định mức độ cải thiện.

Rõ ràng, nếu nhiếp ảnh và quay phim là ưu tiên hàng đầu, iPhone 17 Pro Max là lựa chọn vượt trội.

Pin và sạc

Bài toán khó của điện thoại siêu mỏng chính là pin. Với độ dày chỉ 5,6mm, iPhone Air khó lòng chứa được viên pin lớn. Apple không công bố dung lượng cụ thể, nhưng hứa hẹn “pin lớn hơn và thời lượng tốt hơn”. Điểm đáng chú ý là Air vẫn hỗ trợ sạc không dây MagSafe, một thành tích ấn tượng với độ mỏng như vậy.

Ngược lại, iPhone 17 Pro Max tận dụng độ dày để chứa viên pin lớn nhất từ trước đến nay trên iPhone, hứa hẹn thời lượng sử dụng dài hơn.

Tuy nhiên, Apple vẫn chưa nâng cấp tốc độ sạc đáng kể, khiến nhiều người dùng chờ đợi nhưng thất vọng.

Định vị sản phẩm và giá bán

Có thể nói, hai chiếc iPhone mới này đại diện cho hai triết lý khác nhau:

iPhone Air: hướng đến người dùng ưa thích sự mỏng nhẹ, thời trang, muốn cầm nắm thoải mái và vẫn giữ được hiệu năng mạnh mẽ. Giá khởi điểm 999 USD cho bản 256GB – hợp lý nếu coi đây như một “phiên bản Pro siêu mỏng nhưng chỉ có một camera”.

iPhone 17 Pro Max: dành cho người cần sức mạnh toàn diện, pin “trâu”, hệ thống camera mạnh mẽ và màn hình lớn. Giá khởi điểm 1.199 USD, cao hơn 200 USD nhưng đi kèm nhiều tính năng bổ sung.

iPhone Air và iPhone 17 Pro Max là hai mảnh ghép đối lập nhưng bổ sung cho chiến lược của Apple. Một bên là biểu tượng phong cách, siêu mỏng và thời thượng; bên kia là cỗ máy toàn năng, phù hợp với những ai muốn “tất cả trong một”.

Dù bạn chọn Air hay Pro Max, rõ ràng Apple đã tạo ra hai sản phẩm định hình xu hướng mới trong thị trường smartphone: một tương lai nơi điện thoại có thể mỏng đến khó tin nhưng vẫn mạnh mẽ, và một tương lai khác nơi thiết bị di động trở thành công cụ chuyên nghiệp thực thụ.

Với sự khác biệt rõ ràng về đối tượng người dùng, bộ đôi iPhone Air và iPhone 17 Pro Max hứa hẹn sẽ làm nóng thị trường smartphone cuối năm nay, khi khách hàng phải cân nhắc: phong cách hay sức mạnh?

Xem video giới thiệu iPhone 17 Pro của Apple:

(Theo PhoneArena, Appleinsider)