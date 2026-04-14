Màu đỏ đậm trở thành ứng viên sáng giá

Hồi tháng 2, Bloomberg từng đưa tin rằng Apple đang cân nhắc bổ sung một tùy chọn màu đỏ đậm hoàn toàn mới cho dòng iPhone 18 Pro, sắc màu được nhiều người mô tả là “crimson” – một tông đỏ sâu, sang trọng và nổi bật.

Apple có thể đang cân nhắc bổ sung một tùy chọn màu đỏ đậm hoàn toàn mới cho dòng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Ảnh: 9to5mac

Trong báo cáo ban đầu, nhà phân tích Mark Gurman cho biết vẫn chưa rõ liệu màu mới này sẽ thay thế màu Cosmic Orange hiện tại hay chỉ đơn giản là một lựa chọn bổ sung. Đây là chi tiết quan trọng, bởi Cosmic Orange đã gây tiếng vang lớn kể từ khi xuất hiện, cho thấy người dùng iPhone Pro không còn chỉ ưa chuộng các gam màu trung tính truyền thống.

Theo nhận định, Apple hoàn toàn có thể giữ lại màu cam và đồng thời thêm màu đỏ để mở rộng lựa chọn. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ hai gam màu này khá gần nhau trên vòng màu, có thể gây chồng chéo về mặt nhận diện. Điều đó khiến khả năng Apple chỉ chọn một trong hai cũng không thể loại trừ.

Gurman cũng tiết lộ rằng màu đỏ hiện đang là “ứng viên chủ lực” trong giai đoạn thử nghiệm cho thế hệ iPhone Pro tiếp theo. Trước đó, từng có tin đồn về các phiên bản màu tím hoặc nâu, nhưng nhiều khả năng đây chỉ là những biến thể khác nhau của cùng một tông đỏ.

Mới đây, một nguồn tin rò rỉ có độ tin cậy khá cao là Digital Chat Station đã lên tiếng “ủng hộ” thông tin về màu đỏ đậm. Tuy nhiên, cách mà leaker này đưa ra lập luận lại khá bất thường.

Theo đó, người này cho rằng khả năng iPhone 18 Pro có màu crimson là rất cao, dựa trên việc họ thấy các mẫu flagship Android sắp ra mắt cũng đang thử nghiệm tông màu tương tự.

Hàm ý ở đây là: các hãng Android đã tiếp cận được thông tin rò rỉ về kế hoạch của Apple, nhận định rằng màu đỏ sẽ trở thành xu hướng nổi bật và từ đó chủ động phát triển các sản phẩm cùng tông màu để đón đầu thị trường.

Đây không phải là điều quá xa lạ. Lịch sử cho thấy các đối thủ thường xuyên “học hỏi” từ iPhone, không chỉ về thiết kế mà còn cả màu sắc. Trường hợp của Cosmic Orange trước đây là một ví dụ rõ ràng khi nhiều hãng nhanh chóng tung ra các phiên bản màu tương tự.

Ngoài ra, một số nhà sản xuất Android, vốn nổi tiếng với chiến lược ra mắt nhanh, cũng thường cố gắng tung sản phẩm trước Apple khi nắm bắt được các kế hoạch tiềm năng.

Dù vậy, điểm gây tranh cãi nằm ở chỗ: không có gì chắc chắn rằng các hãng Android thực sự đang dựa trên thông tin rò rỉ mới. Rất có thể họ chỉ đơn giản phản ứng theo báo cáo ban đầu từ Bloomberg, vốn đã lan truyền rộng rãi trong giới công nghệ.

Nếu đúng như vậy, “bằng chứng” mà Digital Chat Station đưa ra thực chất không bổ sung thêm giá trị nào cho tin đồn, mà chỉ là một hiệu ứng dây chuyền trong ngành.

Nói cách khác, đây là một dạng xác nhận gián tiếp, nhưng lại thiếu nền tảng vững chắc để khẳng định.

Apple có thể đang đặt cược vào màu sắc táo bạo

Dù còn nhiều nghi vấn, vẫn có cơ sở để tin rằng Apple đang nghiêm túc cân nhắc việc đưa màu đỏ đậm vào dòng iPhone 18 Pro. Thành công của Cosmic Orange đã chứng minh rằng người dùng sẵn sàng chi tiền cho những lựa chọn màu sắc nổi bật, thay vì chỉ quanh quẩn với các gam màu như đen, bạc hay xám.

Trong bối cảnh thị trường smartphone cao cấp ngày càng cạnh tranh, màu sắc có thể trở thành một yếu tố khác biệt hóa quan trọng, đặc biệt khi những nâng cấp về phần cứng đang dần trở nên ít đột phá hơn.

Nếu Apple thực sự tung ra phiên bản crimson, đây có thể sẽ là màu “chủ đạo” mới, đóng vai trò tương tự như những màu đặc trưng từng xuất hiện trên các thế hệ iPhone trước.

Tổng thể, thông tin về iPhone 18 Pro màu đỏ đậm đang ngày càng nhận được nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, những xác nhận gần đây vẫn mang tính suy đoán nhiều hơn là bằng chứng rõ ràng.

Dẫu vậy, với xu hướng hiện tại và chiến lược đa dạng hóa thiết kế, khả năng Apple thử nghiệm một màu sắc táo bạo như crimson là hoàn toàn hợp lý. Câu hỏi còn lại chỉ là: liệu hãng có đủ tự tin để đưa nó ra thị trường chính thức hay không.

(Theo 9to5mac, CNET)