Trong khi Apple vẫn chưa xác nhận thông tin chi tiết về việc ra mắt iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vào giữa tháng 9, Caviar đã xây dựng một website xem trước nhằm giới thiệu những tính năng mới được cho là sẽ xuất hiện trên dòng flagship thế hệ tiếp theo.

Bản độ iPhone 18 Pro của Caviar có thể được mạ vàng 24 karat hoặc phủ lớp PVD màu đen. Ảnh: Caviar

Tuy nhiên, người dùng không nên xem đây là thông tin chính thức. Caviar thường dựa vào các tin đồn và thông tin rò rỉ để xây dựng những trang giới thiệu sản phẩm trước khi thiết bị được Apple công bố.

Vì vậy, các chi tiết trên website vẫn cần được tiếp nhận một cách thận trọng.

Caviar hé lộ những nâng cấp đáng chú ý trên iPhone 18 Pro

Theo nội dung được Caviar đăng tải, iPhone 18 Pro có thể được bổ sung những tùy chọn màu sắc mới, đáng chú ý là xanh dương nhạt và đỏ sẫm.

Máy cũng được cho là sẽ sở hữu Dynamic Island nhỏ gọn hơn cùng viên pin dung lượng lớn hơn.

Dù vậy, hai nâng cấp phần cứng được đánh giá đáng chú ý nhất lại nằm ở chip xử lý và camera chính. Caviar cho biết iPhone 18 Pro sẽ sử dụng chip Apple A20 Pro nhanh hơn, được cho là sản xuất bởi TSMC trên tiến trình 2nm.

Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là một trong những bước tiến quan trọng của Apple về hiệu năng và khả năng tiết kiệm năng lượng trên iPhone.

Một trong những thay đổi đáng chú ý khác được Caviar đề cập là camera chính với khẩu độ biến thiên.

Công nghệ này cho phép camera điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến, đồng thời kiểm soát độ sâu trường ảnh linh hoạt hơn.

Trong thực tế, camera khẩu độ biến thiên có thể mang lại lợi ích đáng kể khi chụp ảnh chân dung hoặc ảnh nhóm.

Người dùng có thể kiểm soát vùng lấy nét tốt hơn, chẳng hạn duy trì độ nét cho cả những người đứng ở phía sau trong một bức ảnh tập thể, thay vì chỉ tập trung vào chủ thể ở tiền cảnh.

Đây được xem là một trong những nâng cấp phần cứng hấp dẫn nhất trên iPhone 18 Pro nếu Apple thực sự đưa công nghệ này vào sản phẩm thương mại.

Caviar cũng nhắc lại một tin đồn từng xuất hiện trước đây liên quan đến nút chụp camera trên iPhone 18 Pro.

Theo thông tin này, Apple có thể thiết kế lại nút chụp theo hướng chỉ nhận diện lực nhấn cảm ứng, đồng thời loại bỏ khả năng điều khiển bằng các thao tác vuốt.

Tuy nhiên, tin đồn này chưa được xác nhận trong nhiều tháng qua. Do đó, người dùng nên đặc biệt thận trọng với thông tin liên quan đến thiết kế mới của nút chụp.

5 phiên bản iPhone 18 Pro xa xỉ, giá lên tới 12.770 USD

Song song với việc giới thiệu những tính năng được cho là sẽ xuất hiện trên iPhone 18 Pro, Caviar còn công bố 5 phiên bản đặc biệt dành cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Các phiên bản độ iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được Caviar giới thiệu. Ảnh: Caviar

Tùy phiên bản và dung lượng lưu trữ, giá bán dao động từ 10.060 USD đến 12.770 USD (khoảng 330 triệu đồng), cao hơn rất nhiều lần so với mức giá dự kiến của iPhone 18 Pro tiêu chuẩn.

Đặc biệt, mỗi phiên bản chỉ được sản xuất đúng 18 chiếc trên toàn thế giới.

Các mẫu máy được Caviar chế tác bằng những vật liệu cao cấp, trong đó có da trăn hoặc da cá sấu.

Tùy thiết kế, thân máy có thể được mạ vàng 24 karat hoặc phủ lớp PVD màu đen, tạo diện mạo khác biệt hoàn toàn so với những phiên bản iPhone thông thường.

Việc sử dụng các vật liệu đặc biệt để chế tác thân máy cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng tương thích với một số tính năng không dây.

Theo Caviar, các phiên bản đặc biệt này nhiều khả năng sẽ không hỗ trợ phụ kiện từ tính Qi2 cũng như sạc không dây.

Các phiên bản iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đặc biệt của Caviar hiện đã được mở đặt trước trên cửa hàng trực tuyến của hãng.

Dù phần lớn thông tin về iPhone 18 Pro vẫn xuất phát từ tin đồn, sự xuất hiện của website Caviar cho thấy thế hệ iPhone cao cấp mới đang tiến gần thời điểm ra mắt.

Nếu những thông tin được hé lộ là chính xác, chip A20 Pro 2nm, camera khẩu độ biến thiên, Dynamic Island nhỏ hơn và pin lớn hơn có thể trở thành những điểm nâng cấp đáng chú ý nhất của iPhone 18 Pro trong năm nay.

(Theo Notebookcheck, PhoneArena)