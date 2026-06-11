Theo nhiều nguồn tin trong ngành công nghệ, Apple đang lên kế hoạch trang bị modem 5G thế hệ mới mang tên C2 cho bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Đây sẽ là bước tiến quan trọng trong chiến lược tự chủ công nghệ của Apple, khi hãng dần loại bỏ modem 5G của Qualcomm để thay thế bằng các giải pháp do chính mình thiết kế.

Modem C2 hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích đáng chú ý cho người dùng iPhone 18 Pro Max. Ảnh: Memeburn

Sau màn ra mắt của modem C1 trên iPhone 16e và phiên bản nâng cấp C1X trên các thiết bị mới hơn, Apple được cho là đã sẵn sàng đưa công nghệ modem nội bộ lên những mẫu iPhone cao cấp nhất. Không chỉ giúp hãng kiểm soát tốt hơn phần cứng và phần mềm, modem C2 còn hứa hẹn mang lại ba lợi ích đáng chú ý cho người dùng iPhone 18 Pro Max.

Modem C2 cải thiện thời lượng pin

Một trong những điểm mạnh lớn nhất của các modem do Apple tự phát triển chính là khả năng tiết kiệm điện năng. Cả C1 lẫn C1X đều được đánh giá cao về hiệu suất năng lượng và nhiều chuyên gia kỳ vọng C2 sẽ tiếp tục phát huy lợi thế này.

Không giống các modem của Qualcomm vốn được thiết kế để tương thích với nhiều hệ điều hành và thiết bị khác nhau, modem của Apple được tối ưu hóa riêng cho hệ sinh thái của hãng. Nhờ sự kết hợp chặt chẽ giữa iOS, bộ xử lý dòng A và modem dòng C, Apple có thể quản lý tài nguyên hiệu quả hơn, từ đó kéo dài thời lượng pin khi sử dụng mạng di động.

Hiện chưa có số liệu cụ thể về mức cải thiện mà modem C2 sẽ mang lại. Trước đây, Apple từng khẳng định modem C1 và C1X góp phần nâng cao thời lượng pin trên iPhone 16e, iPhone Air và iPad Pro M5, nhưng hãng chưa công bố những con số chi tiết.

Tuy nhiên, các tin đồn gần đây cho biết iPhone 18 Pro Max sẽ được trang bị viên pin dung lượng lớn hơn so với iPhone 17 Pro Max. Khi kết hợp với modem C2 tiết kiệm điện hơn, người dùng có thể kỳ vọng thời gian sử dụng thực tế sẽ được kéo dài đáng kể, đặc biệt trong các tác vụ sử dụng dữ liệu di động liên tục như xem video trực tuyến, gọi FaceTime hay chơi game trực tuyến.

Tăng cường quyền riêng tư với tính năng giới hạn vị trí chính xác

Trong bối cảnh quyền riêng tư ngày càng được người dùng quan tâm, Apple cũng đang tận dụng modem tự phát triển để bổ sung những tính năng bảo mật mới mà các modem bên thứ ba khó có thể hỗ trợ.

Một trong số đó là tính năng “Limit Precise Location” (Giới hạn vị trí chính xác), được Apple giới thiệu trong năm nay. Đây là tính năng hiện chỉ xuất hiện trên các thiết bị sử dụng modem do Apple thiết kế.

Theo tài liệu chính thức của Apple, các nhà mạng có thể xác định vị trí của người dùng dựa trên những trạm phát sóng mà thiết bị đang kết nối. Tính năng mới giúp giảm độ chính xác của dữ liệu vị trí mà nhà mạng có thể thu thập được, từ đó tăng cường quyền riêng tư.

Khi kích hoạt chế độ này, mạng di động vẫn có thể biết khu vực tương đối nơi người dùng đang xuất hiện, chẳng hạn như một quận hoặc khu dân cư, nhưng sẽ khó xác định chính xác địa chỉ hoặc vị trí cụ thể hơn.

Điểm đáng chú ý là tính năng này không ảnh hưởng đến chất lượng tín hiệu, tốc độ mạng hay trải nghiệm sử dụng hàng ngày. Người dùng vẫn có thể gọi điện, nhắn tin và truy cập Internet bình thường trong khi được bảo vệ tốt hơn trước việc theo dõi vị trí quá chi tiết.

Hiện nay, chỉ một số thiết bị như iPhone Air, iPhone 17e, iPhone 16e và iPad Pro M5 hỗ trợ tính năng này. Khi iPhone 18 Pro Max được trang bị modem C2, nhiều khả năng dòng sản phẩm cao cấp của Apple cũng sẽ được bổ sung lớp bảo vệ quyền riêng tư mới này.

Kết nối ổn định hơn ở những nơi mạng yếu hoặc quá tải

Lợi ích thứ ba của modem C2 nằm ở khả năng xử lý dữ liệu thông minh trong các điều kiện kết nối khó khăn.

Trong thực tế, người dùng thường gặp tình trạng mạng di động bị nghẽn tại sân vận động, nhà ga, trung tâm thương mại hoặc các sự kiện đông người. Dù tín hiệu vẫn hiển thị đầy đủ, tốc độ truy cập Internet có thể giảm mạnh do lượng người dùng cùng truy cập vào một mạng lưới.

Apple cho biết nhờ sự tích hợp sâu giữa bộ xử lý và modem, iPhone có thể nhận biết loại dữ liệu nào cần được ưu tiên trong thời gian thực. Nếu mạng đang quá tải, bộ xử lý của thiết bị sẽ gửi tín hiệu cho modem để ưu tiên các dữ liệu quan trọng và nhạy cảm với độ trễ, chẳng hạn như cuộc gọi video, tin nhắn hoặc các yêu cầu tương tác trực tiếp.

Điều này giúp chiếc iPhone phản hồi nhanh hơn, giảm cảm giác giật lag và duy trì trải nghiệm mượt mà ngay cả trong môi trường có chất lượng kết nối không lý tưởng.

Đây là lợi thế mà Apple khó có thể khai thác tối đa khi sử dụng modem của Qualcomm, bởi sự phối hợp giữa các linh kiện đến từ nhiều nhà sản xuất khác nhau thường không thể đạt mức tối ưu như khi toàn bộ hệ thống được thiết kế đồng bộ bởi một công ty.

Việc đưa modem C2 lên iPhone 18 Pro Max và iPhone 18 Pro không chỉ đơn thuần là một bản nâng cấp phần cứng. Đây còn là dấu mốc quan trọng trong chiến lược kiểm soát toàn bộ chuỗi công nghệ cốt lõi của Apple, tương tự như cách hãng từng chuyển đổi thành công từ chip Intel sang Apple Silicon trên máy Mac.

(Theo 9to5mac, AppleInsider)