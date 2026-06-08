Khi thời điểm ra mắt chiếc iPhone Ultra màn hình gập đầu tiên của Apple chỉ còn được tính bằng vài tháng, sự háo hức trong giới công nghệ đang tăng lên từng ngày. Sau nhiều năm xuất hiện dưới dạng tin đồn, sản phẩm được xem là một trong những dự án bí mật và tham vọng nhất của Apple cuối cùng cũng đang tiến gần đến vạch đích.

Thời điểm ra mắt chiếc iPhone Ultra màn hình gập đầu tiên của Apple chỉ còn được tính bằng vài tháng. Ảnh: TT Technology/YouTube

Apple từ lâu nổi tiếng với khả năng khiến cả ngành công nghiệp phải dõi theo từng động thái của mình. Và lần này cũng không phải ngoại lệ. Dù thị trường điện thoại gập đã tồn tại nhiều năm với sự dẫn dắt của Samsung, Huawei hay Honor, sự xuất hiện của một chiếc iPhone gập vẫn được xem là cột mốc có thể làm thay đổi cục diện toàn ngành.

Những thông tin rò rỉ liên tục xuất hiện trong thời gian gần đây càng khiến mức độ quan tâm dành cho thiết bị này tăng cao hơn bao giờ hết.

iPhone Ultra sẽ mang đến điều gì mới?

Theo những thông tin được tiết lộ, chiếc iPhone Ultra màn hình gập sẽ sử dụng thiết kế gập ngang dạng quyển sách, tương tự dòng Galaxy Z Fold của Samsung nhưng với tỷ lệ màn hình rộng hơn.

Thiết bị được cho là sẽ chạy một phiên bản iOS được tối ưu hóa riêng cho màn hình lớn, cho phép đa nhiệm chia đôi màn hình hiệu quả hơn. Đây là tính năng mà người dùng điện thoại gập đã mong muốn từ lâu trên hệ sinh thái Apple.

Về phần cứng, sản phẩm nhiều khả năng được trang bị cụm camera kép phía sau thay vì ba camera như các mẫu iPhone Pro cao cấp hiện nay. Đáng chú ý hơn, Apple được cho là sẽ quay trở lại sử dụng cảm biến vân tay Touch ID tích hợp vào nút nguồn thay vì Face ID. Đây được xem là giải pháp phù hợp hơn với thiết kế màn hình gập hiện tại.

Các nguồn tin cũng cho biết máy sẽ có ba tùy chọn màu sắc gồm bạc, trắng và xanh indigo. Tuy nhiên, yếu tố được quan tâm nhất chính là màn hình. Apple được cho là đã đầu tư rất nhiều nguồn lực để giảm tối đa nếp gấp ở vị trí bản lề, tạo ra trải nghiệm thị giác liền mạch hơn đáng kể so với nhiều đối thủ hiện nay.

Nếu những thông tin này là chính xác, đây sẽ là một trong những màn hình gập hoàn thiện nhất từng xuất hiện trên thị trường.

Sự phấn khích của người dùng đang tăng mạnh

Những hình ảnh rò rỉ về ốp lưng và thiết kế của iPhone Ultra gần như đã hé lộ toàn bộ diện mạo sản phẩm. Nhờ đó, người dùng có cái nhìn khá rõ ràng về chiếc điện thoại gập đầu tiên của Apple trước khi thiết bị chính thức trình làng.

Kích thước iPhone Ultra bị rò rỉ. Ảnh: Naver

Các cuộc khảo sát trực tuyến gần đây cho thấy mức độ quan tâm dành cho sản phẩm là rất lớn. Khoảng 61% người tham gia cho biết họ cực kỳ hào hứng muốn xem Apple sẽ mang đến điều gì với iPhone Ultra khi thiết bị ra mắt cùng dòng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vào cuối năm nay.

Trong khi đó, hơn 20% người được hỏi cho biết họ không thực sự yêu thích điện thoại gập nhưng vẫn sẽ theo dõi sát sao sản phẩm của Apple. Điều này phản ánh sức hút đặc biệt mà thương hiệu này sở hữu. Ngay cả những người không phải khách hàng mục tiêu của dòng điện thoại gập cũng muốn biết Apple sẽ giải quyết những hạn chế cố hữu của phân khúc này như thế nào.

Chỉ khoảng 19% người tham gia khảo sát tỏ ra thờ ơ với sản phẩm mới và cho rằng họ không quan tâm liệu iPhone Ultra sẽ thành công hay thất bại trên thị trường.

Vẫn còn nhiều lý do để thận trọng

Dù sự kỳ vọng là rất lớn, giới phân tích cho rằng người dùng vẫn nên giữ thái độ thận trọng.

Nguyên nhân đầu tiên nằm ở việc đây là thế hệ sản phẩm đầu tiên. Lịch sử công nghệ cho thấy những thiết bị thế hệ đầu thường gặp nhiều vấn đề chưa được hoàn thiện hoàn toàn. Ngay cả Apple, công ty nổi tiếng về khả năng tối ưu hóa sản phẩm, cũng không phải ngoại lệ.

Theo các báo cáo gần đây, quá trình phát triển và sản xuất iPhone Ultra đã nhiều lần bị trì hoãn do những thách thức liên quan đến màn hình và bản lề. Một số nguồn tin còn cho biết thiết bị xuất hiện hiện tượng phát ra tiếng động nhẹ hoặc cảm giác lỏng lẻo sau thời gian sử dụng.

Ngoài ra, nếp gấp màn hình, yếu tố được Apple cố gắng loại bỏ trong nhiều năm, được cho là vẫn tồn tại ở mức độ nhất định. Mặc dù có thể tốt hơn các đối thủ, nó chưa hoàn toàn “vô hình” như những kỳ vọng ban đầu.

Một vấn đề khác là giá bán. Nhiều chuyên gia dự đoán iPhone Ultra có thể trở thành chiếc iPhone đắt nhất trong lịch sử, với mức giá vượt xa dòng Pro Max hiện nay. Điều đó sẽ khiến sản phẩm trở thành lựa chọn dành cho nhóm khách hàng cao cấp thay vì đại chúng.

Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng sự xuất hiện của Apple đang tạo ra những ảnh hưởng đáng kể ngay cả trước khi sản phẩm chính thức ra mắt.

Trong quá khứ, mỗi khi Apple bước vào một danh mục sản phẩm mới, thị trường thường chứng kiến sự bùng nổ về mức độ quan tâm. Dù không phải lúc nào cũng thống trị doanh số, Apple thường đóng vai trò thúc đẩy đổi mới và đưa công nghệ đến gần người dùng phổ thông hơn.

Điều tương tự có thể đang diễn ra với điện thoại gập. Dù kết quả cuối cùng ra sao, iPhone Ultra chắc chắn đang là một trong những sản phẩm công nghệ được chờ đợi nhất năm.

(Theo PhoneArena, AppleInsider)