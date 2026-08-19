Nếu những thông tin rò rỉ mới nhất là chính xác, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ không chỉ được nâng cấp về camera hay thiết kế mà còn sở hữu một trong những bước tiến đáng chú ý nhất về hiệu năng xử lý.

Trái tim của mẫu máy này được cho là chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2nm của TSMC, hứa hẹn mang lại tốc độ cao hơn đáng kể trong khi tiêu thụ ít năng lượng hơn.

A20 Pro trên iPhone 18 Pro có thể nhanh hơn 18% và tiết kiệm điện hơn tới 30%, so với A19 Pro sử dụng trên iPhone 17 Pro. Ảnh: AppleInsider

Điều đáng chú ý là thời điểm Apple chuẩn bị chuyển sang tiến trình 2nm, cũng có thể giúp hãng tạo khoảng cách mới với các đối thủ Android.

Trong khi Pixel 11 vẫn được cho là sử dụng chip 3nm, Apple nhiều khả năng sẽ tiếp tục là một trong những hãng đầu tiên đưa công nghệ sản xuất chip tiên tiến nhất của TSMC lên smartphone thương mại.

Theo một nguồn tin rò rỉ trên Weibo, A20 Pro trên iPhone 18 Pro có thể nhanh hơn 18% và tiết kiệm điện hơn tới 30%, so với A19 Pro sử dụng trên iPhone 17 Pro.

Nếu con số này trở thành hiện thực, iPhone 18 Pro sẽ có một lợi thế đáng kể không chỉ ở hiệu năng tối đa mà còn ở khả năng duy trì sức mạnh xử lý trong thời gian dài.

Bước nhảy từ 3nm lên 2nm có thể thay đổi cuộc chơi

Điểm đặc biệt của A20 Pro nằm ở việc con chip này được cho là sản xuất trên tiến trình N2 2nm của TSMC. Đây là bước nhảy công nghệ quan trọng so với tiến trình N3P đang được sử dụng cho A19 Pro.

Theo các thông tin được công bố về công nghệ N2, TSMC kỳ vọng tiến trình này có thể mang lại mức tăng hiệu năng từ 10% đến 15% ở cùng mức tiêu thụ điện.

Trong trường hợp ưu tiên tiết kiệm năng lượng, chip có thể giảm 25% đến 30% điện năng tiêu thụ trong khi vẫn duy trì mức hiệu năng tương đương so với N3E.

Không chỉ nhanh hơn và tiết kiệm điện hơn, N2 còn được kỳ vọng tăng mật độ bóng bán dẫn lên tới 20%.

Điều này có nghĩa Apple có thể tích hợp nhiều năng lực xử lý hơn vào một diện tích chip tương đương, mở ra dư địa lớn cho những tác vụ ngày càng nặng của trí tuệ nhân tạo, xử lý hình ảnh và đồ họa trên smartphone.

Đây cũng là lần đầu tiên TSMC áp dụng bóng bán dẫn nanosheet Gate-All-Around (GAA), trên tiến trình mới.

Khác với thiết kế FinFET trước đây, cấu trúc GAA cho phép kiểm soát dòng điện tốt hơn, từ đó góp phần cải thiện hiệu suất và giảm thất thoát năng lượng.

Một trong những vấn đề lớn của chip smartphone hiện đại là hiệu năng cao thường đi kèm nhiệt lượng lớn. Vì vậy, khả năng tiết kiệm điện của A20 Pro có thể quan trọng không kém tốc độ xử lý thuần túy.

Tiến trình 2nm được kỳ vọng giúp Apple giải quyết một phần bài toán này. Khi cùng thực hiện một tác vụ, con chip có thể tiêu thụ ít năng lượng hơn, qua đó giảm nhiệt lượng sinh ra.

Điều này đặc biệt có ý nghĩa với các tác vụ nặng như chơi game, quay video độ phân giải cao, xử lý ảnh bằng AI hoặc chạy các mô hình trí tuệ nhân tạo ngay trên thiết bị.

TSMC cũng được cho là sử dụng các tụ điện metal-insulator-metal hiệu suất rất cao, gọi là SHPMIM, trên tiến trình N2. Theo Tom's Hardware, công nghệ này tiếp tục hỗ trợ cải thiện tốc độ và hiệu quả năng lượng của chip.

Nếu toàn bộ những thay đổi trên được Apple khai thác tốt, A20 Pro có thể không chỉ là một con chip nhanh hơn mà còn là nền tảng giúp iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max duy trì hiệu suất ổn định hơn trong thực tế.

Apple còn được cho là thay đổi cách đóng gói và bộ nhớ

A20 Pro có thể đi kèm một thay đổi quan trọng khác về cấu trúc phần cứng. Theo các báo cáo trước đó, Apple được cho là sẽ sử dụng công nghệ đóng gói Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM), cho phép tích hợp chip xử lý trực tiếp với RAM.

Các phiên bản màu dự kiến của iPhone 18 Pro. Ảnh: Notebookcheck

Cách tiếp cận này có thể giúp cải thiện khả năng tản nhiệt và rút ngắn thời gian truy xuất dữ liệu giữa bộ xử lý với bộ nhớ. Đây là yếu tố ngày càng quan trọng khi smartphone phải xử lý lượng dữ liệu khổng lồ cho các tính năng AI.

Apple cũng được cho là đang chuyển từ bộ nhớ LPDDR5X 64-bit sang LPDDR6 96-bit. Nếu thông tin này chính xác, băng thông bộ nhớ sẽ được cải thiện đáng kể, qua đó giúp iPhone 18 Pro xử lý các tác vụ nặng ổn định hơn.

Đáng chú ý, lợi ích của việc tăng băng thông không nhất thiết chỉ thể hiện qua những con số benchmark. Trong sử dụng thực tế, nó có thể giúp thiết bị xử lý ảnh nhanh hơn, chạy ứng dụng nặng mượt hơn và đặc biệt hỗ trợ tốt hơn cho các tác vụ AI vốn phụ thuộc rất nhiều vào tốc độ trao đổi dữ liệu.

Galaxy S27 Ultra vẫn có thể nhanh hơn iPhone 18 Pro

Dù sở hữu chip 2nm đầy hứa hẹn, iPhone 18 Pro chưa chắc trở thành smartphone nhanh nhất thị trường. Theo nguồn tin hiện tại, chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro dự kiến trang bị trên Galaxy S27 Ultra có thể nhanh hơn khoảng 35% so với A20 Pro.

Nếu con số này chính xác, Samsung vẫn có thể chiếm ưu thế về hiệu năng đỉnh trong các bài kiểm tra benchmark.

Tuy nhiên, tốc độ tối đa không phải yếu tố duy nhất quyết định trải nghiệm thực tế.

Hiệu năng quá cao cũng đồng nghĩa lượng nhiệt phát sinh có thể lớn hơn. Khi nhiệt độ tăng, smartphone có thể phải giảm xung nhịp để bảo vệ linh kiện, hiện tượng thường được gọi là thermal throttling.

Một thiết bị đạt điểm benchmark rất cao nhưng nhanh chóng giảm hiệu năng sau vài phút tải nặng chưa chắc mang lại trải nghiệm tốt hơn một thiết bị có hiệu năng thấp hơn nhưng duy trì sức mạnh ổn định.

Đây có thể chính là nơi iPhone 18 Pro tạo ra khác biệt. Nếu A20 Pro thực sự tiết kiệm điện hơn 30% và hệ thống tản nhiệt của Apple đủ hiệu quả, iPhone 18 Pro có khả năng duy trì hiệu năng cao trong thời gian dài hơn.

Khi đó, lợi thế không nằm ở con số benchmark cao nhất mà ở hiệu suất ổn định khi người dùng thực sự sử dụng thiết bị.

Tất nhiên, những nâng cấp nói trên không đến miễn phí. Việc chuyển sang tiến trình 2nm, sử dụng thiết kế GAA, thay đổi cấu trúc bộ nhớ và áp dụng công nghệ đóng gói WMCM đều có thể khiến chi phí sản xuất chip tăng đáng kể.

Video hé lộ thiết kế mới của iPhone 18 Pro. (Nguồn: Fpt./YouTube)

Đây là vấn đề đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh Apple được đồn đoán có thể nâng giá iPhone 18 Pro.

Mức giá 1.399 USD vì vậy có thể khiến người mua phải cân nhắc kỹ hơn, nhưng nếu A20 Pro mang lại bước tiến lớn về hiệu năng, thời lượng pin và khả năng duy trì sức mạnh, Apple có thêm cơ sở để thuyết phục khách hàng chấp nhận mức giá cao hơn.

(Theo AppleInsider, Tom's Hardware)