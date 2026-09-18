Mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple - iPhone Duo có thể còn khó mua hơn dự kiến khi chính thức lên kệ. Theo một báo cáo phân tích mới, những hạn chế trong quá trình sản xuất bản lề đang khiến nguồn cung iPhone Duo bị thu hẹp đáng kể, ngay cả khi Apple đang chuẩn bị mở chương trình đặt trước vào tháng tới.

Bản lề iPhone Duo, một trong số những linh kiện phức tạp nhất khiến việc sản xuất mẫu iPhone gập gặp khó khăn. Ảnh: Apple

Sau nhiều tháng xuất hiện các tin đồn về chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên, Apple đã chính thức giới thiệu iPhone Duo vào tuần trước. Tuy nhiên, khác với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, mẫu máy này không được bán theo lịch trình ra mắt iPhone truyền thống vào tháng 9.

Apple dự kiến mở đặt trước iPhone Duo vào ngày 16/10, trước khi những chiếc máy đầu tiên được giao tới khách hàng từ ngày 23/10. Khoảng thời gian chờ này cũng khiến sự quan tâm dành cho mẫu iPhone đặc biệt này tiếp tục tăng, nhất là khi đây là sản phẩm hoàn toàn mới trong danh mục smartphone của Apple.

Sản lượng iPhone Duo năm 2026 có thể giảm mạnh

Trước thời điểm mở bán, đã xuất hiện nhiều báo cáo cảnh báo nguồn cung iPhone Duo có thể rất hạn chế. Ước tính mới nhất từ nhà phân tích Jeff Pu tiếp tục củng cố những lo ngại này.

Trong một báo cáo, Jeff Pu cho rằng số lượng iPhone Duo được xuất xưởng trong năm 2026 hiện chỉ đạt khoảng 6 triệu máy, thấp hơn đáng kể so với dự báo 7 triệu máy trước đó.

Điều đáng chú ý là nguyên nhân không nằm ở nhu cầu thị trường. Theo Pu, vấn đề xuất phát từ những "hạn chế về bản lề" khiến quá trình sản xuất bị chậm lại.

Bản lề là một trong những bộ phận quan trọng và phức tạp nhất đối với smartphone màn hình gập. Không chỉ phải bảo đảm khả năng đóng mở liên tục, bộ phận này còn phải duy trì độ ổn định, hạn chế nếp gấp trên màn hình và chịu được hàng nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn chu kỳ sử dụng. Với Apple, việc kiểm soát chất lượng một thiết kế hoàn toàn mới có thể khiến quá trình sản xuất hàng loạt trở nên khó khăn hơn.

Việc sản lượng dự kiến bị điều chỉnh từ 7 triệu xuống 6 triệu máy, cho thấy Apple có thể chưa đạt được công suất sản xuất như kỳ vọng trong giai đoạn đầu. Con số 6 triệu máy cũng bao gồm toàn bộ lượng iPhone Duo dự kiến xuất xưởng trong năm 2026, thay vì chỉ phản ánh nguồn hàng dành cho thời điểm mở bán.

Để hình dung mức độ hạn chế của iPhone Duo, Jeff Pu ước tính Apple có thể xuất xưởng khoảng 72 triệu chiếc iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max trước khi năm 2026 kết thúc.

Như vậy, sản lượng iPhone 18 Pro và 18 Pro Max được dự báo cao gấp khoảng 12 lần iPhone Duo. Khoảng cách này phản ánh sự khác biệt rất lớn giữa một dòng iPhone chủ lực đã được sản xuất ổn định và một sản phẩm hoàn toàn mới sử dụng thiết kế màn hình gập cùng cơ cấu bản lề phức tạp.

Nguồn cung hạn chế có thể trở thành vấn đề đáng chú ý trong những tuần đầu tiên sau khi iPhone Duo mở đặt trước. Nếu nhu cầu ban đầu cao, khách hàng có thể phải chờ lâu hơn để nhận máy, trong khi các phiên bản dung lượng hoặc màu sắc được ưa chuộng có khả năng nhanh chóng hết hàng.

iPhone Duo càng đắt, càng khó mua?

Một điểm đáng chú ý khác là tình trạng thiếu nguồn cung xảy ra ngay cả khi iPhone Duo sở hữu mức giá khởi điểm cao nhất từ trước đến nay đối với một chiếc iPhone, lên tới 1.999 USD.

iPhone Duo sở hữu mức giá khởi điểm cao nhất từ trước đến nay. Ảnh: Apple

Thông thường, mức giá cao có thể khiến nhu cầu đối với một sản phẩm mới bị hạn chế. Tuy nhiên, iPhone Duo lại thuộc một trường hợp khác khi đây là chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple, đồng thời đánh dấu sự thay đổi lớn trong thiết kế smartphone của hãng.

(Video trên tay iPhone Duo. Nguồn: The Verge)

Vì vậy, nếu đang kỳ vọng sở hữu iPhone Duo ngay ngày đầu mở bán, người dùng có thể phải chuẩn bị cho khả năng nguồn hàng rất hạn chế. Với sản lượng dự kiến chỉ khoảng 6 triệu máy trong năm 2026 và những khó khăn liên quan đến bản lề, việc mua được iPhone Duo ngay trong đợt đầu có thể khó khăn hơn những gì mức giá 1.999 USD ban đầu gợi ý.

Trong bối cảnh đó, iPhone Duo không chỉ là một sản phẩm có giá bán cao mà còn có thể trở thành một trong những mẫu iPhone khó tiếp cận nhất, ngay sau khi Apple chính thức mở bán.

(Theo 9to5mac)