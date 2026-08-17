Apple đang chuẩn bị tạo ra một thay đổi đáng chú ý trong chiến lược ra mắt iPhone. Thay vì tung ra iPhone 18 vào tháng 9, Apple được cho là chỉ giới thiệu iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và mẫu iPhone màn hình gập được đồn đoán mang tên iPhone Ultra. Trong khi đó, iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ phải chờ tới mùa xuân năm 2027.

iPhone 17 là lựa chọn hợp lý về giá ở thời điểm hiện tại. Ảnh: The Verge

Điều này đặt ra một câu hỏi đáng chú ý với người dùng đang muốn đổi điện thoại: nên mua iPhone 17 ngay lúc này hay kiên nhẫn chờ iPhone 18?

Giá iPhone có thể tăng, mua iPhone 17 lúc này có thể tiết kiệm hơn

Một trong những lý do đáng cân nhắc nhất để mua iPhone 17 ngay là nguy cơ giá iPhone tăng trong thời gian tới.

Apple đã tăng giá một số mẫu Mac và iPad hồi tháng 6, trong khi iPhone hiện vẫn chưa bị điều chỉnh. Tuy nhiên, các nguồn tin cho rằng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có thể tăng từ 100 đến 300 USD so với thế hệ hiện tại. Ngay cả iPhone 18 tiêu chuẩn cũng có khả năng đắt hơn.

Đáng chú ý, một số dự báo thị trường cho rằng Apple có thể không chỉ tăng giá các mẫu iPhone mới. Giá của những mẫu iPhone thế hệ trước, trong đó có iPhone 17, cũng có thể bị điều chỉnh sau khi dòng iPhone 18 Pro xuất hiện.

Thông thường, khi iPhone thế hệ mới ra mắt, người dùng có thể chờ thêm một thời gian để mua thế hệ trước với mức giá thấp hơn. Tuy nhiên, nếu Apple đồng thời nâng giá iPhone 17, lợi thế này sẽ không còn rõ ràng.

Hiện iPhone 17 có giá khởi điểm khoảng 799 USD. Vì vậy, nếu đang có ý định mua máy và thanh toán một lần, việc mua ngay có thể giúp người dùng tránh được nguy cơ phải trả thêm tiền trong tương lai.

Nếu mua theo hình thức trả góp, mức chênh lệch có thể không quá lớn do khoản tăng thêm được chia đều trong 12-24 tháng. Tuy nhiên, xét trên tổng chi phí, mua sớm vẫn có thể mang lại lợi ích tài chính.

iPhone cũ cũng mất giá nhanh hơn nếu chờ iPhone 18

Một yếu tố khác thường bị bỏ qua là giá trị thu cũ đổi mới.

Nếu người dùng đang sở hữu một chiếc iPhone cũ và dự định đổi sang iPhone mới, thời điểm hiện tại có thể có lợi hơn. Giá trị thu lại của các mẫu iPhone đời trước thường giảm sau mỗi lần Apple giới thiệu thế hệ mới.

Điều đó có nghĩa, nếu chờ đến khi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max xuất hiện, chiếc iPhone đang sử dụng có thể mất thêm một phần giá trị. Khoản tiền tiết kiệm nhờ chờ mua iPhone 18 vì thế có thể bị bù trừ bởi mức giá thu cũ thấp hơn.

Chờ iPhone 18 chưa chắc đồng nghĩa với trải nghiệm tốt hơn

Điều đáng chú ý là những tin đồn về iPhone 18 tiêu chuẩn hiện không hoàn toàn tích cực. Apple được cho là có thể áp dụng một số biện pháp cắt giảm chi phí nhằm kiểm soát giá thành sản phẩm.

Một trong những thay đổi có thể xuất hiện là màn hình rẻ hơn và độ sáng thấp hơn. Ngoài ra, iPhone 18 có thể sử dụng phiên bản chip A20 với ít lõi GPU hơn.

Apple cũng được cho là sẽ sử dụng một số linh kiện có nguồn gốc từ mẫu iPhone 18e giá rẻ cho iPhone 18. Nếu thông tin này chính xác, khoảng cách giữa iPhone 18 và iPhone 18e sẽ bị thu hẹp, đồng thời iPhone 18 có thể không còn mang lại tỷ lệ tính năng trên giá bán hấp dẫn như iPhone 17.

Nói cách khác, một chiếc iPhone ra mắt muộn hơn chưa chắc đã là sản phẩm đáng mua hơn.

iPhone 18 có gì đáng chờ đợi?

Dù vậy, iPhone 18 vẫn có một số nâng cấp đáng chú ý. Nếu những tin đồn hiện nay trở thành sự thật, đây sẽ là một bước tiến về hiệu năng và khả năng kết nối.

Đầu tiên là chip A20 được sản xuất trên tiến trình 2nm của Apple. Công nghệ sản xuất mới có thể giúp chip đạt tốc độ xử lý cao hơn đồng thời cải thiện hiệu quả năng lượng, qua đó mang lại thời lượng pin và hiệu suất tốt hơn.

Dung lượng RAM cũng là một điểm đáng chú ý. iPhone 17 được trang bị 8GB RAM, trong khi iPhone 18 được đồn đoán có thể sử dụng 9GB hoặc 12GB. Nếu chỉ tăng lên 9GB, lợi ích thực tế có thể không quá lớn. Đặc biệt, mức RAM này được cho là chưa đủ để hỗ trợ một số tính năng Siri và đọc chính tả nâng cao trong iOS 27, vốn yêu cầu 12GB RAM.

Trong trường hợp Apple trang bị 12GB RAM, iPhone 18 sẽ có lợi thế rõ rệt hơn về khả năng xử lý các tính năng AI.

Camera trước cũng có thể được nâng cấp từ 18MP lên 24MP. Tuy nhiên, thông tin này hiện vẫn chưa chắc chắn.

Ngoài ra, Dynamic Island trên iPhone 18 có thể được thu nhỏ tương tự thiết kế dự kiến xuất hiện trên iPhone 18 Pro. Apple cũng được cho là sẽ trang bị modem C2 do hãng tự phát triển, giúp cải thiện tốc độ và độ ổn định kết nối mạng.

iPhone 17 vẫn là lựa chọn rất đáng mua

Dù iPhone 18 có một số nâng cấp hấp dẫn, iPhone 17 vẫn là một trong những mẫu iPhone đáng mua nhất đối với phần lớn người dùng.

Dynamic Island trên iPhone 18 có thể được thu nhỏ tương tự thiết kế dự kiến xuất hiện trên iPhone 18 Pro. Ảnh: MacRumors

Điểm mạnh của iPhone 17 nằm ở sự cân bằng giữa giá bán, hiệu năng và tính năng cao cấp. Máy sở hữu màn hình ProMotion 120 Hz và tính năng Always-On Display tương tự dòng Pro. Camera chính và camera góc siêu rộng cũng mang lại trải nghiệm gần với iPhone 17 Pro, trong khi hiệu năng của chip không thua kém quá nhiều.

iPhone 17 có cùng kích thước màn hình với iPhone 17 Pro nhưng tất nhiên vẫn bị cắt giảm một số tính năng. Máy không có camera telephoto, RAM thấp hơn, khung máy kém bền hơn và dung lượng pin nhỏ hơn. Tuy nhiên, đây là những khác biệt có thể chấp nhận được với nhiều người dùng phổ thông.

Nếu đang sử dụng iPhone 13, iPhone 14 hoặc iPhone 15, việc chuyển sang iPhone 17 sẽ tạo ra một bước nhảy đáng kể về màn hình, hiệu năng và trải nghiệm sử dụng. Trong trường hợp người dùng không đặc biệt quan tâm đến những nâng cấp được đồn đoán trên iPhone 18, việc chờ đợi có thể không thực sự cần thiết.

Cuối cùng, hai yếu tố quan trọng nhất cần cân nhắc là giá bán và thời gian chờ đợi.

Apple dự kiến không phát hành iPhone 18 tiêu chuẩn vào mùa thu năm nay. Người dùng muốn mẫu máy này sẽ phải chờ tới mùa xuân năm 2027, tức khoảng 6 tháng hoặc lâu hơn so với thời điểm iPhone mới thường được giới thiệu.

Trong khi đó, giá iPhone 17 và iPhone 18 vào mùa xuân năm 2027 vẫn chưa thể xác định. Nếu Apple thực sự tăng giá iPhone trong mùa thu, mua iPhone 17 ngay có thể là lựa chọn kinh tế hơn. Ngược lại, nếu người dùng không vội nâng cấp và đặc biệt quan tâm tới chip A20, RAM 12GB, camera trước 24MP, Dynamic Island nhỏ hơn hay modem C2, việc chờ iPhone 18 sẽ đáng cân nhắc.

(Theo AppleInsider, MacRumors)