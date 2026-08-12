Thông tin mới nhất xuất hiện sau khi một báo cáo trước đó cho rằng Apple đã từ bỏ thiết kế đặc biệt này của iPhone 20 Pro Max, do những khó khăn trong quá trình sản xuất.

Ảnh minh hoạ cho mẫu iPhone 20 kỷ niệm 20 năm ra mắt iPhone vào năm 2027.

Theo báo cáo từ hãng phân tích tài chính Jefferies, mẫu iPhone ra mắt năm 2027 sẽ không còn sử dụng thiết kế kính toàn thân như những tin đồn trước đó.

Tuy nhiên, một nguồn tin mới lại đưa ra nhận định trái ngược, cho rằng Apple vẫn đang tiếp tục dự án và chưa hủy kế hoạch.

Cụ thể, Bloomberg dẫn các nguồn tin cho biết, mẫu iPhone Pro bằng kính mà Apple dự kiến ra mắt vào năm 2027 vẫn đang được triển khai.

Điều này trực tiếp phủ nhận thông tin cho rằng thiết kế đã bị khai tử do tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn quá thấp trong quá trình sản xuất.

Như vậy, cuộc tranh luận về mẫu iPhone đặc biệt kỷ niệm 20 năm vẫn chưa kết thúc. Apple được cho là đang hướng tới một thiết kế mang tính bước ngoặt cho dòng iPhone Pro năm 2027, dù sản phẩm thực tế có thể không hoàn toàn giống những hình dung ban đầu.

Apple vẫn chưa quyết định tên gọi

Theo những thông tin hiện có, Apple có thể giới thiệu mẫu iPhone sử dụng thiết kế kính đặc biệt vào tháng 9/2027.

Sản phẩm này có thể được gọi là iPhone 20 hoặc iPhone 19, tùy thuộc vào cách Apple lựa chọn quy ước đặt tên cho thế hệ iPhone trong tương lai (tạm gọi iPhone 20 Pro Max).

Hiện tại, dòng iPhone 18 thậm chí vẫn chưa chính thức ra mắt, nhưng điều đó không ngăn được thị trường tin đồn công nghệ hướng sự chú ý tới những thế hệ iPhone xa hơn.

Đặc biệt, năm 2027 được xem là một cột mốc quan trọng bởi đây sẽ là thời điểm tròn 20 năm kể từ khi chiếc iPhone đầu tiên xuất hiện vào năm 2007.

Apple từng tạo ra những thay đổi thiết kế lớn vào các dịp kỷ niệm quan trọng. Vì vậy, kỳ vọng hãng tung ra một mẫu iPhone mang diện mạo hoàn toàn mới vào năm 2027 là điều không quá bất ngờ.

Thiết kế kính được xem là một trong những hướng đi tham vọng nhất mà Apple có thể lựa chọn cho mẫu iPhone kỷ niệm này.

Tuy nhiên, những thông tin mới cho thấy Apple có thể đã phải điều chỉnh tham vọng ban đầu để cân bằng giữa yếu tố thẩm mỹ, độ bền và khả năng sản xuất hàng loạt.

iPhone 20 Pro Max sẽ dùng nhiều kính hơn?

Về lý thuyết, cách gọi “iPhone toàn kính” không có nghĩa toàn bộ thiết bị thực sự được tạo thành từ kính. Một chiếc smartphone vẫn cần khung kết cấu, bo mạch chủ, chip xử lý, pin cùng hàng loạt linh kiện khác.

Một concept iPhone 20 Pro Max. Ảnh: Apple Track

Ý tưởng được đồn đoán ở đây là Apple sẽ đưa kính trở thành vật liệu chủ đạo của thân máy. Phần kính có thể được kéo dài và uốn cong quanh các cạnh, trong khi một dải kim loại ở khu vực trung tâm sẽ đóng vai trò kết cấu hỗ trợ.

Nếu trở thành hiện thực, thiết kế này của iPhone 20 Pro Max sẽ tạo ra diện mạo rất khác biệt so với những thế hệ iPhone hiện tại.

Apple nhiều khả năng sẽ tìm cách khiến phần kính hòa vào tổng thể thân máy, giảm cảm giác thiết bị được cấu tạo từ những bộ phận tách biệt.

Đáng chú ý, thiết kế kính này còn được cho là có liên quan tới ngôn ngữ thiết kế “Liquid Glass” mà Apple đang thúc đẩy trên phần mềm.

Liquid Glass tạo ra giao diện với các hiệu ứng trong suốt, phản chiếu và biến đổi theo nội dung trên màn hình.

Việc đưa triết lý này từ giao diện phần mềm sang thiết kế phần cứng có thể giúp Apple tạo ra một hệ sinh thái hình ảnh nhất quán hơn.

Tuy nhiên, nguồn tin mới cho rằng Apple từng có tham vọng sử dụng lượng kính còn lớn hơn nữa, nhưng đã sớm loại bỏ ý tưởng này trong quá trình phát triển.

Apple có thể chỉ hủy thiết kế “quá nhiều kính”, không phải toàn bộ dự án. Chi tiết này có thể giúp giải thích sự khác biệt giữa báo cáo của Jefferies và thông tin mới nhất.

Báo cáo của Jefferies cho rằng thiết kế iPhone toàn kính đã bị hủy do tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn thấp.

Nhưng nếu thông tin mới là chính xác, có thể Jefferies chỉ đề cập tới một phiên bản thiết kế ban đầu với mức độ sử dụng kính cực lớn.

Nói cách khác, Apple có thể đã hủy phiên bản “tối đa hóa kính”, nhưng không từ bỏ hoàn toàn ý tưởng thiết kế mới.

Đây là một kịch bản hợp lý nếu xét tới cách Apple phát triển sản phẩm. Một thiết kế smartphone có tỷ lệ kính quá cao có thể tạo ra hàng loạt thách thức về độ bền, khả năng chịu va đập, tản nhiệt, trọng lượng cũng như quy trình sản xuất.

Khi sản phẩm hướng tới quy mô hàng chục triệu chiếc, chỉ một vấn đề nhỏ về tỷ lệ thành phẩm cũng có thể khiến chi phí sản xuất tăng mạnh.

Do đó, việc Apple điều chỉnh thiết kế theo hướng thực tế hơn không đồng nghĩa với việc hãng từ bỏ tham vọng tạo ra một chiếc iPhone đặc biệt cho năm 2027.

(Theo AppleInsider, MacRumors)