Quyết định được đưa ra dựa trên thời điểm iPhone X và MacBook Pro 15 inch đời 2018 ngừng bán ra thị trường, đồng nghĩa Apple và các trung tâm sửa chữa được ủy quyền sẽ không còn cung cấp dịch vụ sửa chữa, hoặc linh kiện thay thế cho chúng.

Apple hiện xếp iPhone X vào danh sách sản phẩm lỗi thời. Ảnh: AppleInsider

Ra mắt năm 2017, iPhone X là một trong những mẫu iPhone mang tính bước ngoặt của Apple. Đây là chiếc iPhone đầu tiên loại bỏ nút Home tích hợp Touch ID để chuyển sang hệ thống nhận diện khuôn mặt Face ID. Thiết bị đồng thời đánh dấu lần đầu Apple đưa màn hình OLED lên iPhone, mở ra một hướng thiết kế mới cho dòng điện thoại chủ lực của hãng.

Tuy nhiên, những công nghệ từng được xem là đột phá trên iPhone X giờ đã xuất hiện từ gần một thập kỷ trước. Sau nhiều năm kể từ thời điểm ngừng bán, Apple đã chính thức kết thúc vòng đời hỗ trợ phần cứng của mẫu máy này.

Apple phân loại sản phẩm “cổ điển” và “lỗi thời” như thế nào?

Apple có quy định khá rõ ràng về thời điểm một thiết bị bị đưa vào nhóm “vintage” hoặc “obsolete”. Một sản phẩm được xếp vào danh sách “cổ điển” (vintage) khi Apple đã ngừng phân phối thiết bị đó để bán trong hơn 5 năm nhưng chưa quá 7 năm.

Trong giai đoạn này, Apple vẫn có thể cung cấp dịch vụ sửa chữa và linh kiện thay thế trong thời gian tối đa 7 năm kể từ khi sản phẩm được bán lần cuối, với điều kiện linh kiện cần thiết còn có sẵn.

Sau khi một thiết bị đã không còn được bán mới trong hơn 7 năm, Apple sẽ chính thức phân loại sản phẩm đó là “lỗi thời” (obsolete). Khi đó, Apple cũng như các nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền sẽ không còn cung cấp dịch vụ sửa chữa hoặc đặt linh kiện chính hãng cho thiết bị.

Với iPhone X, việc được đưa vào danh sách sản phẩm lỗi thời đồng nghĩa người dùng sẽ không thể tiếp tục yêu cầu Apple sửa chữa chính thức nếu thiết bị gặp sự cố phần cứng.

iPhone X từng gặp nhiều vấn đề trong những ngày đầu

iPhone X không chỉ tạo ra bước ngoặt về thiết kế với màn hình tràn viền và phần “tai thỏ”, mà còn gặp một số vấn đề phần cứng trong thời gian đầu xuất hiện trên thị trường.

Năm 2017, một số người dùng phản ánh các đường màu xanh bắt đầu xuất hiện dọc theo mép màn hình OLED của iPhone X. Một số trường hợp khác gặp trục trặc liên quan đến hệ thống Face ID, thành phần đóng vai trò quan trọng trong thiết kế không còn nút Home của máy.

Apple từng cung cấp phương án thay thế thiết bị tại cửa hàng đối với một số lỗi nói trên. Tuy nhiên, iPhone X chưa bao giờ bị Apple triệu hồi trên diện rộng.

Dù vậy, dấu ấn của iPhone X đối với ngành smartphone là rất lớn. Thiết kế màn hình tràn viền, Face ID và việc loại bỏ nút Home sau đó trở thành những đặc điểm quen thuộc trên nhiều thế hệ iPhone tiếp theo.

MacBook Pro 15 inch 2018 cũng chính thức bị khai tử

Bên cạnh iPhone X, MacBook Pro 15 inch ra mắt năm 2018 cũng được Apple đưa vào danh sách sản phẩm lỗi thời.

Đây là một mẫu MacBook đáng chú ý bởi nó nằm trong thế hệ đầu tiên sử dụng chip bảo mật T2 của Apple. Bộ xử lý này đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng như bảo vệ dữ liệu Touch ID, quản lý quá trình khởi động an toàn và tăng cường bảo mật cho máy.

Tuy nhiên, MacBook Pro 2018 cũng gắn liền với một trong những thiết kế bàn phím gây tranh cãi nhất của Apple: bàn phím cánh bướm (butterfly keyboard).

Thiết kế này từng bị người dùng phàn nàn về độ bền và khả năng kẹt phím. Apple sau đó triển khai chương trình sửa chữa và thay thế bàn phím cho một số mẫu MacBook, chương trình kéo dài đến năm 2024 trước khi kết thúc.

Người dùng iPhone X và MacBook Pro 2018 giờ phải tìm đến bên thứ ba

Về phần mềm, iPhone X hiện không thể nâng cấp chính thức vượt quá iOS 16, trong khi MacBook Pro 15 inch 2018 cũng không thể tiếp tục cập nhật lên các phiên bản macOS mới hơn Sequoia theo phương thức chính thức. Ngay cả những dự án dành cho người dùng chuyên sâu như OpenCore Legacy Patcher cũng không thể thay đổi hoàn toàn giới hạn hỗ trợ của phần cứng.

Sau khi hai thiết bị được Apple xếp vào danh sách “obsolete”, những người vẫn đang sử dụng iPhone X hoặc MacBook Pro 2018 sẽ phải tìm đến các cửa hàng sửa chữa bên thứ ba nếu cần thay linh kiện hoặc khắc phục lỗi phần cứng.

Tuy nhiên, trong năm 2026, việc bỏ tiền sửa chữa những thiết bị đã gần một thập kỷ tuổi cũng có thể không còn là lựa chọn kinh tế. Chi phí linh kiện, công sửa chữa và nguy cơ phát sinh thêm lỗi có thể khiến người dùng cân nhắc chuyển sang một thiết bị mới thay vì tiếp tục duy trì những sản phẩm đã chính thức kết thúc vòng đời hỗ trợ từ Apple.

(Theo AppleInsider, MacRumors)