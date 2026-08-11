Apple dự kiến ra mắt iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max vào tháng tới, khiến nhiều người dùng đứng trước câu hỏi quen thuộc: nên mua iPhone mới ngay hay chờ thế hệ tiếp theo?

Thông thường, lời khuyên vào thời điểm này là nên kiên nhẫn chờ sản phẩm mới. Tuy nhiên, năm nay có thể là một ngoại lệ, đặc biệt nếu bạn đang nhắm đến dòng iPhone Pro.

iPhone 17 Pro Max và iPhone 17 Pro. Ảnh: PhoneArena

iPhone 17 Pro Max có thể là lựa chọn đáng tiền hơn

Vào thời điểm này hằng năm, lời khuyên phổ biến là người dùng nên chờ đợi thế hệ iPhone mới, trừ khi chiếc điện thoại hiện tại đã hỏng hoặc không còn đáp ứng được nhu cầu sử dụng.

Nhưng với iPhone 18 Pro Max, câu chuyện có thể khác. Nhiều dấu hiệu cho thấy Apple sẽ tăng giá iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Mức tăng chính xác vẫn chưa được xác nhận, nhưng các tin đồn hiện cho rằng giá khởi điểm của hai mẫu máy có thể cao hơn từ 200 đến 300 USD.

Theo những thông tin đang được lan truyền, iPhone 18 Pro có thể có giá khởi điểm từ 1.299 đến 1.399 USD, tăng đáng kể so với mức 1.099 USD của iPhone 17 Pro.

Trong khi đó, iPhone 18 Pro Max có thể bắt đầu từ 1.399 đến 1.499 USD, thay vì 1.199 USD như thế hệ hiện tại.

Nếu những mức giá này trở thành hiện thực, iPhone 17 Pro Max sẽ trở thành một lựa chọn hấp dẫn hơn nhiều.

Với phần lớn người dùng, những nâng cấp được đồn đoán trên iPhone 18 Pro Max có thể chưa đủ lớn để biện minh cho khoản chi thêm 200-300 USD.

Điều này đặc biệt đúng với những người đang nâng cấp từ một chiếc smartphone đã sử dụng hơn hai năm.

Trong trường hợp đó, iPhone 17 Pro Max vẫn mang đến bước nhảy vọt đáng kể về hiệu năng, camera, màn hình và các tính năng phần mềm.

iPhone 17 Pro Max sắp biến mất khỏi Apple Store

Một yếu tố khác người mua cần cân nhắc là Apple nhiều khả năng sẽ ngừng bán iPhone 17 Pro Max ngay sau khi công bố iPhone 18 Pro Max vào tháng tới.

Người dùng vẫn có thể tìm mua iPhone 17 Pro Max tại các đại lý hoặc nhà bán lẻ bên thứ ba sau khi thế hệ mới xuất hiện. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo giá sẽ giảm mạnh.

Trên thực tế, khi nguồn cung chính thức từ Apple dần cạn kiệt, giá bán lẻ của iPhone 17 Pro Max thậm chí có thể không thấp hơn đáng kể so với hiện tại.

Vì vậy, nếu đang cần một chiếc iPhone Pro mới và tìm được iPhone 17 Pro Max với mức giá hợp lý, việc mua ngay có thể là phương án đáng cân nhắc thay vì chờ đợi rồi phải trả nhiều tiền hơn cho iPhone 18 Pro Max.

Một điểm đáng chú ý khác liên quan đến khả năng sử dụng lâu dài. iPhone 18 Pro Max được đồn đoán sẽ tiếp tục trang bị RAM 12GB, tương đương iPhone 17 Pro Max.

Điều đó đồng nghĩa iPhone 17 Pro Max vẫn có đủ nền tảng phần cứng để được Apple hỗ trợ các phiên bản iOS mới cũng như nhiều tính năng trí tuệ nhân tạo trong những năm tới.

iPhone 18 Pro Max sẽ nâng cấp gì?

Không giống một số thế hệ iPhone trước, iPhone 18 Pro Max được cho là không tạo ra bước nhảy quá lớn so với iPhone 17 Pro Max. Một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất có thể nằm ở bộ xử lý A20 Pro.

Con chip mới được kỳ vọng cải thiện hiệu năng cũng như khả năng tiết kiệm năng lượng, nhưng những thay đổi này có thể không tạo ra khác biệt đủ lớn trong trải nghiệm hằng ngày đối với phần lớn người dùng iPhone 17 Pro Max.

Hệ thống camera chính cũng được cho là sẽ được nâng cấp với khẩu độ biến thiên. Công nghệ này có thể cho phép người dùng kiểm soát tốt hơn lượng ánh sáng đi vào cảm biến, đồng thời tăng khả năng điều chỉnh độ sâu trường ảnh.

Đây là một nâng cấp đáng chú ý đối với những người thường xuyên chụp ảnh, nhưng có thể không đủ để thuyết phục tất cả người dùng nâng cấp.

Mẫu iPhone 18 Pro Max màu Dark Cherry. Ảnh: AppleInsider

Apple cũng được đồn đoán sẽ bổ sung các tùy chọn màu mới, bao gồm xanh nhạt, bạc và Dark Cherry. Về thiết kế, Dynamic Island có thể được thu nhỏ trên cả iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Riêng phiên bản Pro Max được cho là sẽ dày và nặng hơn thế hệ hiện tại.

Một nâng cấp khác nằm ở kết nối. iPhone 18 Pro Max có thể sử dụng modem C2 do Apple phát triển, đồng thời hỗ trợ các tính năng kết nối 5G qua vệ tinh.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là bước tiến đáng chú ý về khả năng kết nối, nhưng giá trị thực tế vẫn phụ thuộc vào phạm vi hỗ trợ và các dịch vụ mà Apple cung cấp.

Dĩ nhiên, Apple có thể còn chuẩn bị nhiều tính năng khác chưa xuất hiện trong các tin đồn hiện tại.

Tuy nhiên, với những thông tin đã được tiết lộ, iPhone 18 Pro Max dường như không phải một cuộc cách mạng so với iPhone 17 Pro Max.

Một biến số có thể thay đổi mọi thứ

Có một diễn biến mới có thể khiến lời khuyên trên thay đổi. Một tin đồn xuất hiện gần đây cho rằng Apple có thể tăng giá dòng iPhone 17 ngay trong tuần tới.

Nếu điều này xảy ra, lợi thế về giá của iPhone 17 Pro Max sẽ bị thu hẹp đáng kể và việc mua máy ngay lúc này có thể không còn hấp dẫn như hiện tại.

Tuy nhiên, nếu giá iPhone 17 Pro Max vẫn được duy trì trong những ngày tới, lựa chọn mua thế hệ hiện tại vẫn có nhiều cơ sở.

Cuối cùng, nguyên tắc quan trọng nhất vẫn là chỉ nên mua điện thoại mới khi bạn thực sự cần.

Nếu chiếc iPhone hiện tại vẫn hoạt động tốt và đáp ứng được nhu cầu, không có lý do gì phải vội vàng mua iPhone 17 Pro Max chỉ vì iPhone 18 Pro Max sắp xuất hiện.

Ngược lại, nếu bạn đang sử dụng một chiếc điện thoại đã vài năm tuổi và muốn nâng cấp, iPhone 17 Pro Max có thể là lựa chọn khá hợp lý.

Với mức giá hiện tại và khoảng cách nâng cấp được dự đoán không quá lớn, người dùng có thể tiết kiệm 200-300 USD so với việc chờ iPhone 18 Pro Max.

(Theo 9to5mac, PhoneArena)