Theo những tin đồn mới nhất, Apple dường như đã chuẩn bị một giải pháp cho iPhone 18 Pro Max, với quy trình sản xuất nhôm hoàn toàn mới nhằm tăng độ bền và hạn chế tối đa hiện tượng đổi màu.

Đây có thể là các màu sắc mới của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Ảnh: Sonny Dickinson

Quy trình tinh luyện nhôm mới, chấm dứt scandal "color-gate"?

Theo nguồn tin từ leaker Hàn Quốc yeux1122, Apple sẽ áp dụng một quy trình tinh luyện nhôm cải tiến cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Điểm khác biệt nằm ở việc sử dụng nhiệt độ thấp hơn trong quá trình sản xuất, đồng thời giảm số lượng các bước tinh luyện điện hóa.

Những thay đổi này được cho là giúp hạ thấp nhiệt độ nóng chảy của hỗn hợp vật liệu và ngăn chặn sự hình thành các cấu trúc nhựa trên bề mặt điện cực. Kết quả là hợp kim nhôm có khả năng chống ăn mòn tốt hơn, độ bền cơ học cao hơn và đặc biệt là giảm đáng kể nguy cơ biến đổi màu sắc theo thời gian.

Nói cách khác, chiếc iPhone 18 Pro Max có thể giữ được màu sắc nguyên bản lâu hơn, ngay cả sau nhiều tháng hoặc nhiều năm sử dụng. Đây là điều mà không ít người dùng iPhone 17 Pro Max mong muốn.

Không chỉ cải thiện chất lượng sản phẩm, quy trình mới còn được cho là giúp giảm chi phí sản xuất nhờ sử dụng vật liệu hiệu quả hơn. Điều này cũng phù hợp với chiến lược phát triển bền vững mà Apple đang theo đuổi trong nhiều năm gần đây. Hãng có thể tận dụng cơ hội này để nhấn mạnh yếu tố thân thiện với môi trường trong các chiến dịch quảng bá cho iPhone 18 Pro Max.

Trên thực tế, phần lớn người dùng iPhone 17 Pro Max không gặp hiện tượng đổi màu. Tuy nhiên, chỉ cần một số lượng đủ lớn các trường hợp được chia sẻ trên mạng xã hội cũng đủ để tạo thành một “gate” mới – thuật ngữ thường được cộng đồng công nghệ dùng để chỉ những sự cố gây tranh cãi liên quan đến sản phẩm công nghệ.

Vấn đề càng trở nên đáng chú ý khi Apple được cho là sẽ giới thiệu màu Dark Cherry hoàn toàn mới trên dòng iPhone 18 Pro Max. Đây được dự đoán sẽ là một trong những màu sắc nổi bật nhất mà hãng từng phát hành. Và chắc chắn điều cuối cùng Apple mong muốn là người dùng mua một chiếc điện thoại màu đỏ anh đào sang trọng nhưng sau đó màu sắc lại thay đổi ngoài ý muốn.

Màu Dark Cherry hoàn toàn mới có thể xuất hiện trên dòng iPhone 18 Pro Max. Ảnh: Macworld

Các báo cáo trước đây từng cho biết Apple sẽ tiếp tục sử dụng khung nhôm cho dòng Pro thay vì chuyển sang vật liệu khác. Lý do là nhôm mang lại khả năng tản nhiệt tốt hơn, phù hợp với các bộ vi xử lý ngày càng mạnh mẽ.

Tuy nhiên, những nguồn tin cũ cũng cho rằng vấn đề đổi màu có thể vẫn tồn tại. Báo cáo mới không hoàn toàn mâu thuẫn với nhận định đó, bởi Apple vẫn sử dụng cùng một loại vật liệu nhưng thay đổi cách xử lý và sản xuất để cải thiện chất lượng cuối cùng.

Người dùng nên lựa chọn như thế nào?

Trên Reddit, một số người dùng đã đưa ra giả thuyết rằng hiện tượng đổi màu trên phiên bản Cosmic Orange của iPhone 17 Pro Max có thể liên quan đến địa điểm sản xuất của thiết bị.

iPhone 17 Pro Max phiên bản Cosmic Orange (cam vũ trụ) chuyển sang màu hồng phấn. Ảnh: @FamilyTeas / X

Điều thú vị là có người cho biết họ đã phải đổi máy tới hai lần vì màu sắc thay đổi bất thường sau một thời gian sử dụng. Trong khi đó, một thành viên khác lại hài hước hỏi liệu hiện tượng này còn xảy ra hay không, bởi họ thực sự muốn chiếc điện thoại màu cam của mình chuyển sang màu hồng.

Những câu chuyện như vậy cho thấy phản ứng của người dùng khá đa dạng. Một số người xem đây là lỗi sản xuất nghiêm trọng trên một thiết bị có giá hàng nghìn USD, trong khi số khác lại coi đó là hiện tượng thú vị mang tính “độc nhất vô nhị”.

Dẫu vậy, xét trên góc độ thương mại, Apple khó có thể chấp nhận việc màu sắc sản phẩm thay đổi ngoài ý muốn. Sự nhất quán về thiết kế luôn là một trong những giá trị cốt lõi của hãng trong nhiều thập kỷ qua.

Đối với những ai lo ngại về hiện tượng đổi màu, giải pháp đơn giản nhất là sử dụng ốp lưng và gần như không tháo ra trong suốt vòng đời thiết bị. Đây là cách giúp hạn chế tác động từ môi trường lên lớp hoàn thiện bên ngoài của máy.

Một lựa chọn khác là chọn những màu sắc ít có nguy cơ xuất hiện sự thay đổi rõ rệt theo thời gian. Các tông màu trung tính thường ít khiến người dùng nhận ra sự biến đổi hơn so với những màu sắc nổi bật như cam, đỏ hay tím.

Ngoài ra, người dùng cũng nên chú ý đến sự kiện ra mắt iPhone 18 Pro Max dự kiến diễn ra vào tháng 9. Apple có thể sẽ không trực tiếp nhắc tới vấn đề đổi màu của iPhone 17 Pro Max, nhưng nếu hãng dành nhiều thời gian để nói về quy trình sản xuất nhôm mới hoặc các công nghệ thân thiện với môi trường, đó có thể là dấu hiệu cho thấy tin đồn hiện nay là có cơ sở.

Từ góc nhìn của nhiều người yêu công nghệ, những màu sắc độc đáo luôn có sức hấp dẫn riêng. Không ít người sẵn sàng chọn phiên bản nổi bật nhất, ngay cả khi biết rằng màu sắc có thể thay đổi đôi chút theo thời gian.

Tuy nhiên, smartphone không phải là áo khoác da hay quần jeans. Khi bỏ ra số tiền lớn để sở hữu một chiếc điện thoại cao cấp, người dùng có quyền kỳ vọng rằng màu sắc và chất lượng hoàn thiện sẽ được duy trì đúng như lúc mới mua.

Vì vậy, nếu Apple thực sự đã phát triển thành công quy trình sản xuất nhôm mới cho iPhone 18 Pro Max, đây có thể là một trong những nâng cấp âm thầm nhưng đáng giá nhất của thế hệ iPhone Pro tiếp theo.

(Theo PhoneArena, TechCrunch, MacRumors)