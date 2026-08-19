Việc người dùng có phải mua phiên bản iPhone Pro Max lớn nhất để sở hữu hệ thống camera tốt nhất hay không, đã thay đổi qua từng thế hệ.

Với dòng iPhone 17 Pro hiện tại, Apple vẫn duy trì sự tương đồng gần như hoàn toàn giữa iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi trên thế hệ iPhone 18 Pro.

iPhone 18 Pro Max có thể độc quyền 2 tính năng camera đỉnh cao mà iPhone 18 Pro không có được. Ảnh: Macworld

Một thông tin rò rỉ mới cho thấy hai tính năng camera được kỳ vọng xuất hiện trên cả iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có thể cuối cùng lại trở thành đặc quyền của phiên bản Pro Max.

Theo những thông tin được tiết lộ trước đó, Apple đang chuẩn bị một loạt nâng cấp đáng chú ý cho hệ thống camera trên dòng iPhone 18 Pro.

Trong đó, ống kính chính được cho là sẽ lần đầu tiên hỗ trợ khẩu độ biến thiên, trong khi camera telephoto có khẩu độ lớn hơn nhằm cải thiện đáng kể khả năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng.

Ban đầu, phần lớn các báo cáo đều cho rằng Apple sẽ tiếp tục duy trì sự ngang bằng về camera giữa hai mẫu Pro.

Tuy nhiên, leaker nổi tiếng Ice Universe vừa đưa ra một khả năng khác, khiến thông tin về camera của iPhone 18 Pro Max trở nên đáng chú ý hơn.

iPhone 18 Pro Max có thể trở thành mẫu iPhone chụp xa tốt nhất

Theo nguồn tin này, iPhone 18 Pro Max có thể được trang bị khả năng zoom quang học 6x, trong khi iPhone 18 Pro chỉ hỗ trợ mức zoom khoảng 5x-6x.

Đáng chú ý hơn, phiên bản Pro Max còn có thể sử dụng công nghệ lăng kính năm lần khúc xạ tiên tiến hơn, giúp cải thiện khả năng thu phóng và chất lượng hình ảnh ở tiêu cự xa.

Nếu thông tin này chính xác, người dùng muốn sở hữu khả năng chụp xa tốt nhất trên iPhone 18 sẽ buộc phải lựa chọn phiên bản Pro Max.

Đây sẽ là một thay đổi đáng kể trong chiến lược sản phẩm của Apple, bởi hãng lâu nay thường cố gắng giữ cho iPhone Pro và Pro Max có hệ thống camera tương đương nhau.

Trên iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max, cả 3 camera phía sau đều sử dụng cảm biến 48MP. Apple quảng bá camera telephoto có khả năng zoom quang học lên tới 8x.

Tuy nhiên, con số này thực tế đạt được nhờ cắt ảnh từ cảm biến 24MP. Xét về mặt kỹ thuật, hệ thống này phù hợp hơn với cách mô tả là zoom quang học 4x, kèm tùy chọn tạo ảnh 8x bằng phương pháp crop.

Với iPhone 18 Pro Max, Apple được cho là có thể nâng cấp phần cứng thực sự để mang lại khả năng zoom xa hơn, thay vì chủ yếu dựa vào xử lý và cắt ảnh.

Thông tin rò rỉ vẫn còn mâu thuẫn

Dù vậy, thông tin về việc hai tính năng camera mới chỉ xuất hiện trên iPhone 18 Pro Max vẫn chưa thể xem là chắc chắn. Ice Universe sử dụng từ “có thể” khi đề cập đến khả năng này, cho thấy nguồn tin chưa hoàn toàn tự tin.

Một khả năng là chuỗi cung ứng của Apple đang tồn tại những thông tin trái chiều về linh kiện camera, khiến các nguồn tin chưa thể xác định chính xác cách hãng sẽ phân bổ những công nghệ mới cho từng phiên bản iPhone 18 Pro.

Đáng chú ý, ngay cả tính năng khẩu độ biến thiên trên camera chính cũng đang xuất hiện những báo cáo không thống nhất.

Một số nguồn tin cho rằng cả iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đều được trang bị công nghệ này, trong khi các thông tin khác lại cho rằng Apple có thể dành riêng tính năng cho phiên bản Pro Max.

Nếu Apple thực sự phân tầng camera trên dòng iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max sẽ không chỉ có kích thước màn hình lớn hơn mà còn trở thành lựa chọn rõ ràng dành cho người dùng ưu tiên nhiếp ảnh.

Khả năng zoom xa hơn, công nghệ lăng kính tiên tiến và khẩu độ lớn hơn có thể giúp mẫu máy này tạo khoảng cách đáng kể với iPhone 18 Pro.

Trong trường hợp đó, câu hỏi quan trọng với người dùng không còn đơn giản là chọn iPhone 18 Pro hay iPhone 18 Pro Max vì kích thước màn hình, mà sẽ là có chấp nhận trả thêm tiền để sở hữu hệ thống camera tốt nhất hay không.

Tuy nhiên, trước khi Apple chính thức công bố iPhone mới vào tháng 9 tới, những thông tin trên vẫn cần được xem là tin đồn và có thể tiếp tục thay đổi.

(Theo 9to5mac)