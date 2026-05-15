Ngay từ khi thông tin này xuất hiện, giới công nghệ đã đặt ra câu hỏi: Samsung sẽ tạo khác biệt giữa Galaxy Z Fold 8 và Galaxy Z Fold 8 Wide bằng cách nào?

Chỉ riêng kích thước màn hình rõ ràng là chưa đủ để tạo nên hai dòng sản phẩm riêng biệt. Và theo nhiều nguồn tin rò rỉ uy tín, hãng dường như đã chọn cách quen thuộc nhưng hiệu quả: cắt giảm camera để giảm giá bán.

Galaxy Z Fold 8 Wide có thể chỉ sử dụng camera chính 50MP. Ảnh: AndroidHeadlines

Galaxy Z Fold 8 Wide có thể thua xa bản thường về camera

Theo các nguồn tin từ châu Âu, Galaxy Z Fold 8 tiêu chuẩn nhiều khả năng sẽ tiếp tục sử dụng cảm biến chính 200MP từng xuất hiện trên Galaxy Z Fold 7 cũng như các flagship dạng thanh như Galaxy S25 Ultra và Galaxy S26 Ultra.

Điều này không gây bất ngờ, bởi Samsung đang rất hài lòng với hệ thống camera 200MP cao cấp của mình. Cảm biến này không chỉ cho khả năng chụp chi tiết vượt trội mà còn hỗ trợ zoom kỹ thuật số và xử lý ánh sáng tốt hơn trong nhiều tình huống thực tế.

Tuy nhiên, Galaxy Z Fold 8 Wide lại có thể đi theo hướng hoàn toàn khác. Các tin đồn cho biết thiết bị này chỉ sử dụng camera chính 50MP với khẩu độ f/1.8, thấp hơn mức f/1.7 trên bản Fold 8 tiêu chuẩn và dòng Ultra cao cấp.

Nói cách khác, đây có thể là một sự hạ cấp đáng kể nếu đặt cạnh người anh em cùng dòng. Dù vậy, điều đó không đồng nghĩa trải nghiệm camera của Z Fold 8 Wide sẽ trở nên tệ hại.

Thực tế, Samsung hiện cũng đang dùng cảm biến 50MP tương tự trên các mẫu Galaxy S26 và S26+ và đây vẫn là những smartphone có khả năng chụp ảnh rất tốt trong nhu cầu hằng ngày.

Với phần lớn người dùng, sự khác biệt giữa camera 50MP và 200MP đôi khi chỉ thể hiện rõ trong các tình huống chuyên nghiệp hoặc khi zoom xa.

Điều Samsung có thể đang hướng tới là tạo ra một chiếc điện thoại gập “dễ mua hơn”, thay vì cố biến mọi thiết bị thành một cỗ máy siêu cao cấp đắt đỏ.

Galaxy Z Fold 8 Wide vẫn có điểm mạnh đáng chú ý

Một chi tiết đáng chú ý là Galaxy Z Fold 8 Wide được cho là vẫn sở hữu camera góc siêu rộng 50MP với khẩu độ f/1.9, tương đương loại cảm biến đang xuất hiện trên Galaxy S26 Ultra.

Đây là nâng cấp rất lớn nếu so với Galaxy Z Fold 7, bởi thế hệ hiện tại chỉ dùng camera góc siêu rộng 12MP với khẩu độ f/2.2 kém hơn đáng kể.

Điều đó cho thấy Samsung không hề biến Z Fold 8 Wide thành một thiết bị “giá rẻ” theo nghĩa tiêu cực.

Thay vào đó, hãng có thể đang tối ưu lại hệ thống camera để tập trung vào những tính năng người dùng thực sự quan tâm.

Nếu các thông tin rò rỉ chính xác, trải nghiệm nhiếp ảnh tổng thể của Z Fold 8 Wide vẫn có thể đạt đẳng cấp flagship.

Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng khi thiết bị này được cho là sẽ cạnh tranh trực tiếp với chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple, mẫu máy hiện được nhiều nguồn tin gọi bằng cái tên iPhone Ultra.

Theo các dự đoán hiện nay, iPhone Ultra có thể chỉ sở hữu hai camera sau 48MP. Dĩ nhiên, số “megapixel” không quyết định hoàn toàn chất lượng ảnh, nhưng rõ ràng Samsung vẫn đang chuẩn bị một đối thủ rất đáng gờm cho Apple ở phân khúc điện thoại gập cao cấp.

Giá bán có thể là “vũ khí” lớn nhất của Samsung

Điểm hấp dẫn nhất của Galaxy Z Fold 8 Wide có lẽ không nằm ở camera, mà ở mức giá.

Giới phân tích cho rằng Samsung khó có khả năng bán mẫu máy này ở mức 1.000 USD hay 1.200 USD. Tuy nhiên, một mức giá khoảng 1.600 USD hoàn toàn có thể xảy ra nếu hãng chấp nhận cắt giảm thêm một vài yếu tố phần cứng.

Con số này vẫn rất cao với smartphone thông thường, nhưng lại rẻ hơn đáng kể so với những gì thị trường dự đoán dành cho iPhone Ultra của Apple.

Để đạt được mức giá dễ tiếp cận hơn, Samsung được cho là sẽ tiếp tục tinh chỉnh một số thành phần như dung lượng pin hoặc kích thước màn hình. Một số tin đồn gần đây cho biết Z Fold 8 Wide có thể dùng pin nhỏ hơn đôi chút so với Z Fold 8 tiêu chuẩn.

Dù vậy, hai thiết bị nhiều khả năng vẫn chia sẻ hàng loạt thông số mạnh mẽ như chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, RAM 12GB hoặc 16GB cùng camera selfie 10MP.

Khác biệt về màn hình có thể gây tranh cãi

Ngoài camera, màn hình cũng là điểm Samsung đang tạo sự khác biệt giữa hai mẫu máy.

Galaxy Z Fold 8 tiêu chuẩn được đồn đoán sẽ sở hữu màn hình chính 8 inch cùng màn hình ngoài 6,5 inch. Trong khi đó, Z Fold 8 Wide có thể dùng màn hình chính 7,6 inch và màn hình phụ 5,4 inch.

Cách đặt tên “Wide” khiến nhiều người nghĩ thiết bị sẽ lớn hơn, nhưng thực tế Samsung có thể đang thay đổi tỷ lệ hiển thị thay vì chỉ tăng kích thước đơn thuần.

Điều này cho thấy hãng đang thử nghiệm nhiều hướng tiếp cận mới nhằm tìm ra công thức tối ưu cho điện thoại gập trong tương lai, một thị trường ngày càng cạnh tranh khi không chỉ Apple mà hàng loạt thương hiệu Trung Quốc cũng đang tăng tốc mạnh mẽ.

Nếu Samsung thực sự đưa được mức giá điện thoại gập xuống thấp hơn đáng kể so với đối thủ từ Apple, Galaxy Z Fold 8 Wide hoàn toàn có cơ hội trở thành mẫu smartphone gập hấp dẫn nhất năm 2026.

(Theo PhoneArena, Mashable)