Samsung dường như đang chuẩn bị giới thiệu mẫu smartphone Fan Edition thế hệ mới khi chiếc Galaxy S26 FE vừa xuất hiện lần đầu tiên trên trang web của Wireless Power Consortium (WPC) – tổ chức chịu trách nhiệm phát triển và chứng nhận chuẩn sạc không dây Qi.

Hình ảnh đăng tải trên cơ sở dữ liệu của WPC đã mang đến cái nhìn đầu tiên về thiết bị này, qua đó cho thấy Samsung đang bước vào giai đoạn hoàn thiện sản phẩm trước khi ra mắt chính thức. Nếu tiếp tục duy trì lịch trình quen thuộc như những năm gần đây, Galaxy S26 FE nhiều khả năng sẽ được giới thiệu vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9/2026, tương tự thời điểm ra mắt của Galaxy S25 FE vào năm ngoái.

Hình ảnh điện thoại Samsung Galaxy S26 FE. Ảnh: WPC

Dòng Galaxy FE (Fan Edition) từ lâu được xem là những mẫu smartphone “cận flagship”, mang lại nhiều tính năng cao cấp của dòng Galaxy S nhưng với mức giá dễ tiếp cận hơn. Ý tưởng này lần đầu xuất hiện vào năm 2017 với Galaxy Note FE, một sản phẩm đặc biệt được Samsung tạo ra sau sự cố nổi tiếng của Galaxy Note 7.

Thiết kế quen thuộc, mang đậm DNA của Galaxy S26

Theo dữ liệu từ WPC, Galaxy S26 FE mang số hiệu model SM-S741. Hình ảnh được công bố cho thấy thiết bị sở hữu cụm camera sau dạng dọc quen thuộc, thường được cộng đồng công nghệ gọi vui là thiết kế “đèn giao thông”.

Kiểu bố trí camera này khá giống với Galaxy S26 tiêu chuẩn, mặc dù vị trí đặt cụm camera trên Galaxy S26 FE nằm sát mép trên và cạnh bên hơn đôi chút. Ngôn ngữ thiết kế tổng thể vẫn giữ được sự đơn giản, hiện đại và dễ nhận diện vốn là đặc trưng của dòng Galaxy S trong những năm gần đây.

Samsung dường như tiếp tục định vị Galaxy S26 FE là mẫu máy hướng tới những người dùng muốn trải nghiệm thiết kế và tính năng cao cấp, nhưng không nhất thiết phải chi trả mức giá của các phiên bản flagship đắt tiền hơn như Galaxy S26 Ultra.

Một trong những đặc điểm quen thuộc của dòng Galaxy FE là việc sử dụng bộ xử lý flagship của năm trước nhằm cân bằng giữa hiệu năng và chi phí sản xuất.

Điều đó đồng nghĩa Galaxy S26 FE được cho là sẽ không sử dụng Exynos 2600 – con chip 2nm mới nhất và mạnh nhất của Samsung. Exynos 2600 được xem là bước tiến lớn của hãng khi áp dụng kiến trúc bóng bán dẫn Gate-All-Around (GAA) tiên tiến cùng công nghệ Heat Pass Block giúp cải thiện khả năng tản nhiệt và duy trì hiệu suất ổn định.

Thay vào đó, Galaxy S26 FE nhiều khả năng sẽ được trang bị dòng vi xử lý Exynos cao cấp của thế hệ trước. Dù không phải lựa chọn mạnh nhất, đây vẫn là con chip đủ sức đáp ứng tốt các nhu cầu từ chơi game, xử lý AI cho đến đa nhiệm trong nhiều năm tới.

Những tin đồn gần đây cho biết Galaxy S26 FE sẽ sở hữu màn hình Dynamic AMOLED 2X kích thước 6,7 inch với tần số quét 120Hz. Đây là thông số quen thuộc trên các thiết bị cao cấp của Samsung, giúp mang lại trải nghiệm cuộn trang, xem video và chơi game mượt mà hơn đáng kể.

Độ sáng tối đa dự kiến đạt khoảng 1.900 nit, cho phép người dùng sử dụng máy dễ dàng ngay cả dưới ánh nắng mạnh ngoài trời.

Về bộ nhớ, thiết bị được cho là sẽ đi kèm 8GB RAM cùng các tùy chọn lưu trữ 128GB, 256GB và 512GB. Tương tự nhiều smartphone hiện đại khác, bộ nhớ sẽ không hỗ trợ mở rộng bằng thẻ nhớ microSD.

Nguồn năng lượng của máy đến từ viên pin có dung lượng dao động từ 4.900mAh đến 5.000mAh. Samsung cũng được cho là sẽ trang bị công nghệ sạc nhanh 45W, giúp rút ngắn đáng kể thời gian nạp đầy pin so với các thế hệ FE trước đây.

Điểm nâng cấp đáng chú ý: Chuẩn sạc không dây Qi 2.2.1

Một trong những thông tin đáng chú ý nhất từ hồ sơ chứng nhận WPC là Galaxy S26 FE sẽ hỗ trợ chuẩn sạc không dây Qi 2.2.1 mới nhất.

Phiên bản Qi này được giới thiệu từ tháng 7 năm ngoái và hỗ trợ công suất sạc không dây lên tới 25W, nhanh hơn đáng kể so với nhiều smartphone Android hiện nay.

Không chỉ tăng tốc độ sạc, Qi 2.2.1 còn cải thiện khả năng căn chỉnh từ tính giữa bộ sạc và điện thoại. Nhờ đó, cuộn dây sạc trên hai thiết bị luôn được đặt ở vị trí tối ưu, giảm thất thoát năng lượng và hạn chế lượng nhiệt sinh ra trong quá trình sạc công suất cao.

Đây có thể trở thành một trong những nâng cấp thực tế và hữu ích nhất trên Galaxy S26 FE, đặc biệt khi người dùng ngày càng quan tâm đến trải nghiệm sạc không dây nhanh và tiện lợi.

Dù Samsung chưa công bố chính thức bất kỳ thông tin nào, những dữ liệu xuất hiện trên cơ sở chứng nhận cho thấy Galaxy S26 FE đang tiến rất gần tới ngày ra mắt. Với màn hình AMOLED 120Hz lớn, pin dung lượng cao, sạc nhanh 45W, hỗ trợ chuẩn Qi 2.2.1 cùng mức giá dự kiến dễ tiếp cận hơn các mẫu flagship cao cấp, Galaxy S26 FE nhiều khả năng sẽ tiếp tục là lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc smartphone cận cao cấp.

(Theo PhoneArena, Macworld)