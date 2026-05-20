Dù thiết kế tổng thể có thể không thay đổi quá mạnh so với thế hệ trước, nhưng 3 nâng cấp lớn về camera, pin và ngoại hình được cho là đủ sức tạo nên sức hút rất lớn của iPhone 18 Pro với người dùng đang cân nhắc nâng cấp.

iPhone 18 Pro sẽ có những nâng cấp thực dụng hơn. Ảnh: AppleInsider

Trong bối cảnh thị trường smartphone cao cấp ngày càng cạnh tranh, Apple dường như đang tập trung vào các cải tiến mang tính thực dụng hơn: chụp ảnh tốt hơn, thời lượng pin dài hơn và trải nghiệm cao cấp hơn trong từng chi tiết thiết kế.

Camera được nâng cấp mạnh, hứa hẹn tạo khác biệt lớn

Theo nhà báo công nghệ nổi tiếng Mark Gurman, iPhone 18 Pro sẽ sở hữu “một trong những nâng cấp phần cứng camera lớn nhất lịch sử dòng iPhone”.

Những tin đồn hiện tại cho thấy Apple đang chuẩn bị hàng loạt thay đổi đáng chú ý cho hệ thống camera, bao gồm camera chính với khẩu độ thay đổi linh hoạt, camera Telephoto có khẩu độ lớn hơn và nút Camera Control được thiết kế lại.

Trong số này, công nghệ khẩu độ biến thiên được xem là nâng cấp đáng chú ý nhất. Tính năng này cho phép người dùng kiểm soát độ sâu trường ảnh linh hoạt hơn tùy theo từng tình huống chụp.

Nếu muốn tạo hiệu ứng xóa phông mạnh để làm nổi bật chủ thể, người dùng có thể chọn độ sâu trường ảnh nông. Nếu muốn giữ hậu cảnh vẫn đủ rõ để tạo cảm giác không gian, có thể chọn mức trung bình. Còn trong những bức ảnh phong cảnh hoặc chụp nhóm đông người, độ sâu trường ảnh sâu sẽ giúp mọi chi tiết trong khung hình đều sắc nét.

Đây là kiểu tính năng vốn thường xuất hiện trên máy ảnh chuyên nghiệp và nếu Apple triển khai hiệu quả trên iPhone, trải nghiệm nhiếp ảnh di động có thể được nâng lên đáng kể.

Trong khi đó, camera Telephoto với khẩu độ rộng hơn sẽ cải thiện khả năng chụp thiếu sáng khi sử dụng zoom quang học 4x hoặc 8x. Đây vốn là điểm mà camera zoom trên smartphone thường gặp hạn chế do cảm biến nhỏ và lượng ánh sáng thu vào thấp.

Ngoài ra, Apple cũng được cho là sẽ tinh chỉnh nút Camera Control theo hướng tối giản hơn. Dù chưa rõ thay đổi cụ thể ra sao, nhưng nhiều nguồn tin cho rằng Apple đang muốn biến trải nghiệm chụp ảnh trở nên trực quan và nhanh hơn thay vì bổ sung quá nhiều thao tác phức tạp.

Thời lượng pin có thể lập kỷ lục mới trên iPhone

Bên cạnh camera, pin tiếp tục là một trong những yếu tố được người dùng quan tâm nhất mỗi khi Apple ra mắt iPhone mới.

Dòng iPhone 17 Pro trước đó đã ghi nhận bước tiến đáng kể về thời lượng sử dụng, nhưng iPhone 18 Pro được cho là sẽ còn đi xa hơn nữa nhờ ba thay đổi quan trọng.

Đầu tiên là viên pin vật lý lớn hơn, đặc biệt trên phiên bản iPhone 18 Pro Max. Một số thông tin rò rỉ đầu năm nay cho thấy Apple đang mở rộng dung lượng pin thêm một chút nhằm kéo dài thời gian sử dụng thực tế.

Yếu tố thứ hai đến từ chip A20 Pro mới. Con chip này được cho là sẽ được sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến, giúp tăng hiệu năng đồng thời giảm điện năng tiêu thụ đáng kể so với thế hệ trước.

Tiến trình 2nm được xem là bước nhảy lớn của ngành bán dẫn, cho phép tích hợp nhiều transistor hơn trong cùng diện tích. Điều đó đồng nghĩa thiết bị có thể hoạt động mạnh hơn nhưng vẫn tiết kiệm pin hơn.

Thay đổi quan trọng thứ ba là modem C2 do Apple tự phát triển. Sau nhiều năm phụ thuộc vào modem 5G của Qualcomm, Apple đang dần chuyển sang giải pháp nội bộ nhằm tối ưu khả năng kiểm soát phần cứng và phần mềm.

Modem C2 được kỳ vọng không chỉ cải thiện khả năng kết nối mà còn tiêu thụ ít năng lượng hơn, đặc biệt trong các tác vụ dùng mạng 5G liên tục như xem video, chơi game online hay livestream.

Sự kết hợp giữa pin lớn hơn, chip tiết kiệm điện hơn và modem hiệu quả hơn có thể giúp iPhone 18 Pro trở thành mẫu iPhone có thời lượng pin tốt nhất từ trước tới nay.

Thiết kế mới với màu sắc nổi bật hơn

Apple từ lâu hiểu rằng thiết kế luôn đóng vai trò quan trọng trong quyết định nâng cấp của người dùng. Chỉ cần một chiếc iPhone trông khác biệt đáng kể so với thế hệ trước, doanh số thường sẽ được thúc đẩy mạnh.

iPhone 18 Pro được dự đoán sẽ có những phiên bản màu mới tuyệt đẹp. Ảnh: 9to5mac

Dù iPhone 18 Pro được dự đoán vẫn giữ ngôn ngữ thiết kế quen thuộc, Apple có thể mang tới một số tinh chỉnh đủ để tạo cảm giác mới mẻ.

Một trong những thay đổi được nhắc tới nhiều nhất là màu sắc chủ đạo mới cho dòng Pro. Sau màu Cosmic Orange gây chú ý trên iPhone 17 Pro, Apple được cho là đang thử nghiệm một tông màu pha trộn giữa đỏ rượu vang, nâu cà phê và tím đậm.

Một số leaker mô tả màu này là đỏ cherry đậm hoặc đỏ sẫm sang trọng. Nếu đúng như tin đồn, đây có thể sẽ là phiên bản màu sắc nổi bật nhất của dòng Pro trong nhiều năm trở lại đây.

Ngoài ra, Apple cũng có thể mang trở lại tùy chọn màu xám không gian hoặc đen truyền thống, điều mà nhiều người dùng cảm thấy thiếu vắng trên iPhone 17 Pro.

Không chỉ thay đổi màu sắc, Apple còn được cho là sẽ cải tiến phần mặt lưng kính để đồng bộ màu tốt hơn với khung nhôm, giúp tổng thể máy liền mạch và cao cấp hơn thay vì tạo cảm giác hai tông màu tách biệt như trước.

Một thay đổi khác đáng chú ý là Dynamic Island có thể được thu nhỏ khoảng 35%. Điều này sẽ giúp màn hình hiển thị rộng rãi hơn, tăng diện tích sử dụng thực tế và tạo cảm giác hiện đại hơn khi xem nội dung hoặc chơi game.

Nếu các thông tin rò rỉ trở thành sự thật, iPhone 18 Pro có thể không phải là một cuộc cách mạng về thiết kế, nhưng lại là bản nâng cấp toàn diện về trải nghiệm sử dụng thực tế, từ camera, pin cho đến cảm giác cầm nắm và hiển thị. Với nhiều người dùng, đó có thể chính là lý do đủ lớn để nâng cấp iPhone mới trong năm nay.

(Theo 9to5mac, AppleInsider)