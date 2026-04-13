Những thông tin rò rỉ mới nhất cho thấy Apple đang cân nhắc bổ sung tùy chọn màu đỏ cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Dù chưa có gì được xác nhận chính thức, nhưng các hình ảnh và nguồn tin nội bộ đã mang đến cái nhìn khá rõ ràng về sắc đỏ mà hãng có thể lựa chọn.

iPhone 18 Pro màu đỏ có thể trông như thế này. Ảnh: Digital Chat Station/Weibo

Theo một báo cáo mới từ nguồn nước ngoài, các rò rỉ trước đây về phiên bản màu đỏ đậm dành cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max nhiều khả năng là chính xác. Nguồn tin nội bộ, có liên hệ với chuỗi cung ứng, cho biết họ đã thấy những tông màu tương tự đang được thử nghiệm trên các mẫu smartphone Android cao cấp sắp ra mắt.

Điều này không phải là ngẫu nhiên. Nó cho thấy nhiều hãng điện thoại lớn đang cùng hướng tới việc đưa màu đỏ trở thành một lựa chọn nổi bật trong năm nay. Nếu xu hướng này trở thành hiện thực, người dùng có thể chứng kiến một “làn sóng đỏ” trên thị trường flagship, nơi màu sắc không chỉ là yếu tố thẩm mỹ mà còn là cách các thương hiệu tạo dấu ấn riêng.

iPhone 18 Pro Max màu đỏ: sang trọng và khác biệt

Theo mô tả từ nguồn tin, nếu lựa chọn phiên bản màu đỏ, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ mang diện mạo cực kỳ bắt mắt, với tông đỏ sâu, thiên về phong cách sang trọng hơn là rực rỡ. Đây không phải kiểu đỏ tươi thường thấy, mà là sắc đỏ trầm, có chiều sâu, gần với phong cách cao cấp mà Apple thường theo đuổi.

Nếu hình ảnh rò rỉ phản ánh đúng thực tế, phiên bản này có thể trở thành một trong những chiếc iPhone đẹp nhất từng được ra mắt. Sự kết hợp giữa thiết kế cao cấp và màu sắc độc đáo hứa hẹn sẽ thu hút mạnh mẽ những người dùng muốn một thiết bị vừa mạnh mẽ vừa khác biệt.

Đáng chú ý, theo các báo cáo hiện tại, chỉ có iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được ra mắt vào cuối năm nay, cùng với một mẫu iPhone Ultra cao cấp hơn. Trong khi đó, các phiên bản tiêu chuẩn như iPhone 18, iPhone 18e và thậm chí là iPhone Air 2 có thể sẽ được dời sang đầu năm sau.

Tuy nhiên, không phải mọi thông tin đều khiến người hâm mộ hài lòng. Nhiều nguồn tin gần đây đều cho rằng Apple sẽ tiếp tục không cung cấp tùy chọn màu đen truyền thống cho dòng iPhone 18 Pro.

Đây là một quyết định gây tranh cãi, bởi màu đen từ lâu đã được xem là lựa chọn kinh điển, phù hợp với mọi đối tượng người dùng. Trong khi đó, chiếc iPhone gập mà Apple được cho là đang phát triển lại chỉ có hai tùy chọn màu: đen và trắng – một sự tương phản khá thú vị trong chiến lược màu sắc của hãng.

Apple ngày càng táo bạo với màu sắc

Dù vậy, không thể phủ nhận rằng Apple đang làm rất tốt trong việc đổi mới bảng màu trên các sản phẩm của mình. Những năm gần đây, hãng liên tục giới thiệu các màu sắc nổi bật như Ultramarine (xanh lam), tím, xanh lá hay Cosmic Orange (cam vũ trụ) – tất cả đều mang đến cảm giác mới mẻ và khác biệt so với các thế hệ trước.

Không chỉ iPhone, dòng MacBook cao cấp cũng bắt đầu có những thay đổi đáng chú ý. Các phiên bản mới đã thử nghiệm những gam màu tươi sáng hơn, chẳng hạn như màu Citrus (vàng cam), giúp sản phẩm trở nên trẻ trung và cá tính hơn, thay vì chỉ xoay quanh các tông xám, bạc truyền thống.

Nếu màu đỏ đậm của iPhone 18 Pro Max thực sự giống với những gì đã rò rỉ, đây có thể sẽ là một trong những thiết kế ấn tượng nhất trong năm. Không chỉ là một chiếc smartphone mạnh mẽ về hiệu năng, iPhone 18 Pro Max còn có thể trở thành biểu tượng mới về thẩm mỹ trong phân khúc cao cấp.

Trong bối cảnh thị trường smartphone ngày càng cạnh tranh, việc Apple tiếp tục đầu tư vào yếu tố màu sắc cho thấy hãng không chỉ tập trung vào công nghệ mà còn rất chú trọng đến trải nghiệm thị giác và cảm xúc của người dùng.

Nếu mọi thứ diễn ra đúng như kỳ vọng, sắc đỏ đậm này có thể sẽ là “át chủ bài” giúp iPhone 18 Pro Max nổi bật giữa đám đông.

(Theo PhoneArena)