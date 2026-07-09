Những tin đồn mới nhất cho thấy Samsung có thể vẫn chưa thực sự tạo ra bước đột phá trên Galaxy S27 Ultra, khiến khoảng cách về dung lượng pin với các đối thủ tiếp tục bị nới rộng.

Hình ảnh rò rỉ được cho là Galaxy S27 Ultra. Ảnh: Schrödinger/PhoneArena

Tin đồn về pin Galaxy S27 Ultra liên tục thay đổi

Trong nhiều tháng qua, hàng loạt nguồn tin rò rỉ đã đưa ra những dự đoán hoàn toàn khác nhau về dung lượng pin của Galaxy S27 Ultra.

Hồi tháng 3, từng xuất hiện thông tin cho rằng Samsung có thể trang bị viên pin "khổng lồ" lên tới 7.000 mAh cho mẫu flagship mới. Nếu điều này trở thành hiện thực, đây sẽ là bước nhảy vọt rất lớn so với các thế hệ trước.

Đến tháng 6, leaker Debayan Roy lại đưa ra nhận định thận trọng hơn khi cho rằng Galaxy S27 Ultra chỉ sở hữu pin khoảng 6.000 mAh.

Gần đây nhất, một nguồn tin có uy tín khác mang tên Schrödinger cho biết, Samsung đang cân nhắc hai phương án pin 5.600 mAh hoặc 5.800 mAh cho Galaxy S27 Ultra.

Nếu thông tin này chính xác, đây vẫn là lần đầu tiên Samsung nâng dung lượng pin của dòng Ultra sau nhiều năm duy trì mức 5.000 mAh kể từ Galaxy S20 Ultra.

Mặc dù mức tăng không quá lớn nhưng vẫn được xem là một tín hiệu tích cực đối với người dùng vốn đã chờ đợi sự thay đổi trong nhiều năm.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với những thông tin kể trên.

Leaker nổi tiếng Ice Universe đã nhanh chóng phủ nhận nhận định của Schrödinger và cho rằng hiện chưa có bất kỳ bằng chứng đáng tin cậy nào chứng minh Galaxy S27 Ultra sẽ được trang bị viên pin 5.800 mAh.

Theo Ice Universe, Samsung SDI có thể đang thử nghiệm các mẫu pin dung lượng lớn hơn. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa bộ phận Samsung MX – đơn vị phát triển smartphone Galaxy, sẽ áp dụng ngay công nghệ này cho sản phẩm thương mại.

Thực tế, Samsung mua pin từ nhiều nhà cung cấp khác nhau. Việc một đối tác nghiên cứu loại pin mới chỉ phản ánh hoạt động nghiên cứu và phát triển của chính họ, chứ không phải dấu hiệu cho thấy Samsung đã quyết định sử dụng trên Galaxy S27 Ultra.

Điều này đồng nghĩa dung lượng pin chính thức của mẫu flagship mới vẫn còn là một ẩn số và mọi dự đoán hiện nay đều chỉ dừng ở mức tin đồn.

iPhone 18 Pro Max được dự đoán tiếp tục vượt Galaxy S27 Ultra về thời lượng pin

Nếu chỉ xét về dung lượng pin, cả Apple lẫn Samsung đều đang tỏ ra khá bảo thủ so với các hãng smartphone Trung Quốc như OnePlus, Huawei hay Xiaomi.

Thay vì chạy đua dung lượng pin, hai hãng tập trung tối ưu phần mềm và nâng cao hiệu suất xử lý của vi xử lý nhằm kéo dài thời lượng sử dụng thực tế.

Dẫu vậy, các bài kiểm tra gần đây cho thấy Apple đang làm tốt hơn Samsung ở khía cạnh này.

Trong các bài thử nghiệm nội bộ, Galaxy S26 Ultra cho thời lượng pin thấp hơn khoảng 2 giờ so với iPhone 17 Pro Max.

Xu hướng này cũng từng xuất hiện ở thế hệ trước khi iPhone 16 Pro Max với viên pin 4.688 mAh đạt khoảng 8 giờ 30 phút sử dụng liên tục, trong khi Galaxy S25 Ultra sở hữu pin lớn hơn 5.000 mAh nhưng chỉ đạt khoảng 8 giờ.

Khoảng cách này cho thấy dung lượng pin không phải yếu tố quyết định duy nhất, mà khả năng tối ưu phần cứng và phần mềm mới là chìa khóa tạo nên thời lượng sử dụng thực tế.

Theo các tin đồn hiện nay, iPhone 18 Pro Max sẽ nâng dung lượng pin lên khoảng 5.391 mAh. Kết hợp với chip A20 Pro thế hệ mới cùng những cải tiến về iOS, mẫu iPhone này được kỳ vọng vẫn đủ sức cạnh tranh, thậm chí sánh ngang nhiều smartphone Android sở hữu pin gần 7.000 mAh.

Trong khi đó, khả năng Galaxy S27 Ultra được trang bị viên pin 7.000 mAh hiện bị đánh giá là rất thấp.

Dù bộ xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro được kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể hiệu quả tiêu thụ điện năng, vẫn còn nhiều nghi ngờ liệu điều đó có đủ giúp Samsung vượt qua Apple về thời lượng pin hay không.

Người dùng Samsung tiếp tục mong chờ một cuộc cách mạng về pin

Điều dễ nhận thấy là nhu cầu nâng cấp pin đang trở thành mong muốn lớn nhất của cộng đồng người dùng Galaxy.

Trong nhiều bài viết liên quan đến dòng Galaxy S27, bình luận xuất hiện nhiều nhất luôn là lời kêu gọi Samsung tăng dung lượng pin.

Một cuộc khảo sát gần đây về nâng cấp được mong đợi nhất trên dòng Galaxy S27 cũng cho thấy gần 53% người tham gia lựa chọn phương án "Pin lớn hơn", vượt xa các lựa chọn khác.

Trên các diễn đàn công nghệ và cộng đồng người dùng, không ít ý kiến cho rằng Samsung đang quá chậm chân trong cuộc đua pin, đặc biệt khi nhiều nhà sản xuất Trung Quốc đã phổ biến các viên pin từ 6.000 đến gần 7.000 mAh mà vẫn duy trì thiết kế mỏng nhẹ.

Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có bằng chứng xác thực nào về dung lượng pin chính thức của Galaxy S27 Ultra. Tuy nhiên, nếu dựa trên những thông tin rò rỉ đáng tin cậy nhất, nhiều khả năng flagship tiếp theo của Samsung sẽ chỉ sở hữu viên pin dao động từ 5.000 đến 5.500 mAh.

Nếu kịch bản này trở thành hiện thực, Samsung có thể sẽ tiếp tục khiến không ít người hâm mộ thất vọng.

Trong bối cảnh Apple được cho là đang nâng cao đáng kể khả năng tối ưu pin trên iPhone 18 Pro Max, cuộc cạnh tranh về thời lượng sử dụng giữa hai flagship hàng đầu nhiều khả năng sẽ tiếp tục nghiêng về phía "Táo khuyết", ít nhất là cho đến khi Samsung thực hiện một cuộc nâng cấp thực sự mang tính đột phá.

(Theo PhoneArena, TechCrunch)