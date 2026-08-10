Apple được cho là sẽ chính thức giới thiệu iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Ultra màn hình gập vào tháng tới.

Trong nhiều năm qua, lịch trình ra mắt iPhone của Apple gần như đã trở thành một công thức quen thuộc và rất dễ dự đoán.

Tuy nhiên, năm nay, một số mốc thời gian quan trọng có thể được điều chỉnh, đặc biệt là thời điểm mở bán đặt hàng trước.

Mẫu iPhone Ultra. Ảnh: PhoneArena

iPhone 18 Pro Max có thể mở đặt hàng trước muộn hơn

Theo những thông tin được tiết lộ gần đây, Apple được cho là đã bước vào giai đoạn chuẩn bị chuyên sâu cho sự kiện ra mắt iPhone mới.

Một số nhân viên bán lẻ được phân công hỗ trợ sự kiện đã nhận thông báo rằng sự kiện sẽ diễn ra trong nửa đầu tháng 9.

Thông thường, Apple tổ chức sự kiện iPhone vào thứ Ba hoặc thứ Tư thứ hai của tháng 9. Năm nay, ngày Quốc tế Lao động của Mỹ (Labor Day) rơi vào thứ Hai, ngày 7/9.

Vì vậy, sự kiện nhiều khả năng sẽ được tổ chức vào thứ Tư, ngày 9/9, nhằm tạo thêm khoảng thời gian để khách mời di chuyển và tham dự.

Nếu tuân theo lịch trình quen thuộc, Apple sẽ bắt đầu nhận đơn đặt hàng trước vào thứ Sáu ngay sau sự kiện.

Tuy nhiên, năm nay có một yếu tố đặc biệt có thể khiến hãng phải thay đổi kế hoạch.

Thứ Sáu, ngày 11/9/2026, trùng với dịp kỷ niệm 25 năm vụ khủng bố ngày 11/9 tại Mỹ.

Vì lý do tôn trọng sự kiện lịch sử này, Apple được cho là sẽ không mở đặt hàng trước vào ngày đó.

Đây không phải lần đầu tiên Apple phải điều chỉnh lịch vì ngày 11/9. Lần gần nhất ngày 11/9 rơi vào thứ Sáu, Apple đã chuyển thời điểm mở đặt hàng trước sang thứ Bảy.

Do đó, kịch bản tương tự nhiều khả năng sẽ được áp dụng trong năm nay.

Nếu vậy, người dùng có thể bắt đầu đặt mua iPhone 18 Pro Max từ thứ Bảy, ngày 12/9, thay vì thứ Sáu như thông lệ.

Sự kiện được mong đợi đặc biệt vì iPhone gập đầu tiên

Các sự kiện iPhone của Apple luôn thu hút sự chú ý lớn từ giới công nghệ, nhưng sự kiện tháng 9 năm nay có thể đặc biệt quan trọng vì ít nhất hai lý do.

Đầu tiên, Apple được kỳ vọng sẽ chính thức trình làng chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên.

Đây sẽ là bước tiến lớn của hãng vào phân khúc mà nhiều đối thủ Android đã tham gia từ nhiều năm trước.

Samsung, Google và một số nhà sản xuất Trung Quốc đã liên tục phát triển điện thoại màn hình gập, trong khi Apple vẫn đứng ngoài cuộc chơi.

Nếu iPhone Ultra màn hình gập thực sự xuất hiện, đây sẽ là một trong những thay đổi lớn nhất đối với dòng iPhone trong nhiều năm.

Sự kiện lần này cũng đáng chú ý bởi có thể là sự kiện iPhone đầu tiên do CEO kế nhiệm John Ternus dẫn dắt.

Sự thay đổi ở vị trí lãnh đạo cấp cao khiến màn ra mắt iPhone thế hệ mới càng được giới đầu tư và người dùng quan tâm.

Bên cạnh iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Ultra, Apple được dự đoán sẽ giới thiệu Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4, HomePod mini mới và có thể cả thiết bị trung tâm nhà thông minh đầu tiên của hãng.

Nếu toàn bộ các sản phẩm này xuất hiện, đây có thể trở thành một trong những sự kiện ra mắt sản phẩm lớn nhất của Apple trong năm.

iPhone Ultra có thể khan hàng ngay khi mở bán

Một câu hỏi lớn hiện vẫn chưa có lời giải là liệu iPhone Ultra có được bán cùng thời điểm với iPhone 18 Pro hay không.

Nhà phân tích Ming-Chi Kuo từng cho rằng Apple có thể giới thiệu iPhone màn hình gập cùng iPhone 18 Pro, nhưng thời điểm mở đặt hàng trước của hai sản phẩm sẽ không nhất thiết giống nhau.

Nguyên nhân chủ yếu nằm ở những khó khăn trong quá trình sản xuất. iPhone màn hình gập là một sản phẩm hoàn toàn mới đối với Apple, đòi hỏi chuỗi cung ứng phải đáp ứng nhiều linh kiện và công nghệ phức tạp hơn so với iPhone truyền thống.

Do đó, nguồn cung iPhone Ultra trong giai đoạn đầu có thể bị hạn chế đáng kể. Thậm chí, sản phẩm có khả năng chưa được bán rộng rãi cho tới quý 4.

Điều này đồng nghĩa người dùng muốn sở hữu chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên có thể phải chờ lâu hơn so với người mua iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max.

Apple cũng có thể ưu tiên một số thị trường nhất định trong giai đoạn đầu để kiểm soát nguồn cung.

Theo các dự đoán hiện tại, iPhone Ultra màn hình gập có thể có giá lên tới 2.499 USD, trong khi iPhone 18 Pro được cho là có mức giá khởi điểm khoảng 1.399 USD.

(Tổng hợp)