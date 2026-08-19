Tháng tới, Apple được cho là sẽ trình làng thế hệ iPhone mới với nhiều thay đổi đáng chú ý. Bên cạnh mẫu iPhone Ultra màn hình gập hoàn toàn mới, hai phiên bản được người dùng quan tâm nhất vẫn là iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sắp xuất hiện với loạt nâng cấp chưa từng có. Ảnh: 9to5mac

Nếu những thông tin rò rỉ hiện nay chính xác, bộ đôi iPhone cao cấp sẽ không chỉ sở hữu diện mạo tinh chỉnh mà còn được nâng cấp mạnh về hiệu năng, camera, thời lượng pin và khả năng kết nối. Dưới đây là 6 thay đổi đáng chú ý nhất được kỳ vọng xuất hiện trên iPhone 18 Pro và 18 Pro Max.

Thiết kế mới: Dynamic Island nhỏ hơn, mặt lưng liền mạch hơn

Về tổng thể, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được cho là vẫn giữ nguyên kích thước và ngôn ngữ thiết kế cơ bản của thế hệ hiện tại. Tuy nhiên, Apple được cho là sẽ thực hiện 3 thay đổi đáng kể nhằm tạo cảm giác mới mẻ cho sản phẩm.

Đáng chú ý nhất là Dynamic Island sẽ được thu nhỏ. Nguyên nhân đến từ việc các linh kiện phục vụ Face ID được đưa xuống phía dưới màn hình, qua đó giúp Apple giảm kích thước phần khoét trên màn hình xuống mức nhỏ nhất trong nhiều năm.

Đây có thể là một thay đổi không quá lớn về mặt chức năng, nhưng lại mang ý nghĩa quan trọng về trải nghiệm thị giác. Phần màn hình hiển thị sẽ trở nên liền mạch hơn, đồng thời tạo cảm giác thiết bị có tỷ lệ màn hình trên thân máy cao hơn.

Apple cũng được cho là đang tìm cách giải quyết thiết kế mặt lưng hai tông màu gây nhiều tranh luận trên iPhone 17 Pro. Thay vì để khu vực kính và nhôm tạo ra sự tương phản rõ rệt, hãng có thể phối màu giữa hai vật liệu này hài hòa hơn, mang lại một diện mạo thống nhất và liền mạch.

Bên cạnh đó, iPhone 18 Pro nhiều khả năng sẽ có thêm các tùy chọn màu mới. Trong số những màu được đồn đoán, đáng chú ý nhất là sắc đỏ anh đào đậm hoặc đỏ burgundy, được kỳ vọng thay thế màu Cosmic Orange trên thế hệ trước.

A20 Pro: Bước nhảy lớn về hiệu năng và AI

Như thường lệ, Apple sẽ trang bị cho iPhone thế hệ mới một bộ xử lý hoàn toàn mới. Với iPhone 18 Pro, đó nhiều khả năng là A20 Pro và đây được xem là một trong những nâng cấp quan trọng nhất của sản phẩm.

A20 Pro được đồn đoán sẽ là chip đầu tiên của Apple được sản xuất trên tiến trình 2nm. Không chỉ thay đổi về công nghệ sản xuất, con chip này còn được cho là sử dụng phương thức đóng gói WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module).

Sự kết hợp giữa tiến trình 2nm và công nghệ đóng gói mới được kỳ vọng mang lại bước tiến đáng kể so với A19 Pro trên iPhone 17 Pro. Apple có thể cải thiện đồng thời hiệu năng xử lý, mức tiêu thụ năng lượng và khả năng thực hiện các tác vụ trí tuệ nhân tạo.

Dynamic Island sẽ được thu nhỏ trên iPhone 18 Pro? Ảnh: Cultofmac

Điều này đặc biệt quan trọng khi Apple đang ngày càng đặt AI và Apple Intelligence ở vị trí trung tâm trong chiến lược iPhone. Một con chip mạnh hơn nhưng tiết kiệm điện hơn sẽ giúp iPhone 18 Pro xử lý các tác vụ AI phức tạp mà không phải đánh đổi quá nhiều về thời lượng pin.

Camera khẩu độ biến thiên, telephoto sáng hơn

Camera luôn là một trong những điểm được Apple ưu tiên nâng cấp trên các mẫu iPhone Pro. Với iPhone 18 Pro, thay đổi đáng chú ý nhất có thể nằm ở camera chính.

Theo các thông tin rò rỉ, Apple đang phát triển camera chính với khẩu độ biến thiên, cho phép người dùng kiểm soát tốt hơn độ sâu trường ảnh khi chụp.

Với khẩu độ biến thiên, người dùng có thể tạo ra độ sâu trường ảnh nông khi muốn tách chủ thể khỏi hậu cảnh. Trong những trường hợp cần giữ chủ thể nổi bật nhưng vẫn muốn hậu cảnh dễ nhận biết, độ sâu trường ảnh trung bình sẽ phù hợp hơn. Còn khi muốn toàn bộ khung hình đều rõ nét, người dùng có thể lựa chọn độ sâu trường ảnh lớn.

Đây là một tính năng có thể giúp camera iPhone tiến gần hơn tới cách điều khiển máy ảnh chuyên nghiệp, thay vì chỉ phụ thuộc vào xử lý phần mềm.

Apple cũng được cho là sẽ trang bị ống kính telephoto với khẩu độ lớn hơn, qua đó cải thiện khả năng chụp trong điều kiện thiếu sáng và mang lại chất lượng hình ảnh tốt hơn khi sử dụng zoom.

Ứng dụng Camera cũng có thể được bổ sung thêm nhiều tính năng hướng tới nhóm người dùng chuyên nghiệp, tiếp tục củng cố vị thế của dòng iPhone Pro trong lĩnh vực nhiếp ảnh và quay phim di động.

Thời lượng pin có thể tốt nhất lịch sử iPhone

iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max đã sở hữu những viên pin lớn nhất từng xuất hiện trên iPhone. Theo các thông tin hiện tại, Apple dường như sẽ tiếp tục cải thiện thời lượng sử dụng trên iPhone 18 Pro.

Trong đó, iPhone 18 Pro Max được kỳ vọng có dung lượng pin lớn hơn khoảng 10% so với thế hệ tiền nhiệm. Tuy nhiên, mức tăng dung lượng không phải yếu tố duy nhất giúp máy hoạt động lâu hơn.

Tiến trình 2nm của A20 Pro được kỳ vọng nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Bên cạnh đó, Apple có thể chuyển sang sử dụng modem di động C2 do chính hãng thiết kế, thay thế modem 5G của Qualcomm trên các phiên bản cao cấp.

Hai thay đổi này có thể giúp iPhone 18 Pro đạt mức hiệu suất năng lượng tốt hơn, kéo dài thời gian sử dụng thực tế mà không nhất thiết phải tăng kích thước thiết bị.

Camera Control 2.0: Apple có thể đơn giản hóa nút chụp

Apple giới thiệu Camera Control lần đầu trên iPhone 16 như một nút chuyên dụng dành cho camera. Nút này hỗ trợ nhiều thao tác cảm ứng để điều khiển zoom, phơi sáng, tông màu và một số chức năng khác.

Tuy nhiên, không phải người dùng nào cũng đánh giá cao cách thiết kế này. Nhiều người cho rằng Camera Control khá phức tạp và đôi khi khó thao tác, đặc biệt khi sử dụng các tính năng cảm ứng thay vì chỉ nhấn nút để chụp.

Trên dòng iPhone 18 Pro, Apple được cho là đang chuẩn bị một phiên bản Camera Control 2.0 đơn giản hơn. Các thành phần cảm ứng có thể bị loại bỏ, đồng thời thiết kế và cách thức hoạt động của nút cũng có thể được điều chỉnh.

Mục tiêu dường như là biến Camera Control thành một công cụ dễ sử dụng hơn, giảm bớt những thao tác rườm rà nhưng vẫn duy trì khả năng truy cập nhanh vào camera.

Modem C2: Apple tiếp tục giảm phụ thuộc Qualcomm

Sau nhiều năm phát triển, Apple đã bắt đầu từng bước thay thế modem di động của Qualcomm bằng công nghệ do chính mình phát triển.

Modem C1 xuất hiện lần đầu trên iPhone 16e, sau đó Apple tiếp tục giới thiệu C1X trên iPhone Air. Với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, thế hệ tiếp theo mang tên C2 được kỳ vọng sẽ xuất hiện.

Các modem 5G do Apple thiết kế đã cho thấy khả năng hoạt động tốt, đồng thời đem lại lợi thế về hiệu quả năng lượng và thời lượng pin so với các giải pháp trước đây của Qualcomm.

Nhìn tổng thể, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có thể không phải là một cuộc cách mạng về thiết kế, nhưng lại được kỳ vọng tạo ra một gói nâng cấp toàn diện.

Sự xuất hiện của iPhone Ultra màn hình gập sẽ khiến mùa ra mắt iPhone năm nay trở nên đáng chú ý hơn rất nhiều. Tuy nhiên, với sự kết hợp giữa hiệu năng, camera, pin và những thay đổi thiết kế nói trên, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max nhiều khả năng vẫn sẽ là những mẫu máy thu hút phần lớn sự quan tâm của thị trường.

(Theo 9to5mac, AppleInsider)