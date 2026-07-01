Một sự cố rò rỉ tại chuỗi cung ứng của Apple vừa mang đến cái nhìn thực tế đầu tiên về iPhone 18 Pro, đánh dấu một trong những lần hiếm hoi nguyên mẫu của một mẫu iPhone xuất hiện công khai trước ngày ra mắt.

Lộ diện hình ảnh thực tế iPhone 18 Pro trong video thử nghiệm thả rơi. Ảnh: Evan Blass/PhoneArena

Trong nhiều năm qua, các mẫu smartphone Android thường xuyên bị lộ ảnh thực tế, video mở hộp hoặc thậm chí các bài đánh giá hoàn chỉnh từ nhiều tuần trước khi được công bố chính thức. Ngược lại, Apple luôn nổi tiếng với khả năng bảo mật nghiêm ngặt, khiến những gì người dùng thường thấy trước ngày ra mắt chỉ là các mô hình hoặc bản dựng dựa trên tin đồn.

Tuy nhiên, điều đó dường như đã thay đổi khi một vụ rò rỉ được cho là xuất phát từ nhà cung cấp Tata Electronics tại Ấn Độ, đã để lộ hình ảnh thực tế đầu tiên của iPhone 18 Pro.

Nguyên mẫu xuất hiện trong bài kiểm tra thả rơi nội bộ

Theo nguồn tin rò rỉ, chuyên gia tiết lộ thông tin công nghệ nổi tiếng Evan Blass đã chia sẻ một đoạn video cho thấy một chiếc iPhone 18 Pro đang trải qua bài kiểm tra thả rơi nhằm đánh giá độ bền trong quá trình phát triển sản phẩm.

Thiết bị xuất hiện trong video được cho là phiên bản màu xám và có ngoại hình gần như trùng khớp với những gì các tin đồn trước đó từng đề cập. Thậm chí, nếu chỉ nhìn lướt qua, nhiều người sẽ khó có thể phân biệt chiếc máy này với iPhone 17 Pro.

(Nguồn video: Evan Blass/X)

Điều đó cho thấy Apple có thể tiếp tục duy trì triết lý thiết kế quen thuộc, thay vì thực hiện một cuộc "đại tu" về ngoại hình trên thế hệ iPhone mới.

Mặc dù tổng thể thiết kế gần như giữ nguyên, các nguồn tin cho biết Apple vẫn thực hiện một số điều chỉnh tinh tế trên iPhone 18 Pro.

Cụm camera phía sau được cho là có kích thước lớn hơn đôi chút, chiếm nhiều diện tích hơn trên phần gờ camera và cũng nhô cao hơn so với thế hệ trước. Đây có thể là hệ quả của việc Apple nâng cấp cảm biến hoặc hệ thống quang học nhằm cải thiện chất lượng chụp ảnh.

Ngoài ra, khoảng cách giữa phần kính mặt lưng và cụm camera dường như đã được thu hẹp. Tuy nhiên, sự khác biệt này rất nhỏ và gần như không thể nhận ra nếu chỉ quan sát bằng mắt thường.

Một thay đổi khác nằm ở chất lượng hoàn thiện. Màu sắc giữa mặt kính phía sau và khung nhôm được cho là đồng nhất hơn, tạo cảm giác liền mạch và cao cấp hơn so với thế hệ trước.

Những điều chỉnh này cho thấy Apple tiếp tục tập trung vào việc hoàn thiện từng chi tiết nhỏ thay vì thay đổi mạnh về thiết kế tổng thể.

Không chỉ có đoạn video kiểm tra độ bền, nhiều tài liệu khác cũng đã xuất hiện trên mạng, bao gồm bản vẽ linh kiện, thông tin về bộ xử lý, các thành phần pin cũng như hệ thống camera.

(Nguồn video: Evan Blass/X)

Dẫu vậy, dấu thời gian trên các tài liệu cho thấy những bài kiểm tra này được thực hiện vào đầu năm 2026. Điều đó đồng nghĩa thiết bị xuất hiện trong video nhiều khả năng chỉ là nguyên mẫu phục vụ quá trình thử nghiệm nội bộ, chứ chưa phải phiên bản thương mại cuối cùng sẽ được bán ra thị trường.

Áp lực lớn trước ngày iPhone 18 Pro ra mắt

Vụ rò rỉ diễn ra trong bối cảnh Apple đang phải đối mặt với nhiều áp lực liên quan đến thế hệ iPhone tiếp theo.

Trước đó, nhiều nguồn tin đã dự đoán iPhone 18 Pro có thể tăng giá đáng kể. Điều này khiến không ít người dùng lo ngại về chi phí nâng cấp, đặc biệt sau khi Apple đã điều chỉnh tăng giá ở hầu hết các dòng sản phẩm khác trong hệ sinh thái, ngoại trừ iPhone.

Nếu các thông tin rò rỉ là chính xác và iPhone 18 Pro chỉ mang đến những thay đổi nhỏ về ngoại hình, mức giá cao hơn có thể trở thành yếu tố khiến nhiều khách hàng cân nhắc tiếp tục lựa chọn các mẫu iPhone đời cũ.

Theo các dự đoán, mức tăng giá của iPhone 18 Pro có thể lên tới khoảng 300 USD so với thế hệ trước. Trong trường hợp đó, không ít người tiêu dùng sẽ đặt câu hỏi liệu những nâng cấp về hiệu năng, camera và phần cứng có đủ sức thuyết phục để bù đắp cho khoản chi phí tăng thêm hay không.

Dù vậy, cần lưu ý rằng toàn bộ những hình ảnh và thông tin hiện nay đều xuất phát từ các nguồn rò rỉ chưa được Apple xác nhận. Thiết kế, cấu hình cũng như mức giá của iPhone 18 Pro vẫn có thể thay đổi trước khi sản phẩm chính thức được giới thiệu. Vì thế, người dùng nên xem đây là những thông tin tham khảo thay vì khẳng định về phiên bản cuối cùng của chiếc smartphone này.

(Theo PhoneArena, AppleInsider)