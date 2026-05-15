Đã từng có thời điểm điện thoại Android là lựa chọn hợp lý hơn rất nhiều so với iPhone. Người dùng Android thường tự hào vì có thể sở hữu cấu hình mạnh, camera tốt với mức giá thấp hơn đáng kể so với Apple. Nhưng bức tranh ấy giờ đang thay đổi nhanh chóng.

Apple vẫn kiểm soát giá tốt hơn nhiều đối thủ Android. Ảnh: Macworld

Ngày nay, việc cầm trên tay một chiếc iPhone Pro Max giá hơn 1.200 USD không còn tạo cảm giác “quá đắt đỏ” như trước, nhất là khi nhiều flagship Android đã tiệm cận hoặc vượt ngưỡng 2.000 USD. Điển hình như Oppo Find X9 Ultra tại châu Âu hiện có giá gần 2.000 USD.

Điều thú vị là phần lớn các hãng smartphone hiện đều chạy theo cùng một công thức: camera thật mạnh, chip thật khủng và phần cứng ngày càng đắt đỏ. Apple cũng vậy, nhưng khác biệt ở chỗ hãng vẫn kiểm soát giá tốt hơn nhiều đối thủ Android.

Snapdragon ngày càng đắt, điện thoại Android khó tránh khỏi tăng giá

Một trong những nguyên nhân lớn nhất nằm ở Qualcomm. Theo nhiều nguồn tin trong ngành, chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 thế hệ mới có thể có giá vượt 300 USD mỗi bộ xử lý. Trong khi đó, Snapdragon 8 Gen 3 ra mắt năm 2023 chỉ dao động khoảng 170–200 USD.

Điều đó đồng nghĩa chi phí chip đã tăng tới 70–80% chỉ sau vài năm. Với các hãng Android vốn phụ thuộc nặng nề vào Qualcomm, mức tăng này gần như chắc chắn sẽ được chuyển thẳng sang người dùng cuối.

Vấn đề là thu nhập của đa số người dùng không tăng tương ứng. Nếu lương của bạn không tăng gần gấp đôi kể từ năm 2023, thì việc bỏ ra số tiền ngày càng lớn cho smartphone sẽ trở nên khó chấp nhận.

Trong bối cảnh đó, iPhone bất ngờ trở thành lựa chọn “kinh tế” hơn đối với nhiều người dùng Android cao cấp. Đây là điều tưởng như khó tin cách đây vài năm.

Các hãng Android hiện mắc kẹt trong một cuộc chạy đua cấu hình không hồi kết. Chip mới phải mạnh hơn, RAM phải lớn hơn, tốc độ xử lý phải tiến gần laptop. Nhưng câu hỏi lớn là: người dùng thực sự cần điều đó để làm gì?

Phần lớn mọi người dùng điện thoại để lướt mạng xã hội, xem video, chụp ảnh, nhắn tin, gọi điện và đôi lúc chơi game. Những tác vụ này thậm chí vẫn được xử lý rất tốt trên các con chip đời cũ.

Snapdragon 8 Gen 3 là ví dụ điển hình. Dù đã vài năm tuổi, con chip này vẫn mang lại hiệu năng cực kỳ mạnh mẽ và hoàn toàn đủ sức đáp ứng nhu cầu trong nhiều năm tới. Ngay cả những thiết bị như Galaxy S24 Ultra vào năm 2027 nhiều khả năng vẫn hoạt động rất mượt mà.

Điều đó khiến nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi: liệu smartphone có thực sự cần những con chip ngày càng đắt đỏ và nóng hơn chỉ để đạt điểm benchmark cao hơn?

Bởi trên thực tế, hiệu năng “quá mạnh” đôi khi chỉ tồn tại trên giấy tờ. Để duy trì sức mạnh đó, các hãng phải trang bị hệ thống tản nhiệt lớn hơn, buồng hơi phức tạp hơn và pin lớn hơn, kéo theo chi phí sản xuất tiếp tục tăng.

Người dùng chịu thiệt?

Các hãng công nghệ đang đặt cược rất lớn vào kỷ nguyên AI. Smartphone tương lai được kỳ vọng sẽ xử lý hàng loạt tác vụ trí tuệ nhân tạo trực tiếp trên thiết bị mà không cần kết nối đám mây.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng những con chip hiện tại vẫn đủ mạnh để phục vụ AI trong vài năm tới. Nếu Snapdragon 8 Elite Gen 5 hay Snapdragon 8 Gen 3 nhanh chóng trở nên “lỗi thời” chỉ sau một năm, thì những lời quảng bá về các flagship hiện nay sẽ trở nên thiếu thuyết phục.

Người dùng đang dần nhận ra rằng họ không cần nâng cấp smartphone mỗi năm chỉ để có thêm vài phần trăm hiệu năng AI mà có thể chẳng bao giờ dùng tới.

Điều đáng tiếc nhất nằm ở nhóm người dùng đam mê camera. Rất nhiều người sẵn sàng chấp nhận chip chậm hơn đôi chút nếu đổi lại họ có cảm biến 1 inch lớn hơn, hệ thống zoom periscope kép tốt hơn hoặc thuật toán xử lý ảnh chất lượng hơn.

Nhưng hiện nay, để sở hữu chiếc camera phone tốt nhất, người dùng gần như buộc phải mua toàn bộ “gói xa xỉ”: chip mạnh nhất, màn hình tối tân nhất, thiết kế cao cấp nhất và mức giá cũng đắt đỏ nhất.

Nhiều ý kiến cho rằng các hãng Android nên tách dòng flagship thành hai hướng riêng biệt. Một dòng tập trung tối đa vào hiệu năng dành cho game thủ và người dùng chuyên sâu, với màn hình tần số quét cực cao, thiết kế siêu mỏng và cấu hình mạnh nhất.

Dòng còn lại nên tập trung vào nhiếp ảnh di động, sử dụng chip hợp lý hơn để giảm giá thành, đồng thời đầu tư vào camera và pin. Máy có thể dày hơn một chút, tần số quét chỉ cần 120Hz, nhưng đổi lại mang đến trải nghiệm thực tế tốt hơn với mức giá dễ tiếp cận hơn.

Trong khi Android ngày càng tiến vào phân khúc siêu cao cấp, Apple vô tình đứng ở vị trí thuận lợi. Dù iPhone vẫn đắt, mức giá của Apple hiện không còn tạo cảm giác “quá chênh lệch” so với flagship Android như trước.

Nếu xu hướng này tiếp tục, rất nhiều người dùng Android lâu năm có thể bắt đầu chuyển sang iPhone.

(Theo PhoneArena, Macworld)