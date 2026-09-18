Trong khi nhu cầu ban đầu đối với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại Mỹ được cho là chưa thực sự bùng nổ như kỳ vọng, những tín hiệu từ Trung Quốc lại hoàn toàn trái ngược.

Các báo cáo ban đầu cho thấy bộ đôi iPhone cao cấp mới của Apple đang phá vỡ những kỷ lục mà iPhone 17 Pro thiết lập tại thị trường này một năm trước.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max màu Burgundy. Ảnh: Apple

Hơn 7 triệu lượt đặt trước iPhone 18 Pro tại Trung Quốc

Apple dường như đang tiếp tục có một màn trở lại đáng chú ý tại Trung Quốc. Theo truyền thông địa phương và nguồn tin Ice Universe trên mạng xã hội X, số lượt đặt trước iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại quốc gia này đã vượt 7 triệu.

Một nhà bán lẻ cho biết tổng doanh thu từ bộ đôi iPhone mới trong ba ngày đầu mở đặt trước đã cao gấp đôi so với iPhone 17 Pro trong cùng khoảng thời gian năm ngoái.

Một số nhà bán lẻ khác thậm chí cho biết iPhone 18 Pro đã nhanh chóng cháy hàng, với toàn bộ lượng máy được phân bổ bán hết chỉ trong chưa đầy một phút sau khi chương trình đặt trước mở cửa ngày 12/9.

Nếu những số liệu này được xác nhận, đây sẽ là tín hiệu đặc biệt đáng chú ý đối với Apple tại Trung Quốc.

Điều đáng nói là diễn biến này hoàn toàn trái ngược với những báo cáo ban đầu từ thị trường Mỹ.

Tại Mỹ, thời gian giao hàng của cả iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max bắt đầu lùi lại chỉ vài tuần, thậm chí một số cấu hình chỉ chậm thêm vài ngày sau khi Apple mở đặt trước.

Đây thường được xem là một trong những dấu hiệu cho thấy sức mua ban đầu chưa “nóng”.

Sự khác biệt giữa hai thị trường cho thấy sức hấp dẫn của iPhone 18 Pro có thể đang phụ thuộc khá lớn vào từng khu vực, thay vì tạo ra một làn sóng nhu cầu đồng nhất trên toàn cầu.

iPhone 18 Pro màu Burgundy gây sốt

Một điểm bất ngờ khác nằm ở cơ cấu lựa chọn sản phẩm. Không giống một số năm trước, iPhone 18 Pro lần này được cho là phổ biến hơn iPhone 18 Pro Max tại Trung Quốc.

Khoảng 60% lượng đặt trước được cho là dành cho mẫu iPhone 18 Pro nhỏ hơn. Thiết kế nhẹ hơn cùng cảm giác cầm nắm dễ chịu được xem là những yếu tố giúp phiên bản này thu hút người mua.

(Video trên tay iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Nguồn: Brian Tong/ YouTube)

Màu Burgundy (đỏ rượu vang) mới cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm. Diễn biến này gợi nhớ đến cơn sốt dành cho màu Cosmic Orange trên iPhone 17 Pro, từng tạo hiệu ứng lan truyền mạnh tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, sức hút của Burgundy lần này không đơn thuần đến từ màu sắc. Cách đặt tên màu được cho là tạo ra sự liên tưởng thú vị với những từ ngữ mang ý nghĩa thịnh vượng trong tiếng Trung.

Yếu tố văn hóa này có thể đã góp phần khiến màu máy mới nhanh chóng được người dùng chú ý.

Trên mạng xã hội, cuộc tranh luận về màu sắc được cho là chủ yếu xoay quanh hai lựa chọn Glacier (băng thanh) và Burgundy.

Trong khi đó, một bộ phận người dùng lại dành sự quan tâm cho phiên bản màu đen, vốn không xuất hiện trên thế hệ năm ngoái. Màu bạc được cho là ít được lựa chọn hơn.

Giá tăng khiến người mua iPhone 18 Pro thận trọng hơn

Dù nhu cầu ban đầu rất mạnh, giá bán tăng vẫn là yếu tố có thể ảnh hưởng đến doanh số trong dài hạn. Với mức giá mới cao hơn, nhiều người dùng được cho là đang lựa chọn phiên bản tiêu chuẩn dung lượng 256GB, thay vì các cấu hình lưu trữ cao hơn.

Lựa chọn này được mô tả như một quyết định "hợp lý hơn" trong bối cảnh giá iPhone ngày càng tăng.

Người dùng vẫn muốn sở hữu mẫu iPhone Pro mới nhưng đồng thời tìm cách hạn chế tổng chi phí.

Điều này cũng đặt ra một câu hỏi quan trọng đối với Apple: liệu doanh thu tăng mạnh trong những ngày đầu có thể chuyển thành doanh số bền vững trong nhiều tháng hay không?

Việc giá bán tăng có thể khiến sức mua giảm dần sau giai đoạn hào hứng ban đầu. Vì vậy, số liệu đặt trước dù rất tích cực vẫn chưa đủ để khẳng định iPhone 18 Pro sẽ duy trì tốc độ bán hàng cao trong cả chu kỳ sản phẩm.

(Theo PhoneArena)