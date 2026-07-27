Chỉ còn khoảng vài tháng nữa, Apple được cho là sẽ chính thức trình làng dòng iPhone 18 Pro.

Dù phần lớn người dùng iPhone 17 Pro có lẽ chưa vội đổi điện thoại chỉ sau một năm sử dụng, nhưng với những ai đang cân nhắc lên đời iPhone mới, thế hệ Pro sắp ra mắt được cho là sẽ mang đến ba nâng cấp đủ sức tạo nên khác biệt rõ rệt.

iPhone 18 Pro sẽ có Dynamic Island nhỏ hơn. Ảnh: Fpt/YouTube

Từ thời lượng pin dài hơn, hệ thống camera được cải tiến mạnh mẽ cho đến những thay đổi về thiết kế, iPhone 18 Pro hứa hẹn trở thành một trong những bản nâng cấp đáng chú ý nhất của Apple trong nhiều năm qua.

Thời lượng pin tiếp tục được nâng lên một tầm cao mới

Một trong những yếu tố mà người dùng iPhone mong muốn nhất qua mỗi thế hệ luôn là thời lượng pin.

Dù hiệu năng hay camera có mạnh đến đâu, một chiếc điện thoại có thể hoạt động lâu hơn giữa hai lần sạc vẫn luôn mang lại giá trị thiết thực trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Năm ngoái, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max đã tạo được bước tiến đáng kể về thời lượng pin nhờ hàng loạt cải tiến về phần cứng và khả năng tối ưu điện năng. Tuy nhiên, các nguồn tin rò rỉ cho thấy Apple vẫn chưa dừng lại ở đó.

Theo nhiều báo cáo, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ được hưởng lợi từ hàng loạt nâng cấp về hiệu suất năng lượng.

Trước hết là màn hình LTPO+ thế hệ mới với khả năng tiêu thụ điện thấp hơn, tiếp đến là vi xử lý A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến, giúp giảm đáng kể mức điện năng tiêu thụ trong khi vẫn duy trì hiệu năng cao.

Ngoài ra, Apple nhiều khả năng sẽ tiếp tục mở rộng việc sử dụng modem di động C2 do chính hãng tự phát triển.

Sau những tín hiệu tích cực từ thế hệ modem đầu tiên, C2 được kỳ vọng sẽ hoạt động ổn định hơn, tiết kiệm pin hơn và giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp bên ngoài.

Không chỉ cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng, các thông tin rò rỉ gần đây còn cho biết Apple sẽ tăng dung lượng pin vật lý trên các mẫu Pro năm nay.

Đặc biệt, iPhone 18 Pro Max được dự đoán sẽ nhận mức nâng cấp lớn nhất, giúp kéo dài thời gian sử dụng thêm nhiều giờ trong các tác vụ nặng như quay video, chơi game hay xử lý AI.

Nếu những thông tin này trở thành hiện thực, thời lượng pin có thể sẽ là một trong những lý do hấp dẫn nhất để người dùng cân nhắc nâng cấp.

Camera được dự đoán có bước nhảy vọt lớn nhất trong nhiều năm

Camera luôn là điểm nhấn của dòng iPhone Pro, và năm nay Apple được cho là đang chuẩn bị một cuộc nâng cấp đáng kể.

Theo nhà báo Mark Gurman của Bloomberg, iPhone 18 Pro sẽ mang đến "bước tiến lớn nhất về phần cứng camera trong nhiều năm". Đây là nhận định đáng chú ý, bởi Apple thường chỉ cải tiến camera theo từng bước nhỏ qua mỗi thế hệ.

Các tin đồn hiện nay cho biết Apple sẽ tập trung nâng cấp mạnh hai cảm biến quan trọng nhất là camera chính và camera tele.

Ở camera chính, hãng được cho là sẽ lần đầu tiên trang bị khẩu độ thay đổi (variable aperture).

Công nghệ này cho phép ống kính điều chỉnh độ mở linh hoạt tùy theo điều kiện chụp, từ đó cải thiện khả năng kiểm soát ánh sáng, tăng độ sâu trường ảnh và mang lại chất lượng hình ảnh tốt hơn trong nhiều môi trường khác nhau.

Trong khi đó, camera tele được dự đoán sẽ sở hữu khẩu độ lớn hơn, giúp thu được nhiều ánh sáng hơn khi zoom quang học.

Điều này hứa hẹn cải thiện đáng kể chất lượng ảnh chụp thiếu sáng cũng như nâng cao khả năng chụp chân dung với hiệu ứng xóa phông tự nhiên hơn.

Một chi tiết đáng chú ý khác đến từ tài khoản rò rỉ Fixed Focus Digital trên Weibo. Nguồn tin này cho biết cụm camera phía sau của iPhone 18 Pro sẽ dày hơn khoảng 2mm so với thế hệ trước do Apple sử dụng mô-đun camera chính lớn hơn.

Việc cụm camera tăng kích thước thường đồng nghĩa với việc cảm biến lớn hơn hoặc hệ thống quang học được cải tiến, qua đó mở ra khả năng nâng cao chất lượng ảnh và video trên toàn bộ hệ thống camera.

Dù Apple vẫn chưa công bố bất kỳ thông tin chính thức nào, hầu hết các nguồn tin đều thống nhất rằng camera sẽ là một trong những điểm nâng cấp quan trọng nhất của iPhone 18 Pro.

Thiết kế mới hiện đại hơn nhưng vẫn giữ bản sắc quen thuộc

Bên cạnh hiệu năng và camera, thiết kế luôn là yếu tố tác động mạnh đến quyết định nâng cấp của người dùng.

Nếu một chiếc iPhone mới có ngoại hình gần như giống hệt phiên bản đang sử dụng, nhiều người sẽ khó tìm thấy động lực để bỏ ra một khoản tiền lớn chỉ để đổi máy.

Apple được cho là sẽ không thay đổi hoàn toàn ngôn ngữ thiết kế của iPhone 18 Pro, nhưng vẫn mang đến ba điều chỉnh đủ để tạo cảm giác mới mẻ.

Đầu tiên là sự xuất hiện của các tùy chọn màu sắc mới. Những thông tin rò rỉ hiện nay cho thấy Apple có thể giới thiệu các màu Dark Cherry (đỏ anh đào đậm), Light Blue (xanh lam nhạt) và Silver (bạc).

Ngoài ra, hai màu truyền thống Black hoặc Space Gray cũng nhiều khả năng tiếp tục được giữ lại.

Điểm thay đổi thứ hai là Dynamic Island nhỏ hơn. Theo các nguồn tin trong chuỗi cung ứng, khu vực này có thể được thu gọn khoảng 35% so với thiết kế hiện tại.

Việc giảm kích thước Dynamic Island không chỉ giúp mặt trước của máy hiện đại hơn mà còn mở rộng diện tích hiển thị hữu ích, mang lại trải nghiệm xem nội dung và chơi game tốt hơn.

Cuối cùng, Apple được cho là sẽ loại bỏ thiết kế mặt lưng hai tông màu từng gây nhiều tranh cãi trên thế hệ trước.

Thay vào đó, iPhone 18 Pro sẽ sử dụng phong cách đồng nhất hơn khi kết hợp kính và khung nhôm, tạo nên tổng thể liền mạch, sang trọng và hài hòa hơn.

Đối với phần lớn người đang sử dụng iPhone 17 Pro, việc nâng cấp ngay sau một năm có thể chưa phải lựa chọn cần thiết nếu thiết bị hiện tại vẫn đáp ứng tốt nhu cầu.

Tuy nhiên, với những người đang sử dụng các mẫu iPhone đời cũ hơn hoặc muốn sở hữu những công nghệ mới nhất của Apple, iPhone 18 Pro đang cho thấy nhiều tín hiệu sẽ là một bản nâng cấp đáng cân nhắc.

(Theo 9to5mac, AppleInsider)