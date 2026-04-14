Canh bạc thiết kế: Apple muốn biến công nghệ thành thời trang

Apple được cho là sẽ công bố kính thông minh AI vào cuối năm nay và phát hành vào 2027. Điểm đáng chú ý đầu tiên nằm ở lựa chọn vật liệu, yếu tố tưởng nhỏ nhưng lại mang ý nghĩa chiến lược lớn.

Apple được cho là sẽ sử dụng acetate, chất liệu quen thuộc của các thương hiệu kính độc lập cao cấp. So với nhựa thông thường, acetate nặng hơn, giữ màu tốt hơn, mang lại cảm giác chắc chắn và đặc biệt là “lão hóa đẹp” theo thời gian, tạo lớp patina thay vì ngả vàng.

Việc chọn acetate cho thấy Apple không định vị sản phẩm này như một thiết bị công nghệ gắn lên kính. Ngược lại, hãng muốn tạo ra một chiếc kính thời trang cao cấp, chỉ “tình cờ” tích hợp công nghệ. Sự khác biệt này sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ, từ trải nghiệm bán lẻ cho đến đối tượng khách hàng.

Apple cũng đang thử nghiệm tới bốn kiểu gọng khác nhau, một con số hiếm thấy với sản phẩm phần cứng thế hệ đầu. Bao gồm một kiểu gọng vuông lớn mang dáng dấp của Ray-Ban Wayfarer, một phiên bản vuông nhỏ hơn, một kiểu tròn hoặc oval lớn và một mẫu tròn tinh gọn hơn.

Chiến lược này gợi nhớ cách Apple ra mắt Apple Watch với nhiều kích thước khác nhau, nhằm đảm bảo sản phẩm không thất bại vì yếu tố thẩm mỹ hay độ vừa vặn, thay vì do hạn chế công nghệ.

Ngoài ra, cụm camera hình oval cùng đèn LED báo hiệu sẽ trở thành “dấu ấn nhận diện” của sản phẩm, tương tự như phần thân của AirPods hay núm xoay Digital Crown trên Apple Watch. Người dùng sẽ nhận ra ngay lập tức và đó chính là mục tiêu của Apple.

Không màn hình: Quyết định táo bạo nhưng có tính toán

Một chi tiết gây bất ngờ: thế hệ kính này sẽ không có màn hình. Thay vào đó, thiết bị (được đồn đoán mang tên N50) sẽ dựa hoàn toàn vào hệ thống camera, micro và loa tích hợp trong gọng kính.

Người dùng vẫn có thể truy cập Siri, nhận diện ngữ cảnh, dịch trực tiếp, chụp ảnh, quay video và thực hiện cuộc gọi, nhưng không có bất kỳ lớp hiển thị hình ảnh nào trước mắt. Thoạt nghe, đây có vẻ là một hạn chế. Nhưng thực tế, đó là quyết định có chủ đích.

Bài học đắt giá từ Apple Vision Pro cho thấy: một thiết bị buộc người dùng trông khác biệt so với mọi người xung quanh sẽ khó đạt được sự phổ biến đại chúng, dù công nghệ có tiên tiến đến đâu.

Ngược lại, một cặp kính thời trang cao cấp tích hợp AI là thứ người dùng sẵn sàng đeo trong bữa tối, trên đường phố, chứ không chỉ trong các buổi trình diễn công nghệ.

Tuy nhiên, chiến lược này cũng đi kèm rủi ro lớn. Apple đang đặt cược rằng Siri sẽ được cải thiện đáng kể vào năm 2027. Với tình trạng hiện tại, một thiết bị AI không có màn hình có thể gây khó chịu nhiều hơn là hữu ích. Khoảng cách này có được thu hẹp kịp thời hay không sẽ là yếu tố quyết định thành bại.

Theo nhiều nguồn tin, kính AI Apple sẽ được trang bị hai camera: một dành cho chụp ảnh và quay video độ phân giải cao và một phục vụ các tác vụ thị giác máy tính, tương tự cách Vision Pro xử lý nhận thức không gian.

Nếu tiến độ phát triển đúng kế hoạch, sản xuất có thể bắt đầu vào tháng 12/2026. Apple cũng có thể hé lộ sản phẩm tại WWDC 2026 vào tháng 6, tạo cơ hội cho các nhà phát triển xây dựng ứng dụng trước khi thiết bị lên kệ.

Về giá bán, các dự đoán ban đầu xoay quanh mức 499 USD cho phiên bản tiêu chuẩn nhằm cạnh tranh trực tiếp với phân khúc kính thông minh hợp tác giữa Meta và Ray-Ban, đồng thời vẫn duy trì mức “premium” quen thuộc của hệ sinh thái Apple.

Đáng chú ý, phiên bản kính thực tế tăng cường (AR) với màn hình hiển thị thực sự là một dự án hoàn toàn riêng biệt và nhiều khả năng sẽ không xuất hiện trước năm 2028.

(Theo Macworld, Gizchina)