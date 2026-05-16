Apple được cho là đang dồn nguồn lực cho hai dự án quan trọng hơn: mẫu iPhone Ultra màn hình gập và đặc biệt là iPhone 20 Pro - chiếc iPhone kỷ niệm 20 năm ra đời dòng sản phẩm mang tính biểu tượng của hãng.

Apple gặp khó với màn hình “không viền tuyệt đối”, lỡ hẹn với iPhone 20 Pro.

Tuy nhiên, những thông tin mới nhất cho thấy Apple đã không thể hoàn thiện công nghệ màn hình mà hãng mong muốn dành cho iPhone 20 Pro. Đây vốn được xem là thiết bị đánh dấu cuộc lột xác lớn nhất của iPhone trong nhiều năm qua.

Màn hình “không viền tuyệt đối” vẫn còn xa vời

Theo các báo cáo trước đây, Apple muốn iPhone 20 Pro sở hữu màn hình tràn cạnh hoàn toàn, tạo nên trải nghiệm không viền đúng nghĩa mà chưa smartphone nào từng đạt được.

Ý tưởng của Apple là tạo ra một tấm nền hiển thị cong sát mọi cạnh máy nhưng không làm méo nội dung hiển thị. Khi nhìn vào, màn hình sẽ giống như đang “nổi” phía trên thân máy.

Không chỉ vậy, Apple còn muốn loại bỏ hoàn toàn Dynamic Island lẫn camera “đục lỗ”. Nói cách khác, toàn bộ mặt trước sẽ chỉ còn duy nhất màn hình, một thiết kế mà nhiều người xem là hình thái tối thượng của smartphone hiện đại.

Tuy nhiên, theo một báo cáo mới được tiết lộ, công nghệ màn hình hiện tại vẫn chưa đủ hoàn thiện để biến tham vọng đó thành hiện thực.

Tấm nền mà Apple dự định sử dụng cho iPhone năm sau có nguy cơ gây hiện tượng méo hình ở các cạnh cong. Đồng thời, độ sáng của màn hình cũng bị ảnh hưởng đáng kể tại khu vực viền.

Đây là vấn đề đặc biệt nghiêm trọng với Apple, công ty vốn luôn đặt chất lượng hiển thị lên hàng đầu trên iPhone.

Điều đáng chú ý là Apple dường như đã chuẩn bị sẵn phương án kế nhiệm ngay cả khi iPhone 20 Pro còn chưa ra mắt.

Nguồn tin cho biết loại màn hình mà Apple thực sự mong muốn hiện vẫn chưa thể sản xuất thương mại.

Hai đối tác lớn là LG Display và Samsung Display đang chuẩn bị dây chuyền mới để phát triển phiên bản hoàn thiện hơn của công nghệ này vào năm 2028.

Điều đó đồng nghĩa chiếc iPhone mang đúng tầm nhìn ban đầu của Apple có thể phải chờ đến thế hệ kế tiếp, nhiều khả năng là iPhone 21 Pro hoặc một tên gọi khác trong tương lai.

Dù vậy, Apple được cho là vẫn chấp nhận tung ra phiên bản “thỏa hiệp” của iPhone 20 Pro nhằm kịp kỷ niệm 20 năm ngày chiếc iPhone đầu tiên xuất hiện.

Hãng có thể đang đặt cược rằng phần lớn người dùng phổ thông sẽ khó nhận ra những hạn chế về chất lượng hiển thị.

Nếu điều này chính xác, iPhone 20 Pro sẽ trở thành một sản phẩm mang tính biểu tượng nhiều hơn là một cuộc cách mạng công nghệ hoàn chỉnh.

iPhone 18 Pro cũng đang gặp khó

Không chỉ iPhone 20 Pro, thế hệ iPhone 18 Pro cũng được cho là đang gặp vấn đề tương tự với công nghệ màn hình.

Apple từng muốn thu nhỏ Dynamic Island bằng cách đưa các cảm biến Face ID xuống dưới màn hình. Đây được xem là bước chuyển tiếp quan trọng trước khi hãng tiến tới thiết kế hoàn toàn không “khuyết” trên iPhone 20 Pro.

Tuy nhiên, những thử nghiệm gần đây cho thấy hệ thống Face ID dưới màn hình hoạt động chưa đạt yêu cầu. Tốc độ nhận diện khuôn mặt bị chậm và độ chính xác cũng không ổn định như Face ID hiện tại.

Với Apple, đây là điều khó có thể chấp nhận. Face ID từ lâu đã trở thành một trong những công nghệ cốt lõi làm nên trải nghiệm iPhone, nên hãng không muốn đánh đổi chất lượng chỉ để đạt được yếu tố thẩm mỹ.

Kết quả là iPhone 18 Pro nhiều khả năng vẫn giữ Dynamic Island gần giống thế hệ hiện nay thay vì thu nhỏ đáng kể như các tin đồn trước đó.

iPhone tương lai cũng vẫn còn “đục lỗ”

Một chi tiết khác đang khiến giới công nghệ lo ngại là các báo cáo mới không còn nhắc đến camera selfie hay Face ID ẩn dưới màn hình trên iPhone 20 Pro.

Một số bản dựng xuất hiện gần đây từ chuỗi cung ứng cho thấy thiết bị vẫn sở hữu màn hình cong tràn cạnh như kỳ vọng, nhưng camera trước lại vẫn nằm trong phần “đục lỗ” ở phía trên.

Ban đầu, nhiều người cho rằng đây chỉ là suy đoán chưa chính xác. Tuy nhiên, với các thông tin mới xuất hiện, khả năng Apple trì hoãn kế hoạch loại bỏ hoàn toàn phần khuyết trên màn hình đang ngày càng rõ ràng hơn.

Nếu điều đó xảy ra, nhiều người cho rằng ý nghĩa của màn hình “không viền” cũng sẽ giảm đi đáng kể.

Bởi điều mà người dùng thực sự chờ đợi không chỉ là viền màn hình mỏng hơn, mà còn là một trải nghiệm hiển thị hoàn toàn liền mạch, không bị bất kỳ chi tiết nào gây xao nhãng.

Trong nhiều năm qua, Apple đã nhiều lần chứng minh khả năng tạo ra những bước tiến lớn cho ngành smartphone. Tuy nhiên, các thông tin rò rỉ gần đây cho thấy hãng đang bắt đầu đối mặt với giới hạn thực sự của công nghệ phần cứng.

Nếu iPhone 18 Pro không đạt kỳ vọng về Face ID dưới màn hình, còn iPhone 20 Pro cũng chưa thể mang đến thiết kế toàn màn hình hoàn hảo như mong muốn, câu hỏi lớn đặt ra là: Apple sẽ dùng điều gì để tiếp tục tạo sức hút với người dùng?

(Theo PhoneArena, MacRumors)