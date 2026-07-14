Những nỗ lực của Apple nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng và hạn chế đà tăng giá của dòng iPhone 18 Pro Max dường như vừa gặp phải một trở ngại lớn. Theo các nguồn tin trong ngành, kế hoạch đưa nhà sản xuất chip nhớ Trung Quốc ChangXin Memory Technologies (CXMT) vào chuỗi cung ứng của Apple sẽ chưa thể mang lại hiệu quả trong năm nay, đồng nghĩa khả năng iPhone 18 Pro Max tăng giá ngày càng trở nên rõ ràng.

iPhone 17 Pro Max. Ảnh: PhoneArena

Điều đáng chú ý là nguyên nhân không xuất phát từ căng thẳng địa chính trị hay các vấn đề về độ tin cậy của nhà cung cấp. Thay vào đó, mọi chuyện lại xoay quanh một thay đổi quan trọng trong công nghệ đóng gói bộ xử lý thế hệ mới A20 Pro.

CXMT chưa thể tham gia chuỗi cung ứng iPhone 18 Pro Max

Apple được cho là sẽ lần đầu tiên áp dụng công nghệ đóng gói Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM) trên chip A20 Pro dành cho dòng iPhone 18 Pro Max ra mắt vào tháng 9 năm nay.

Khác với công nghệ Package-on-Package (PoP) đã được Apple sử dụng nhiều năm qua, WMCM thay đổi hoàn toàn cách bố trí linh kiện. Thay vì đặt chip nhớ DRAM lên phía trên bộ xử lý, WMCM bố trí bộ nhớ nằm cạnh chip xử lý trên cùng một mô-đun. Thiết kế này giúp tối ưu hiệu năng, cải thiện khả năng truyền dữ liệu, giảm độ trễ và hỗ trợ các tính năng AI ngày càng phức tạp trên thiết bị.

Tuy nhiên, lợi ích về mặt kỹ thuật cũng kéo theo yêu cầu cực kỳ khắt khe trong quá trình phát triển. Nhà sản xuất bộ nhớ phải phối hợp chặt chẽ với đội ngũ thiết kế chip của Apple trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, để tối ưu khả năng tương thích và đảm bảo độ ổn định trước khi sản phẩm được thương mại hóa.

Đây chính là lợi thế mà Samsung và SK Hynix đang sở hữu.

Hai tập đoàn Hàn Quốc đã có nhiều năm hợp tác với Apple trong việc phát triển chip nhớ cho iPhone, trong khi CXMT mới chỉ bắt đầu quá trình thử nghiệm và chủ yếu cung cấp bộ nhớ cho các thiết bị bán tại thị trường Trung Quốc. Với thời gian còn lại trước khi iPhone 18 Pro Max bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt, gần như không đủ để CXMT hoàn tất toàn bộ quy trình xác thực chất lượng theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Apple.

Việc CXMT chưa thể xuất hiện trên iPhone 18 Pro Max không có nghĩa Apple từ bỏ kế hoạch hợp tác với các doanh nghiệp Trung Quốc.

Hiện nay, hãng đang phân bổ đơn hàng bộ nhớ giữa Samsung, SK Hynix và Micron. Theo nhiều nguồn tin, Apple muốn bổ sung thêm CXMT cùng YMTC vào danh sách nhà cung cấp, nhằm giảm sự phụ thuộc vào các đối tác truyền thống và quan trọng hơn là đảm bảo đủ nguồn cung chip nhớ trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu ngày càng tăng mạnh.

Mục tiêu của Apple không đơn thuần là giảm giá thành linh kiện mà còn nhằm tránh nguy cơ thiếu hụt bộ nhớ, ảnh hưởng tới sản lượng hàng chục triệu chiếc iPhone mỗi năm.

iPhone 18 Pro Max gần như khó tránh khỏi việc tăng giá

Đối với người dùng đang chờ đợi iPhone 18 Pro Max, thông tin này đồng nghĩa với việc kịch bản giúp Apple tiết giảm chi phí sản xuất gần như đã khép lại.

Các dự báo gần đây cho thấy giá khởi điểm của iPhone 18 Pro Max hoàn toàn có thể tăng lên khoảng 1.399 USD, cao hơn đáng kể so với thế hệ trước. Khi Apple chưa thể sử dụng nguồn chip nhớ có giá cạnh tranh hơn từ CXMT, áp lực chi phí tiếp tục dồn lên các nhà cung cấp hiện tại là Samsung và SK Hynix.

Trong bối cảnh giá linh kiện bộ nhớ vẫn neo ở mức cao, Apple sẽ gặp nhiều khó khăn nếu muốn tiếp tục duy trì mức giá như các thế hệ trước.

Thực tế, ngay cả dòng iPhone 17 Pro cũng đã chịu áp lực tương tự. Apple khi đó vẫn cố gắng giữ nguyên giá bán khởi điểm dù chi phí bộ nhớ liên tục leo thang. Tuy nhiên, với việc chuyển sang công nghệ WMCM trên thế hệ mới, khả năng lặp lại chiến lược này gần như không còn nhiều.

Xu hướng tăng giá không phải vấn đề riêng của Apple.

Samsung cũng đã điều chỉnh giá bán đối với nhiều phiên bản dung lượng cao của dòng Galaxy S26 trong năm nay vì cùng một nguyên nhân: chi phí bộ nhớ ngày càng tăng.

Lý do nằm ở sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI). Ngày càng nhiều chip DRAM được ưu tiên cung cấp cho các trung tâm dữ liệu AI thay vì điện thoại thông minh. Các công ty vận hành hạ tầng AI sẵn sàng trả mức giá cao hơn rất nhiều, khiến nguồn cung bộ nhớ dành cho smartphone trở nên hạn chế và đắt đỏ hơn.

Điều này tạo áp lực lên hầu hết các nhà sản xuất điện thoại cao cấp, bất kể là Apple hay Samsung.

(Theo PhoneArena, MacRumors)