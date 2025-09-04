Galaxy Tab S11 Ultra là máy tính bảng mỏng nhất lịch sử Samsung. Ảnh: Samsung

Dòng Galaxy Tab S11 Series gồm hai phiên bản Galaxy Tab S11 Ultra và Galaxy Tab S11. Galaxy Tab S11 Ultra chỉ mỏng 5,1 mm, viền màn hình 5,2 mm, trang bị màn hình Dynamic AMOLED 2X tần số quét 120Hz, độ sáng tối đa 1.600 nit. Máy sử dụng vi xử lý MediaTek Dimensity 9400+, cải thiện hiệu năng NPU 33%, CPU 24% và GPU 27% so với thế hệ trước. Pin 11.600 mAh hỗ trợ sạc nhanh 45W, đạt chuẩn kháng nước và bụi IP68.

Galaxy Tab S11 bản thường chỉ dùng một camera phía sau. Ảnh: Samsung

Trong khi đó, Galaxy Tab S11 sở hữu màn hình 11 inch, pin 8.400 mAh, trọng lượng từ 469g đến 471g tùy phiên bản Wi-Fi hay 5G.

Điểm nhấn lớn nhất của Tab S11 Series là tích hợp Galaxy AI trên nền tảng One UI 8. Người dùng có thể gọi trợ lý Gemini để tóm tắt bài viết, dịch văn bản theo thời gian thực, giải thích tài liệu hoặc điều phối ứng dụng chỉ bằng giọng nói. Gemini Live cho phép trò chuyện trực tiếp dựa trên hình ảnh hoặc màn hình đang hiển thị. Ngoài ra, các công cụ AI như Phác thảo thông minh (Drawing Assist), Trợ lý viết (Writing Assist) và Circle to Search giúp hỗ trợ sáng tạo, học tập và làm việc nhanh chóng.

Thông số kỹ thuật hai máy tính bảng mới của Samsung

Samsung DeX cũng được nâng cấp với Chế độ Mở rộng, biến Tab S11 Ultra cùng màn hình thứ hai thành không gian đa nhiệm thực thụ, hỗ trợ đến bốn không gian làm việc tùy chỉnh. Người dùng có thể kéo thả nội dung giữa các màn hình, sử dụng song song nhiều ứng dụng, thậm chí biến thiết bị thành trạm làm việc di động khi kết hợp với bàn phím Book Cover Keyboard Slim.

S Pen trên Tab S11 Series được thiết kế lại với đầu bút hình nón và thân bút lục giác, mang đến cảm giác viết vẽ tự nhiên hơn. Bút hỗ trợ góc nghiêng rộng, điều khiển chính xác hơn và có thêm Quick Tools cùng Sticky Note để ghi chú nhanh.

Hệ sinh thái ứng dụng trên Tab S11 Series cũng được mở rộng. Người dùng có một năm miễn phí Goodnotes, 6 tháng Clip Studio Paint, ưu đãi 66% cho LumaFusion, Notion AI dùng thử 30 ngày, cùng nhiều công cụ khác như ArcSite, Sketchbook, Picsart để tối ưu năng suất và sáng tạo.

Về giá bán, Galaxy Tab S11 Ultra khởi điểm từ 34,99 triệu đồng, Galaxy Tab S11 từ 20,99 triệu đồng, với tùy chọn màu xám và bạc. Chương trình mở bán sớm bắt đầu từ 12/9.