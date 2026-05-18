Nhiều nguồn tin cho biết Apple đã bước vào giai đoạn sản xuất ban đầu, đồng thời chuẩn bị tung iPhone Ultra cùng dòng iPhone 18 Pro trong năm nay.

Tuy nhiên, khi ngày ra mắt dần tới gần, dự án đầy tham vọng này lại tiếp tục gặp thêm những trở ngại mới. Và lần này, vấn đề mà Apple phải đối mặt lại mang màu sắc khá “khôi hài”: chiếc iPhone gập bắt đầu phát ra tiếng lạch cạch sau vài lần đóng mở.

iPhone Ultra có thể lại bị lùi thời gian ra mắt. Ảnh: Fpt.

Nghe qua có vẻ như một lỗi nhỏ, nhưng với Apple, công ty luôn xây dựng hình ảnh cao cấp và hoàn thiện, đây lại là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.

Một chiếc iPhone phát tiếng động khó chịu mỗi khi sử dụng là điều gần như không thể chấp nhận đối với tiêu chuẩn chất lượng mà hãng theo đuổi suốt nhiều năm qua.

Bản lề phát tiếng kêu sau một thời gian sử dụng

Theo một báo cáo mới được tiết lộ, bản lề của iPhone Ultra bắt đầu phát ra tiếng “rattling” - kiểu âm thanh lỏng lẻo hoặc rung nhẹ, sau khi thiết bị được gập mở vài lần.

Tình trạng này nghiêm trọng đến mức cơ cấu bản lề liên tục không đạt được các tiêu chuẩn kiểm định nội bộ của Apple.

Nguyên nhân được cho là đến từ phương pháp chế tạo bản lề hoàn toàn mới mà Apple áp dụng cho mẫu iPhone gập đầu tiên.

Thay vì sử dụng cấu trúc truyền thống, Apple đã chọn công nghệ bản lề in 3D với vật liệu lấp đầy nhằm che đi các điểm lõm hoặc sai lệch trong quá trình sản xuất.

Cách làm này giúp Apple giảm đáng kể chi phí chế tạo, từ đó giữ giá bán iPhone Ultra thấp hơn dự đoán ban đầu.

Nhưng mặt trái của nó lại là độ bền và độ ổn định chưa đạt yêu cầu, khiến bản lề phát ra âm thanh khó chịu sau một thời gian sử dụng.

Đây rõ ràng là tình huống khó xử đối với Apple. Nếu tiếp tục giữ thiết kế hiện tại, hãng có nguy cơ tung ra thị trường một sản phẩm chưa đủ hoàn thiện.

Nhưng nếu thay đổi toàn bộ cấu trúc bản lề, Apple có thể phải lùi lịch ra mắt thêm một lần nữa.

Apple có thể tiếp tục trì hoãn iPhone Ultra

Trong nhiều tháng qua, các tin đồn liên tục khẳng định Apple vẫn quyết tâm giới thiệu iPhone Ultra cùng dòng iPhone 18 Pro. Nhưng với vấn đề mới xuất hiện, khả năng kế hoạch này bị phá vỡ đang ngày càng lớn hơn.

Đối với Apple, mẫu iPhone gập đầu tiên không đơn thuần chỉ là một thiết bị mới. Đây là sản phẩm mang tính biểu tượng, có nhiệm vụ đưa hãng bước chân vào thị trường điện thoại gập, nơi Samsung, Huawei và nhiều nhà sản xuất Android khác đã đi trước khá xa.

Chính vì vậy, Apple không thể để sản phẩm đầu tay tạo ấn tượng thất vọng. Một chiếc iPhone gập phát tiếng động lạch cạch chắc chắn sẽ gây tổn hại lớn đến hình ảnh thương hiệu mà hãng đã xây dựng trong nhiều thập kỷ.

Theo báo cáo, nếu Apple không giải quyết được lỗi bản lề kịp thời, khả năng rất cao là iPhone Ultra sẽ tiếp tục bị hoãn.

Và lần này không chỉ là vài tháng sau dòng iPhone 18 Pro, mà thậm chí có thể bị dời sang tận năm sau.

Apple cũng phải “thỏa hiệp” với màn hình

Không chỉ gặp vấn đề về bản lề, Apple còn đang phải chấp nhận một sự thật khác: màn hình của iPhone Ultra chưa đạt tới độ hoàn hảo mà hãng mong muốn.

Suốt nhiều năm qua, Apple trì hoãn việc tham gia thị trường điện thoại gập vì muốn giải quyết hai nhược điểm lớn nhất của công nghệ này: độ bền và nếp gấp trên màn hình.

Mục tiêu của Apple là tạo ra một chiếc điện thoại gập gần như hoàn hảo, màn hình không để lộ nếp gấp và thân máy đủ cứng cáp để mang lại cảm giác cao cấp đúng nghĩa. Nhưng thực tế hiện tại cho thấy điều đó vẫn chưa thể đạt được hoàn toàn.

Các nguồn tin cho biết Apple buộc phải chấp nhận tấm nền hiện có vì dây chuyền sản xuất đã đi quá xa để có thể tiếp tục trì hoãn vô thời hạn. Nói cách khác, hãng không còn đủ thời gian để chờ công nghệ màn hình “trong mơ” xuất hiện.

Theo những thông tin rò rỉ, nếp gấp trên màn hình iPhone Ultra sẽ rất khó nhận ra trong điều kiện sử dụng bình thường và khi nhìn trực diện.

Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ hoặc nhìn nghiêng từ các góc khác nhau, người dùng vẫn có thể thấy rõ vết gấp, tương tự hầu hết smartphone màn hình gập trên thị trường hiện nay.

Điều này cho thấy Apple cuối cùng cũng phải chấp nhận những giới hạn kỹ thuật mà các đối thủ Android đã đối mặt từ nhiều năm trước.

iPhone Ultra đã mất quá nhiều thời gian phát triển và tiêu tốn không ít nguồn lực của Apple. Vì vậy, nếu thiết bị tiếp tục bị trì hoãn, chắc chắn giới công nghệ lẫn người dùng sẽ cảm thấy thất vọng.

Tuy nhiên, xét theo cách Apple luôn ưu tiên trải nghiệm cao cấp và độ hoàn thiện sản phẩm, khả năng hãng chấp nhận tung ra một chiếc iPhone phát tiếng động khó chịu gần như là rất thấp.

Nhưng chính những vấn đề liên tiếp xuất hiện cũng là lời nhắc rõ ràng rằng người dùng nên thận trọng với thế hệ iPhone gập đầu tiên của Apple.

(Theo PhoneArena, AppleInsider)