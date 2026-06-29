Trong khi sự chú ý đang đổ dồn vào thiết kế và con chip 2nm thế hệ mới, những thông tin rò rỉ mới nhất từ leaker nổi tiếng Fixed Focus Digital trên Weibo lại hé lộ một nâng cấp đáng chú ý khác: cụm camera sau của iPhone 18 Pro Max sẽ dày hơn đáng kể.

Cụm camera của iPhone 18 Pro Max sẽ dày hơn đáng kể do những nâng cấp công nghệ mới. Ảnh: AppleInsider

Thoạt nghe, nhiều người có thể cho rằng đây là một bước lùi về thiết kế. Tuy nhiên, nếu các thông tin rò rỉ là chính xác, phần camera dày hơn lại là dấu hiệu cho thấy Apple đang chuẩn bị mang đến một trong những cải tiến lớn nhất về nhiếp ảnh trên iPhone trong nhiều năm trở lại đây.

Cụm camera dày thêm 2mm để nhường chỗ cho công nghệ mới

Theo nguồn tin, Apple đã hoàn tất việc nâng cấp camera chính (Wide Camera) trên dòng iPhone 18 Pro Max. Để phục vụ cho hệ thống này, tấm nền hợp kim nhôm ở mặt lưng sẽ được thiết kế dày hơn khoảng 2mm.

Mức tăng này không phải nhằm tạo sự khác biệt về ngoại hình mà xuất phát từ việc Apple phải bố trí một mô-đun camera chính lớn hơn với nhiều linh kiện có kích thước lớn hơn trước.

Điều đó hoàn toàn phù hợp với những tin đồn xuất hiện trong nhiều tháng qua rằng Apple sẽ nâng cấp đáng kể phần cứng camera trên thế hệ iPhone mới.

Một mô-đun lớn hơn đồng nghĩa cảm biến có thể lớn hơn, hệ thống thấu kính phức tạp hơn và cơ chế điều chỉnh khẩu độ cũng cần thêm không gian để hoạt động.

Một trong những nâng cấp đáng chờ đợi nhất trên iPhone 18 Pro Max là khẩu độ biến thiên (Variable Aperture).

Khác với các thế hệ iPhone trước vốn sử dụng khẩu độ cố định, hệ thống mới sẽ cho phép camera tự điều chỉnh độ mở của ống kính tùy theo điều kiện ánh sáng.

Trong môi trường có ánh sáng mạnh, các lá khẩu sẽ khép lại, đưa khẩu độ lên mức f-stop cao hơn.

Khi đó lượng ánh sáng đi vào cảm biến sẽ giảm xuống, giúp tránh hiện tượng ảnh bị cháy sáng hoặc mất chi tiết ở những vùng quá sáng.

Ngược lại, khi chụp trong điều kiện thiếu sáng, các lá khẩu sẽ mở rộng tối đa để cảm biến thu nhận nhiều ánh sáng hơn.

Nhờ vậy, người dùng có thể chụp ảnh ban đêm với độ sáng tốt hơn, đồng thời giảm đáng kể hiện tượng nhiễu hạt vốn thường xuất hiện khi máy phải đẩy ISO lên quá cao.

Thông tin từ Fixed Focus Digital cũng cho thấy Apple sẽ sử dụng các linh kiện lớn hơn bên trong camera chính, củng cố thêm khả năng hãng đang đầu tư rất mạnh vào hệ thống quang học mới thay vì chỉ cải thiện bằng phần mềm.

Thực tế, Apple không phải là hãng đầu tiên đưa khẩu độ biến thiên lên smartphone.

Năm 2022, Huawei đã ra mắt Mate 50 Pro, mẫu điện thoại đầu tiên trên thế giới sở hữu hệ thống khẩu độ biến thiên nhiều mức tương tự máy ảnh DSLR.

Người dùng có thể chuyển đổi giữa các mức f/1.4, f/2.0, f/2.8 và f/4.0, mang lại khả năng kiểm soát độ sâu trường ảnh cũng như lượng ánh sáng linh hoạt hơn nhiều so với smartphone truyền thống.

Trước đó, vào năm 2018, Samsung cũng từng giới thiệu cơ chế khẩu độ kép trên Galaxy S9 và Galaxy S9+. Máy có thể chuyển đổi giữa f/1.5 để chụp thiếu sáng và f/2.4 khi chụp dưới trời nắng nhằm hạn chế hiện tượng dư sáng.

Nếu Apple thực sự triển khai hệ thống khẩu độ biến thiên trên iPhone 18 Pro Max, hãng dù không còn là người tiên phong, nhưng nhiều khả năng sẽ tối ưu công nghệ này thông qua sức mạnh xử lý hình ảnh và trí tuệ nhân tạo, vốn luôn là điểm mạnh của iPhone.

Chip A20 Pro 2 nm sẽ là "vũ khí bí mật" của Apple

Theo các nguồn tin trong chuỗi cung ứng, Apple sẽ thay đổi lịch phát hành sản phẩm từ năm nay.

Trong sự kiện tháng 9, hãng dự kiến giới thiệu ba mẫu cao cấp gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Ultra. Hai mẫu Pro có thể lên kệ ngay trong tháng 9, trong khi phiên bản Ultra màn hình gập nhiều khả năng sẽ được bán ra muộn hơn, vào cuối mùa thu.

Đến mùa xuân năm sau, Apple sẽ tiếp tục tung ra các phiên bản phổ thông gồm iPhone 18, iPhone 18e cùng iPhone Air 2, tạo thành danh mục sản phẩm rộng hơn so với các năm trước.

Bên cạnh camera, iPhone 18 Pro Max còn được kỳ vọng là những chiếc iPhone đầu tiên sử dụng vi xử lý A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2nm của TSMC.

Không chỉ thu nhỏ kích thước bóng bán dẫn, con chip mới còn áp dụng kiến trúc Gate-All-Around (GAA).

Công nghệ này sử dụng các tấm nano (nanosheet) bao quanh kênh dẫn điện từ cả bốn phía, giúp giảm hiện tượng rò rỉ dòng điện, cải thiện hiệu suất truyền tải và tiết kiệm năng lượng hơn đáng kể so với kiến trúc FinFET trước đây.

Theo các dự đoán hiện nay, A20 Pro có thể mang lại hiệu năng CPU cao hơn khoảng 15% so với A19 Pro, đồng thời cải thiện hiệu quả sử dụng điện năng, yếu tố đặc biệt quan trọng khi xử lý các tác vụ AI, quay video 8K hay chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp.

Apple vốn nhiều lần là hãng đầu tiên thương mại hóa các tiến trình bán dẫn tiên tiến nhất. Năm 2018, iPhone XS là smartphone đầu tiên dùng chip 7nm; năm 2020, iPhone 12 mở ra kỷ nguyên chip 5nm; đến năm 2023, iPhone 15 Pro tiếp tục dẫn đầu với vi xử lý 3nm.

Tuy nhiên, ở tiến trình 2nm, Apple không còn là người mở đường. Danh hiệu này thuộc về dòng Samsung Galaxy S26 và Galaxy S26+ tại một số thị trường, khi các thiết bị này sử dụng vi xử lý Exynos 2600 do Samsung thiết kế và Samsung Foundry sản xuất.

Dù vậy, với truyền thống tối ưu hóa phần cứng và phần mềm, giới công nghệ vẫn kỳ vọng iPhone 18 Pro Max sẽ khai thác tối đa sức mạnh của chip A20 Pro kết hợp với hệ thống camera hoàn toàn mới.

Nếu những thông tin rò rỉ hiện nay trở thành hiện thực, iPhone 18 Pro Max có thể sẽ là một trong những thế hệ iPhone có bước tiến lớn nhất về nhiếp ảnh di động kể từ khi Apple giới thiệu chế độ Night Mode và công nghệ ProRAW.

(Theo Forbes, PhoneArena, MacRumors)