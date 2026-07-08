Nếu những tin đồn về thế hệ iPhone 18 Pro Max là chính xác, Apple có thể tiếp tục chứng minh rằng dung lượng pin không phải là yếu tố duy nhất quyết định thời lượng sử dụng của một chiếc smartphone.

iPhone 17 Pro Max. Ảnh: PhoneArena

Các nguồn tin rò rỉ cho biết Apple khó có khả năng nâng dung lượng pin lên mức 6.000-7.000 mAh như nhiều hãng Android trong thời gian tới.

Thay vào đó, hãng vẫn tập trung vào việc cải thiện hiệu suất năng lượng thông qua vi xử lý, phần mềm và thiết kế tản nhiệt.

Thời lượng pin thực tế mới là yếu tố quan trọng

Theo leaker uy tín Ice Universe, phiên bản iPhone 18 Pro Max sử dụng eSIM sẽ được trang bị viên pin 5.567 mAh, trong khi bản hỗ trợ SIM vật lý sẽ có pin 5.391 mAh.

Nếu chỉ xét riêng dung lượng, đây là con số không quá nổi bật. Thậm chí, nhiều smartphone tầm trung Android hiện nay như OnePlus Nord 6 cũng đã sở hữu viên pin tương đương.

Điểm đáng chú ý nằm ở nhận định của Ice Universe khi cho rằng sự kết hợp giữa chip A20 Pro hoàn toàn mới, hệ điều hành iOS 27 được tối ưu sâu hơn cùng thiết kế tản nhiệt cải tiến sẽ giúp iPhone 18 Pro Max đạt thời lượng sử dụng tương đương, thậm chí vượt qua nhiều smartphone Android sử dụng pin khoảng 7.000 mAh.

Nhận định này không phải không có cơ sở nếu nhìn vào kết quả thử nghiệm của các thế hệ iPhone trước.

Trong các bài kiểm tra thời lượng pin, iPhone 17 Pro Max đạt thời gian sử dụng màn hình liên tục khoảng 7 giờ 46 phút.

Trong khi đó, Vivo X300 Pro sở hữu viên pin lên tới 6.510 mAh nhưng chỉ đạt khoảng 6 giờ 30 phút trong cùng điều kiện thử nghiệm.

Điều này cho thấy dung lượng pin lớn hơn chưa chắc đồng nghĩa với thời gian sử dụng dài hơn.

Ngay trong thế giới Android cũng xuất hiện rất nhiều ví dụ tương tự. Xiaomi 17 Ultra với viên pin 6.800 mAh có thể hoạt động hơn 9 giờ trong các bài kiểm tra, trong khi OnePlus 15R được trang bị pin tới 7.400 mAh lại chỉ đạt khoảng 8 giờ 47 phút.

Dù việc so sánh giữa smartphone tầm trung và flagship chưa thật sự công bằng, xu hướng chung vẫn rất rõ ràng: hiệu quả của bộ xử lý, khả năng quản lý điện năng và mức độ tối ưu hệ điều hành mới là những yếu tố quyết định trải nghiệm thực tế.

Chính vì vậy, nếu chip A20 Pro thực sự tiết kiệm điện hơn khoảng 30% như các tin đồn và iOS 27 tiếp tục được Apple tinh chỉnh mạnh mẽ, viên pin khoảng 5.400 mAh trên iPhone 18 Pro Max hoàn toàn có thể bù đắp khoảng cách 1.500-2.000 mAh so với nhiều mẫu Android.

Dĩ nhiên, tất cả vẫn chỉ dừng ở mức dự đoán. Muốn có câu trả lời chính xác, người dùng vẫn phải chờ các bài thử nghiệm pin thực tế sau khi sản phẩm chính thức ra mắt.

Vì sao Apple vẫn chưa chuyển sang pin silicon-carbon?

Một câu hỏi được rất nhiều người đặt ra là tại sao Apple vẫn trung thành với pin lithium-ion truyền thống trong khi nhiều hãng Trung Quốc đã chuyển sang công nghệ pin silicon-carbon.

Ưu điểm lớn nhất của pin silicon-carbon là có thể lưu trữ nhiều năng lượng hơn trong cùng một thể tích, nhờ đó giúp smartphone sở hữu dung lượng pin cực lớn mà vẫn duy trì thiết kế mỏng nhẹ.

Đó là lý do nhiều mẫu điện thoại dày chưa đến 8mm hiện nay đã có thể tích hợp viên pin gần 10.000 mAh.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro dày khoảng 8,7mm nhưng chỉ được trang bị viên pin 3.988 mAh.

Tuy nhiên, công nghệ mới cũng tồn tại không ít thách thức. Trong quá trình sạc, pin smartphone sẽ giãn nở rồi co lại khi xả điện.

Với pin lithium-ion truyền thống, mức thay đổi thể tích chỉ khoảng 10%.

Nhưng với pin silicon-carbon, mức giãn nở có thể lên tới 300% nếu không được kiểm soát tốt.

Điều này làm tăng nguy cơ pin bị phồng hoặc giảm tuổi thọ sau thời gian dài sử dụng.

Để khắc phục, các nhà sản xuất phải bổ sung lượng carbon lớn hơn nhằm tăng độ ổn định cho viên pin. Tuy nhiên, lượng carbon càng nhiều thì mật độ năng lượng càng giảm, khiến dung lượng thực tế bị ảnh hưởng.

Đó cũng là lý do vì sao không phải viên pin silicon-carbon nào cũng giống nhau. Chẳng hạn, những mẫu smartphone sở hữu pin gần 10.000 mAh như Honor Power 2 hay Realme P4 Power được cho là sử dụng tỷ lệ carbon thấp hơn so với viên pin 7.300 mAh trên OnePlus 15.

Dù vậy, điều đó không có nghĩa các thiết bị này kém an toàn. Công nghệ pin silicon-carbon đã phát triển rất nhanh trong vài năm gần đây và đều phải trải qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt trước khi thương mại hóa.

Tuy nhiên, xét ở góc độ thận trọng, những tập đoàn lớn như Apple, Google hay Samsung nhiều khả năng vẫn muốn chờ công nghệ hoàn thiện hơn trước khi áp dụng trên các dòng sản phẩm chủ lực.

Trong nhiều năm qua, Apple luôn chứng minh thế mạnh lớn nhất của mình nằm ở khả năng tối ưu tổng thể giữa phần cứng và phần mềm thay vì chạy đua thông số kỹ thuật.

Đó cũng là lý do nhiều người đánh giá cao thời lượng sử dụng màn hình thực tế hơn là chỉ nhìn vào dung lượng pin được công bố.

Nếu iPhone 18 Pro Max thực sự có thể mang lại thời lượng tương đương smartphone Android sử dụng pin 7.000 mAh chỉ với viên pin khoảng 5.391 mAh, thì viễn cảnh Apple kết hợp khả năng tối ưu vốn có cùng công nghệ pin silicon-carbon sẽ càng trở nên hấp dẫn hơn.

Khi đó, một mẫu iPhone được trang bị viên pin silicon-carbon khoảng 7.000 mAh, kết hợp chip dòng A tiết kiệm điện và hệ điều hành iOS được tối ưu sâu, hoàn toàn có khả năng cạnh tranh với những smartphone Android sở hữu pin 8.000 mAh hoặc thậm chí lớn hơn.

Hiện vẫn chưa có thông tin chính xác về thời điểm Apple sẽ chính thức chuyển sang công nghệ pin silicon-carbon. Nhưng nếu điều đó xảy ra trong vài năm tới, cuộc đua về thời lượng pin trên smartphone cao cấp có thể sẽ bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới, nơi hiệu quả tối ưu quan trọng không kém dung lượng pin.

(Theo PhoneArena, Mashable, MacRumors)