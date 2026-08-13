Giữa hàng loạt tin đồn xoay quanh thiết kế, camera, hiệu năng và giá bán, màu sắc mới “Dark Cherry” cũng trở thành chủ đề gây nhiều tranh luận. Giờ đây, một nguồn tin rò rỉ được đánh giá cao đã phần nào giải đáp câu hỏi mà người hâm mộ Apple quan tâm: màu “Dark Cherry” thực sự của iPhone 18 Pro sẽ trông như thế nào?

Đây có phải là màu Dark Cherry (đỏ anh đào đậm) chính xác không? Ảnh: Sonny Dickson

iPhone 18 Pro sẽ có màu “Dark Cherry” như thế nào?

Nguồn tin chuyên đăng tải các thông tin rò rỉ công nghệ Fixed-focus Digital mới đây đã chia sẻ trên Weibo nhận định về phiên bản màu “Dark Cherry” được cho là chính xác trên iPhone 18 Pro. Theo nguồn tin này, sắc màu thực sự không phải là đỏ tươi hay đỏ cam, mà có tông màu tối và sâu hơn đáng kể.

Trước đó, Mark Gurman của Bloomberg là một trong những người đầu tiên đưa tin về màu sắc mới này. Ông mô tả nó là một sắc “đỏ đậm”. Kể từ đó, nhiều mô hình giả và hình ảnh dựng của iPhone 18 Pro với màu “Dark Cherry” đã xuất hiện trên Internet, nhưng giữa chúng có sự khác biệt khá lớn về sắc độ.

Theo Fixed-focus Digital, phiên bản có màu đỏ đậm và tối hơn mới là màu sắc chính xác. Nguồn tin Trung Quốc mô tả đây là “một sắc đỏ pha tím, gần giống màu anh đào”. Mô tả này cũng phù hợp với nhiều thông tin rò rỉ trước đó, đặc biệt là các mô hình giả do Sonny Dickson công bố.

Hai phiên bản màu Dark Cherry được đồn đoán đặt cạnh nhau. Ảnh: Apple Hub

Những mô hình này cho thấy iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có thể xuất hiện với bốn lựa chọn màu gồm Light Blue, Black, Silver và Dark Cherry. Trong đó, Dark Cherry nổi bật nhất nhờ sắc đỏ tím đặc trưng, tạo cảm giác vừa sang trọng vừa khác biệt so với các màu iPhone Pro trước đây.

Màu Dark Cherry được cho là mang mã Pantone 6076

Từ tháng 4, Macworld từng đưa tin Apple đang chuẩn bị một màu mới cho dòng iPhone 18 Pro. Sắc màu này được mô tả là đỏ đậm, có cảm giác giống màu rượu vang và được gọi với tên Dark Cherry.

Theo báo cáo khi đó, Dark Cherry nhiều khả năng sẽ thay thế màu Cosmic Orange từng xuất hiện trên iPhone 17 Pro. Thông tin rò rỉ cũng đề cập đến mã màu Pantone 6076 được cho là tương ứng với sắc màu mới mà Apple đang chuẩn bị.

Một nguồn tin khác mang tên Instant Digital tiếp tục củng cố thông tin về tên gọi cũng như diện mạo của màu sắc này. Theo nguồn tin, Dark Cherry là sự pha trộn giữa đỏ burgundy, nâu cà phê và tím đậm. Sự kết hợp này tạo nên một tông màu khá đặc biệt, không quá sáng nhưng cũng không hoàn toàn chìm tối, đồng thời có thể thay đổi cảm nhận tùy theo điều kiện ánh sáng.

Mã màu Pantone 6076. Ảnh: Pantone

Nếu thông tin này chính xác, Apple đang hướng đến một màu sắc có cá tính mạnh hơn cho thế hệ iPhone Pro mới. Đây cũng là cách hãng tạo điểm nhận diện cho iPhone 18 Pro mà không cần thay đổi quá nhiều về thiết kế tổng thể.

Dark Cherry có thể trở thành màu “hot” nhất của iPhone 18 Pro

Các mô hình giả iPhone 18 Pro Max do Sonny Dickson đăng tải hồi tháng 5 đã cho thấy màu Dark Cherry bên cạnh ba lựa chọn Light Blue, Black và Silver. Trong bốn màu, Dark Cherry được chú ý nhiều nhất bởi nó khác biệt rõ rệt so với những màu Apple từng sử dụng trên các mẫu iPhone Pro trước đây.

Theo nhận định của nguồn tin rò rỉ, màu Dark Cherry có thể nhanh chóng trở thành lựa chọn được yêu thích khi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max chính thức bán ra. Đây là điều không quá bất ngờ, bởi màu sắc thường là một trong những yếu tố quan trọng giúp người dùng nhận diện một thế hệ iPhone mới.

Apple từng nhiều lần tạo hiệu ứng truyền thông mạnh bằng cách bổ sung màu mới cho các mẫu iPhone cao cấp. Vì vậy, Dark Cherry có thể đóng vai trò tương tự nếu được đưa lên iPhone 18 Pro. Sắc đỏ pha tím vừa đủ nổi bật để tạo cảm giác mới mẻ, trong khi tông màu trầm vẫn giữ được vẻ cao cấp vốn có của dòng Pro.

(TheoPhoneArena, MacRumors)