Tình trạng thiếu hụt RAM do làn sóng AI đang tạo thêm áp lực lên giá thiết bị công nghệ. Apple được cho là đã chấp nhận mức giá DRAM 2 USD/Gb cho iPhone năm 2027, tăng đáng kể so với mức 1,50 USD/Gb hiện nay. Khi nhu cầu bộ nhớ tiếp tục tăng nhanh trong khi nguồn cung khó bắt kịp.

iPhone 18 Pro vừa ra mắt đã tăng giá 100 USD so với 17 Pro. Ảnh: Future/ Tom's Guide

Apple có thể tiếp tục tăng giá iPhone trong năm 2027

Cựu CEO Apple Tim Cook từng ví tình trạng thiếu RAM do AI gây ra như một "trận đại hồng thuỷ 100 năm", đồng thời cảnh báo hệ quả tất yếu là giá sản phẩm sẽ tăng. Thực tế, Apple đã điều chỉnh giá đối với gần như toàn bộ dòng sản phẩm hiện có, ngoại trừ iPhone trong một thời gian. Tuy nhiên, đến tháng 9, hãng đã tăng 100 USD đối với các mẫu iPhone mới.

Một bài đăng trên mạng xã hội của tài khoản @SemiconductorsX dẫn dữ liệu chuỗi cung ứng cho thấy áp lực giá bộ nhớ có thể còn nghiêm trọng hơn trong những năm tới. Theo nguồn tin này, Apple hiện trả khoảng 1,50 USD cho mỗi Gb DRAM, trong khi Samsung đã báo giá bộ nhớ dành cho năm 2027 ở mức 2 USD/Gb.

Thông tin được đăng ngày 14/9, thời điểm Apple được cho là chưa chấp nhận mức giá mới. Tuy nhiên, một báo cáo riêng của Digitimes hôm thứ Tư cho biết Apple thực tế đã đồng ý với thỏa thuận này.

Nếu mức giá 2 USD/Gb được duy trì, khả năng Apple tiếp tục điều chỉnh giá sản phẩm trong năm 2027 là vấn đề đáng chú ý. Dù vậy, cách Apple triển khai đợt tăng giá tiếp theo vẫn chưa rõ ràng.

Trong quá khứ, Apple từng trì hoãn việc tăng giá bằng cách tối ưu chuỗi cung ứng và chấp nhận gánh một phần chi phí gia tăng. Đợt điều chỉnh giá hồi tháng 6 được xem là kết quả cuối cùng sau nhiều tháng hãng cố gắng hạn chế tác động trực tiếp lên người tiêu dùng.

Theo dữ liệu được dẫn lại, nhu cầu DRAM có thể tăng 36,2% trong năm 2027, trong khi nguồn cung chỉ tăng 19,3%. Khoảng cách giữa cung và cầu vì thế có thể nới rộng từ mức thiếu hụt 8,1% trong năm 2026 lên 13,6% vào năm 2027.

Đáng chú ý, tình trạng mất cân đối này có thể chưa được giải quyết ngay. Nguồn cung thiếu hụt được dự báo sẽ tiếp tục kéo dài ít nhất đến nửa đầu năm 2028.

Nguồn gốc của vấn đề nằm ở chính cơn khát phần cứng phục vụ AI. Bộ nhớ dành cho thiết bị tiêu dùng được sản xuất bởi những tập đoàn cũng đang cung cấp các loại chip nhớ dung lượng lớn phục vụ trung tâm dữ liệu AI, trong đó có High Bandwidth Memory (HBM).

Khi các công ty AI tăng mạnh nhu cầu HBM, ngày càng nhiều năng lực sản xuất được ưu tiên cho thị trường trung tâm dữ liệu thay vì các sản phẩm điện tử tiêu dùng.

Điều quan trọng là không thể đơn giản lấy RAM được sản xuất cho trung tâm dữ liệu rồi cắt nhỏ để sử dụng trên smartphone. Các dây chuyền và quy trình sản xuất được dành cho những loại bộ nhớ khác nhau, do đó phần năng lực sản xuất chuyển sang phục vụ AI về cơ bản sẽ không thể lập tức quay trở lại chuỗi cung ứng smartphone.

iPhone Duo dung lượng 2TB có giá vượt 3.000 USD. Ảnh: Mashable

Động lực chính phía sau xu hướng này đến từ những công ty đang đẩy mạnh xây dựng trung tâm dữ liệu AI như NVIDIA, SpaceXAI, OpenAI, Microsoft, Google và Anthropic. Apple cũng góp phần vào nhu cầu này thông qua Private Cloud Compute, nhưng quy mô được cho là nhỏ hơn đáng kể do cách hãng triển khai các tính năng AI.

iPhone 18 Pro tăng 100 USD, nhưng áp lực chưa kết thúc

Sức ép lên giá iPhone, iPad và Mac không chỉ đến từ nhu cầu sử dụng AI hiện tại mà còn từ cuộc chạy đua đầu tư vào những năng lực AI chưa hoàn thiện. Các đơn đặt hàng phần cứng khổng lồ đang được tạo ra dựa trên kỳ vọng rằng nhu cầu AI sẽ tiếp tục bùng nổ.

Một số năng lực sản xuất RAM mới được kỳ vọng sẽ đi vào hoạt động trong năm 2028 hoặc 2029. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế đối với thị trường vẫn còn phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng nhu cầu.

Cho đến nay, Apple vẫn tương đối kiên cường trước cuộc khủng hoảng RAM. Với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, giá khởi điểm tại Mỹ chỉ tăng thêm 100 USD. Apple được cho là đã phân bổ một phần chi phí sang các phiên bản có dung lượng lưu trữ cao hơn, trong đó mẫu iPhone Duo dung lượng 2TB có giá vượt 3.000 USD.

Tuy nhiên, việc Apple kiểm soát được tác động trong năm nay không đồng nghĩa áp lực đã biến mất. Nếu giá DRAM tiếp tục tăng lên 2 USD/Gb trong năm 2027 và tình trạng thiếu hụt kéo dài sang năm 2028, chi phí bộ nhớ sẽ tiếp tục là yếu tố gây sức ép lên giá thành thiết bị.

Các sản phẩm mới của Apple có thể tiếp tục chịu ảnh hưởng ngay từ đầu năm 2027. Khi thế hệ iPhone tiếp theo được giới thiệu vào mùa xuân, người dùng có thể tiếp tục chứng kiến những điều chỉnh giá mới nếu chi phí linh kiện chưa hạ nhiệt.

Với chuỗi cung ứng toàn cầu đang ngày càng bị chi phối bởi nhu cầu phần cứng AI, câu chuyện giá iPhone vì thế không còn đơn thuần là vấn đề của Apple. Nó phản ánh cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa thiết bị tiêu dùng và các trung tâm dữ liệu AI trong việc giành lấy năng lực sản xuất bộ nhớ.

(Theo AppleInsider, MacRumors)