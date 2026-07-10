Theo nhiều nguồn tin từ chuỗi cung ứng, iPhone Ultra được kỳ vọng sẽ có giá bán từ 2.300-2.500 USD, nhưng chi phí nhân công để lắp ráp lại thấp đến mức chỉ khoảng 3-4 USD mỗi giờ.

iPhone Ultra được kỳ vọng sẽ có giá bán từ 2.300-2.500 USD, trở thành một trong những sản phẩm mang lại biên lợi nhuận cao nhất cho Apple trong những năm tới. Ảnh: TT Technology/YouTube

Các báo cáo mới nhất cho thấy Apple đang tăng tốc mọi khâu nhằm đưa thiết bị vào sản xuất hàng loạt. Thậm chí, để kịp tiến độ, đối tác sản xuất Foxconn được cho là đã rút ngắn một số quy trình tuyển dụng.

iPhone Ultra đắt đỏ nhất lịch sử có thể lên kệ muộn hơn dự kiến

Trước đó, nhà phân tích nổi tiếng Ming-Chi Kuo từng tiết lộ rằng, chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple sẽ không đến tay người dùng đúng theo kế hoạch ban đầu.

Theo dự báo, Apple vẫn sẽ giới thiệu iPhone Ultra cùng bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại sự kiện tháng 9/2026. Tuy nhiên, thời điểm mở bán thực tế nhiều khả năng sẽ bị lùi sang vài tháng sau, đồng nghĩa sản phẩm có thể chỉ chính thức xuất hiện trên thị trường trong năm 2027.

Điều này khiến khả năng người dùng sở hữu chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên ngay trong mùa mua sắm cuối năm 2026 gần như không còn. Chính vì vậy, Apple được cho là đang chịu áp lực rất lớn để hoàn tất mọi khâu chuẩn bị trước khi dây chuyền sản xuất hàng loạt được kích hoạt.

Nguồn tin từ chuỗi cung ứng tiết lộ, lớp kính siêu mỏng linh hoạt (Ultra Thin Glass - UTG) bảo vệ màn hình gập sẽ được cung cấp độc quyền bởi hãng Lens Technology của Trung Quốc.

Đây được xem là một trong những linh kiện quan trọng nhất trên điện thoại gập. Không giống kính thông thường, UTG phải vừa đủ cứng để bảo vệ tấm nền OLED, vừa đủ linh hoạt để có thể gập mở hàng trăm nghìn lần mà vẫn duy trì độ bền và chất lượng hiển thị.

Trong khi đó, Foxconn – đối tác sản xuất lâu năm của Apple sẽ chịu trách nhiệm lắp ráp toàn bộ thiết bị. Các nguồn tin cho biết doanh nghiệp này đã bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi dây chuyền sản xuất đại trà chính thức vận hành.

Foxconn tuyển hàng nghìn lao động

Để đáp ứng nhu cầu sản xuất iPhone Ultra, Foxconn đã triển khai chiến dịch tuyển dụng quy mô lớn tại nhà máy Longhua ở Trung Quốc.

Sau khi tái cơ cấu hoạt động sản xuất smartphone, đơn vị phụ trách lắp ráp iPhone màn hình gập đang cần bổ sung hàng nghìn lao động mới, nhằm chuẩn bị cho các dây chuyền sản xuất.

Đối tượng tuyển dụng bao gồm lao động thời vụ, nhân viên theo mùa và người làm việc theo giờ. Mức thù lao được đưa ra dao động từ 22-26 nhân dân tệ mỗi giờ, tương đương khoảng 3,2-3,8 USD/giờ. Hợp đồng làm việc kéo dài từ tháng 7 đến hết tháng 10, trùng với giai đoạn chuẩn bị sản xuất quy mô lớn.

Con số này gây chú ý bởi nó tương phản hoàn toàn với mức giá dự kiến của iPhone Ultra. Nếu các tin đồn chính xác, chiếc điện thoại gập đầu tiên của Apple sẽ có giá từ 2.300-2.500 USD, trở thành mẫu iPhone đắt nhất trong lịch sử hãng.

Bên cạnh lực lượng lao động thời vụ, Foxconn cũng đang tuyển thêm nhân viên toàn thời gian.

Theo thông tin được tiết lộ, mức lương khởi điểm trong thời gian thử việc vào khoảng 2.600 nhân dân tệ mỗi tháng (khoảng 360 USD). Sau khi hoàn tất thử việc, thu nhập cơ bản sẽ tăng lên khoảng 2.950 nhân dân tệ, tương đương gần 410 USD mỗi tháng.

Ngoài lương cơ bản, người lao động còn có thể nhận thêm tiền làm thêm giờ, thưởng hiệu suất và phụ cấp làm ca đêm, giúp tổng thu nhập thực tế cao hơn đáng kể.

Dấu hiệu cho thấy Apple đang chạy đua với thời gian

Chi tiết đáng chú ý nhất trong báo cáo không nằm ở mức lương, mà là tốc độ tuyển dụng.

Theo nguồn tin từ chuỗi cung ứng, lao động thời vụ có thể bắt đầu làm việc gần như ngay lập tức mà không cần trải qua quy trình khám sức khỏe, vốn là bước bắt buộc trong quá trình tuyển dụng trước đây. Điều này được xem là dấu hiệu cho thấy Foxconn đang chịu áp lực rất lớn để nhanh chóng lấp đầy các dây chuyền sản xuất theo yêu cầu từ Apple.

Giới quan sát nhận định Apple đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất của dự án iPhone màn hình gập. Dù sản phẩm được kỳ vọng sẽ trở thành mẫu iPhone cao cấp và đắt đỏ nhất từ trước đến nay, hãng vẫn phải chạy đua với thời gian để hoàn thiện quy trình sản xuất cũng như đảm bảo nguồn cung khi ngày ra mắt đang đến gần.

Nếu mọi kế hoạch diễn ra đúng tiến độ, iPhone Ultra sẽ đánh dấu lần đầu tiên Apple chính thức tham gia thị trường smartphone màn hình gập, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ đã có nhiều năm kinh nghiệm như Samsung, Huawei hay Honor.

Với mức giá được dự đoán lên tới khoảng 2.500 USD, đây không chỉ là chiếc iPhone đắt nhất lịch sử mà còn được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những sản phẩm mang lại biên lợi nhuận cao nhất cho Apple trong những năm tới.

(Theo PhoneArena, Gizmochina)