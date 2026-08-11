Apple được kỳ vọng sẽ trình làng mẫu iPhone Ultra được đồn đoán từ lâu vào mùa thu năm nay, trong khuôn khổ sự kiện ra mắt iPhone thường niên vào tháng 9.

Tuy nhiên, ngay cả khi sản phẩm đầu tiên còn chưa chính thức xuất hiện trên thị trường, Apple được cho là đã lên kế hoạch cho nhiều thế hệ tiếp theo.

iPhone Ultra thế hệ thứ hai dự kiến ra mắt vào năm 2027. Ảnh: PhoneArena

Theo Mark Gurman, cây bút chuyên theo dõi Apple của Bloomberg, trong bản tin "Power On", Apple không chỉ chuẩn bị cho iPhone Ultra thế hệ thứ hai dự kiến ra mắt vào năm 2027, mà còn đang nghiên cứu thế hệ thứ ba, có thể xuất hiện sớm nhất vào năm 2028.

Nếu thông tin này chính xác, Apple sẽ có lộ trình phát triển iPhone màn hình gập tương đối dài ngay từ trước thời điểm thế hệ đầu tiên được bán ra.

iPhone Ultra thế hệ thứ ba có thể được tăng kích thước màn hình

Một trong những thay đổi được Mark Gurman đề cập là Apple có thể tăng nhẹ kích thước màn hình trên iPhone Ultra thế hệ thứ ba.

Điều này được cho là áp dụng cho cả màn hình bên trong khi mở máy lẫn màn hình bên ngoài có kích thước nhỏ hơn.

Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, những thông tin cụ thể về thiết kế và cấu hình của thế hệ thứ ba vẫn còn rất hạn chế.

Ngay cả thế hệ thứ hai cũng chưa có nhiều chi tiết được tiết lộ.

Hồi tháng 6, Gurman từng cho biết Apple đang chuẩn bị một mẫu iPhone màn hình gập thế hệ thứ hai để ra mắt vào cuối năm 2027.

Điểm đáng chú ý là thiết bị này được cho là sẽ xuất hiện trong dịp Apple kỷ niệm 20 năm ngày iPhone ra đời.

Nếu lịch trình trên thành hiện thực, Apple có thể liên tục cải tiến dòng iPhone màn hình gập trong những năm đầu tiên, thay vì chỉ tung ra một sản phẩm rồi chờ đợi phản ứng của thị trường.

Việc Apple nghiên cứu iPhone Ultra thế hệ thứ ba ngay cả khi sản phẩm đầu tiên chưa được công bố có vẻ khá táo bạo.

Tuy nhiên, đây thực tế là cách làm quen thuộc của một tập đoàn có quy mô và chuỗi cung ứng phức tạp như Apple.

Apple không thể bắt đầu phát triển một sản phẩm mới chỉ vài tháng trước khi công bố.

Để một chiếc iPhone hoàn thiện từ ý tưởng thành sản phẩm thương mại, hãng phải chuẩn bị trước nhiều năm, từ thiết kế phần cứng, màn hình, chip, linh kiện, phần mềm cho tới dây chuyền sản xuất và năng lực cung ứng.

Người dùng thường nhìn thấy iPhone theo chu kỳ một năm, nhưng đằng sau lịch trình này là quá trình phát triển kéo dài hơn rất nhiều.

Những thay đổi lớn về thiết kế và công nghệ có thể mất nhiều năm để hoàn tất, trong khi các bản nâng cấp mang tính lặp lại cũng thường cần khoảng 18 tháng.

Chính thời gian phát triển kéo dài khiến Apple có thể đồng thời nghiên cứu hai hoặc thậm chí ba thế hệ sản phẩm tương lai.

iPhone Ultra sẽ là phép thử lớn đối với chiến lược Apple

Sự xuất hiện của iPhone màn hình gập được xem là một trong những thay đổi đáng chú ý nhất của dòng iPhone trong nhiều năm.

Apple bước vào thị trường này muộn hơn đáng kể so với Samsung và nhiều đối thủ Android, nhưng có thể tận dụng thời gian để hoàn thiện thiết kế và công nghệ trước khi đưa sản phẩm tới người dùng.

Việc Apple đã tính đến iPhone Ultra thế hệ thứ ba cho thấy hãng đang chuẩn bị cho một chiến lược dài hạn thay vì xem đây là một sản phẩm thử nghiệm ngắn hạn.

Dù vậy, thành công của iPhone Ultra vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, từ mức giá, độ bền, trải nghiệm phần mềm cho tới nhu cầu thực tế của người dùng.

Nếu thị trường đón nhận tích cực, Apple có thể nhanh chóng mở rộng và cải tiến dòng sản phẩm này.

Ngược lại, nếu doanh số không đạt kỳ vọng, những kế hoạch ở các thế hệ tương lai hoàn toàn có thể bị điều chỉnh hoặc hủy bỏ.

(Theo AppleInsider)