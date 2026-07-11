Một nguồn tin rò rỉ mới vừa củng cố những thông tin trước đó về việc iPhone 18 Pro Max sẽ được nâng cấp đáng kể về dung lượng pin, hứa hẹn mang lại thời lượng sử dụng vượt trội so với thế hệ hiện tại.

Tuy nhiên, đổi lại, mẫu iPhone cao cấp nhất của Apple được cho là sẽ dày hơn và nặng hơn đôi chút.

Cụm camera sau trên iPhone 17 Pro Max. Ảnh: AppleInsider

Trong nhiều năm qua, Apple luôn ưu tiên cân bằng giữa hiệu năng, thiết kế và thời lượng pin thay vì chạy đua về thông số dung lượng pin.

Tuy vậy, với iPhone 18 Pro Max, hãng có thể sẽ thay đổi chiến lược khi chấp nhận tăng kích thước viên pin nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng cao của người dùng, đặc biệt trong bối cảnh các tính năng AI và xử lý trên thiết bị ngày càng tiêu tốn nhiều năng lượng.

Thiết kế sẽ dày hơn và nặng hơn để chứa viên pin lớn

Những tin đồn đầu tiên từng cho rằng iPhone 18 Pro Max chỉ cải thiện nhẹ về thời lượng pin so với iPhone 17 Pro Max.

Các thông tin xuất hiện gần đây lại cho thấy bức tranh tích cực hơn nhiều khi mẫu máy mới có thể mang đến thời gian sử dụng dài hơn gần 10%.

Mới đây, leaker nổi tiếng Ice Universe tiếp tục củng cố nhận định này khi tiết lộ rằng iPhone 18 Pro Max sẽ được trang bị viên pin có dung lượng lên tới 5.500 mAh.

Nếu thông tin trên là chính xác, đây sẽ là một bước nhảy đáng kể so với viên pin 5.088 mAh được cho là có trên iPhone 17 Pro Max.

Mức tăng hơn 400 mAh đủ để tạo ra sự khác biệt rõ rệt trong trải nghiệm thực tế, đặc biệt đối với các tác vụ nặng như quay video độ phân giải cao, chơi game, chỉnh sửa hình ảnh hoặc sử dụng các tính năng Apple Intelligence trong thời gian dài.

Đây cũng có thể trở thành viên pin có dung lượng lớn nhất từng xuất hiện trên một mẫu iPhone, phản ánh xu hướng Apple ngày càng chú trọng vào khả năng hoạt động bền bỉ thay vì chỉ theo đuổi thiết kế siêu mỏng.

Bên cạnh thông tin về pin, Ice Universe cũng tiết lộ một thay đổi đáng chú ý khác liên quan đến thiết kế.

Theo nguồn tin này, iPhone 18 Pro Max sẽ nặng khoảng 240g, trong khi iPhone 17 Pro Max được cho là chỉ nặng khoảng 233g.

Mức chênh lệch 7g không quá lớn nhưng vẫn có thể được người dùng cảm nhận khi cầm máy trong thời gian dài.

Không chỉ vậy, độ dày của thiết bị cũng được cho là sẽ tăng từ 8,75mm lên khoảng 9mm.

Con số này tuy chỉ tăng thêm 0,25mm nhưng lại cho thấy Apple có thể đã chấp nhận đánh đổi phần nào yếu tố thẩm mỹ để có thêm không gian bố trí viên pin lớn hơn bên trong thân máy.

Đây cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện thông tin cho rằng iPhone 18 Pro Max sẽ dày hơn thế hệ tiền nhiệm.

Tuy nhiên, điểm mới trong lần rò rỉ này là nguyên nhân được xác định khá rõ ràng: phần độ dày tăng thêm chủ yếu nhằm phục vụ việc lắp đặt viên pin dung lượng lớn hơn.

Trước đó, tài khoản chuyên rò rỉ thông tin Fixed Focus Digital cũng từng đề cập đến việc iPhone 18 Pro Max sẽ có kích thước lớn hơn hiện nay.

Tuy nhiên, nguồn tin này lại đưa ra một cách lý giải khác. Theo đó, nguyên nhân chủ yếu không nằm ở viên pin mà đến từ việc Apple sẽ mở rộng phần mô-đun camera phía sau.

Báo cáo này thậm chí còn cho rằng phần cụm camera có thể dày thêm tới khoảng 2mm, lớn hơn đáng kể so với các thông tin mới nhất.

Hiện vẫn chưa rõ liệu con số 2mm mà Fixed Focus Digital đề cập chỉ áp dụng cho phần gờ camera hay toàn bộ thân máy sẽ tăng thêm tương ứng.

Vì vậy, hai nguồn tin này vẫn tồn tại những điểm chưa thống nhất và cần thêm thời gian để được kiểm chứng.

Apple sẽ nhấn mạnh thời lượng sử dụng

Giới quan sát cũng lưu ý rằng độ chính xác của các nguồn tin rò rỉ vẫn chưa hoàn toàn tuyệt đối.

Ice Universe từng nhiều lần đưa ra thông tin chính xác về các sản phẩm công nghệ, đặc biệt là smartphone Android, nhưng thành tích dự đoán liên quan đến iPhone vẫn chưa thực sự ổn định.

Trong khi đó, Fixed Focus Digital cũng có lịch sử rò rỉ với tỷ lệ chính xác khá thất thường.

Chính vì vậy, tất cả những thông tin về kích thước, trọng lượng hay dung lượng pin của iPhone 18 Pro Max hiện vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn.

Người dùng sẽ chỉ có thể biết chính xác các thông số khi Apple chính thức giới thiệu sản phẩm.

Ngay cả khi iPhone 18 Pro Max thực sự dày hơn và nặng hơn, nhiều khả năng Apple cũng sẽ không coi đây là điểm nhấn trong các bài thuyết trình ra mắt sản phẩm.

Trên thực tế, Apple từ lâu hiếm khi công bố trực tiếp dung lượng pin tính theo mAh.

Thay vào đó, hãng thường tập trung vào thời lượng sử dụng thực tế, chẳng hạn như số giờ xem video, phát trực tuyến hoặc nghe nhạc nhiều hơn so với thế hệ trước.

Đó cũng là cách Apple truyền tải giá trị của các nâng cấp về pin mà không khiến người dùng quá chú ý đến những con số kỹ thuật đơn thuần.

Nếu các thông tin rò rỉ lần này trở thành hiện thực, iPhone 18 Pro Max có thể mang đến một trong những bước tiến lớn nhất về thời lượng pin trong nhiều năm gần đây.

Đổi lại, người dùng sẽ phải chấp nhận một thiết bị dày hơn và nặng hơn đôi chút. Với nhiều người, đây có thể là sự đánh đổi hoàn toàn xứng đáng nếu đổi lấy khả năng sử dụng thêm nhiều giờ chỉ sau một lần sạc.

(Theo AppleInsider, PhoneArena)