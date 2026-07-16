Cuộc đua camera trên smartphone dường như vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo một nguồn tin rò rỉ uy tín từ Trung Quốc, OPPO đang thử nghiệm một mẫu điện thoại cao cấp sở hữu tới 3 camera sau đều có độ phân giải 200MP, điều chưa từng xuất hiện trên bất kỳ smartphone thương mại nào trước đây.

Với 3 camera 200MP, OPPO sẽ tạo ra chiếc smartphone 'hung thần nhiếp ảnh' mới. Ảnh: smartprix

Nếu thông tin này trở thành hiện thực, đây sẽ là cột mốc mới của ngành công nghiệp di động, tiếp tục đẩy giới hạn của nhiếp ảnh trên smartphone lên một tầm cao mới.

Thông tin được chia sẻ bởi tài khoản Digital Chat Station (DCS) trên mạng xã hội Weibo. Đây là một trong những nguồn tin rò rỉ có độ chính xác cao về các thiết bị Android, đặc biệt là các mẫu flagship đến từ Trung Quốc.

Theo DCS, nguyên mẫu kỹ thuật của OPPO Find X10 Pro Max hiện đang được thử nghiệm với hệ thống 3 camera 200MP ở mặt sau, hứa hẹn biến thiết bị này thành một "quái vật" thực thụ về khả năng chụp ảnh.

Tham vọng chiếc smartphone 'hung thần nhiếp ảnh'

Để thấy rõ bước tiến của công nghệ camera di động, chỉ cần nhìn lại gần hai thập kỷ trước. Khi chiếc iPhone đầu tiên ra mắt vào tháng 6/2007, máy chỉ được trang bị camera 2MP với những tính năng rất cơ bản. Thiết bị không có lấy nét tự động, không hỗ trợ zoom và cũng không được tích hợp đèn flash.

Thời điểm đó, một chiếc smartphone có camera 5MP đã được xem là cực kỳ cao cấp. Trước khi Apple giới thiệu iPhone khoảng ba tháng, Nokia tung ra mẫu Nokia N95 – thiết bị được đánh giá là một trong những điện thoại đa năng và tiên tiến nhất thời bấy giờ.

Không sở hữu màn hình cảm ứng, nhưng Nokia N95 được ví như một "máy tính đa phương tiện" với GPS tích hợp hỗ trợ dẫn đường từng ngã rẽ qua Nokia Maps, trình duyệt HTML hoàn chỉnh thay vì trình duyệt WAP hạn chế như phần lớn điện thoại lúc đó.

Đáng chú ý, Nokia N95 là smartphone đầu tiên được trang bị camera 5MP sử dụng ống kính Zeiss.

Đây cũng là một trong những lý do khiến thiết bị có mức giá lên tới khoảng 750 USD – con số rất cao ở thời điểm năm 2007.

Đến năm 2009, khi hệ điều hành Android bùng nổ mạnh mẽ, nhiều smartphone nổi bật như Motorola DROID đều sử dụng camera 5MP. Cũng trong năm này, Samsung Pixon 12 M8910, dù chỉ là điện thoại phổ thông, đã gây chú ý khi tích hợp camera lên tới 12,1MP.

Một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất của lịch sử camera smartphone chính là Nokia Lumia 1020 ra mắt năm 2013.

Chiếc điện thoại này sở hữu cảm biến 41MP, tạo nên cuộc chạy đua độ phân giải chưa từng có vào thời điểm đó.

Sau Lumia 1020, các hãng dần chuyển sang phát triển những cảm biến có kích thước lớn hơn, thuật toán xử lý hình ảnh tiên tiến hơn và khả năng chụp đêm vượt trội.

Những năm gần đây, cảm biến 200MP bắt đầu xuất hiện trên các mẫu flagship Android, mở ra một giai đoạn cạnh tranh hoàn toàn mới.

Giờ đây, thay vì chỉ có một camera 200MP, OPPO được cho là đang hướng tới việc trang bị cả ba camera sau đều sử dụng cảm biến có độ phân giải này.

Ba camera 200MP với cảm biến cực lớn

Theo DCS, nguyên mẫu OPPO Find X10 Pro Max sẽ bao gồm ba camera đều đạt độ phân giải 200MP nhưng đảm nhận các nhiệm vụ khác nhau.

Camera chính sử dụng cảm biến kích thước 1/1,3 inch nhằm tối ưu khả năng thu sáng và tái tạo chi tiết. Camera góc siêu rộng cũng đạt 200MP với cảm biến 1/1,5 inch, hứa hẹn mang lại chất lượng hình ảnh vượt xa các camera góc rộng hiện nay.

Trong khi đó, camera tiềm vọng tele cũng sử dụng cảm biến 200MP kích thước 1/1,3 inch, giúp cải thiện đáng kể chất lượng ảnh zoom quang và zoom lai.

Nguồn tin nhấn mạnh rằng đây mới chỉ là thiết bị thử nghiệm và chưa có xác nhận chính thức OPPO sẽ thương mại hóa cấu hình này. Tuy nhiên, khả năng đó hoàn toàn không phải là điều quá viển vông.

Lý do là bởi thế hệ OPPO Find X9 Ultra đã sở hữu tới hai camera 200MP. Việc bổ sung thêm một cảm biến 200MP thứ ba sẽ là bước tiến hợp lý nếu hãng muốn tạo khác biệt trong phân khúc siêu cao cấp.

Không chỉ gây chú ý về camera, OPPO Find X10 Pro Max còn được cho là sẽ sử dụng vi xử lý MediaTek Dimensity 9600 Pro – con chip thế hệ mới do TSMC sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến.

Đây sẽ là một trong những bộ xử lý đầu tiên ứng dụng công nghệ transistor Gate-All-Around (GAA), thay thế cấu trúc FinFET truyền thống.

Kiến trúc GAA cho phép cổng transistor bao bọc hoàn toàn kênh dẫn điện ở cả bốn phía, giúp giảm đáng kể hiện tượng rò rỉ dòng điện, tăng hiệu suất truyền dẫn và cải thiện hiệu quả năng lượng.

Nhờ đó, transistor có thể chuyển đổi trạng thái bật và tắt nhanh hơn, mang lại hiệu năng cao hơn trong khi vẫn tiết kiệm pin.

Sự kết hợp giữa chip 2nm mới và hệ thống 3 camera 200MP được kỳ vọng sẽ mang đến khả năng xử lý ảnh bằng AI mạnh mẽ hơn, tốc độ chụp nhanh hơn cũng như chất lượng video vượt trội.

Theo DCS, OPPO Find X10 Pro Max nhiều khả năng sẽ được giới thiệu vào khoảng tháng 9 hoặc tháng 10 năm nay.

Thực tế, thông tin về 3 camera 200MP không phải lần đầu xuất hiện. Ngay từ tháng 3, DCS từng tiết lộ sự tồn tại của một mẫu smartphone bí ẩn sở hữu đúng cấu hình này, bao gồm cả kích thước từng cảm biến. Khi đó, danh tính thiết bị vẫn chưa được xác định.

Đến nay, nguồn tin cho biết nhiều khả năng mẫu máy đó chính là OPPO Find X10 Pro Max. Điều này cũng phù hợp với những dự đoán trước đây rằng chỉ OPPO hoặc Vivo mới đủ khả năng triển khai một hệ thống camera có cấu hình tham vọng đến như vậy.

(Theo PhoneArena, Gizmochina)