Apple đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho sự kiện công nghệ được mong chờ nhất trong năm. Một bản ghi nhớ nội bộ vừa bị rò rỉ đã hé lộ kế hoạch tổ chức lễ ra mắt dòng iPhone 18, trong đó tâm điểm sẽ là iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và mẫu điện thoại màn hình gập hoàn toàn mới mang tên iPhone Ultra.

Sự kiện ra mắt iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Ultra có thể diễn ra vào nửa đầu tháng 9. Ảnh: @Saurav_DJ47/ X

Không chỉ là màn ra mắt sản phẩm thường niên, sự kiện năm nay còn được đánh giá là một cột mốc quan trọng đối với "Táo khuyết" khi đánh dấu sự chuyển giao quyền lực ở vị trí CEO và mở ra kỷ nguyên iPhone gập đầu tiên của hãng.

Apple bắt đầu chuẩn bị cho sự kiện ra mắt iPhone 18 Pro

Theo thông tin từ bản ghi nhớ nội bộ được Bloomberg tiếp cận, Apple đã khởi động công tác chuẩn bị cho sự kiện giới thiệu thế hệ iPhone mới bằng cách mở chương trình đăng ký dành cho nhân viên bán lẻ muốn tham gia hỗ trợ tổ chức sự kiện trực tiếp.

Đây là quy trình quen thuộc mà Apple thường áp dụng trước mỗi lễ ra mắt sản phẩm lớn. Những nhân viên được lựa chọn sẽ hỗ trợ đón tiếp khách mời, hướng dẫn trải nghiệm sản phẩm và đảm bảo hoạt động tại khu vực trưng bày diễn ra suôn sẻ.

Tài liệu cũng cho biết Apple đã thông báo tới nhân viên rằng sự kiện sẽ được tổ chức trong nửa đầu tháng 9, phù hợp với lịch trình truyền thống của hãng trong nhiều năm qua.

Thông thường, Apple sẽ công bố iPhone mới vào thứ Ba hoặc thứ Tư của tuần thứ hai trong tháng 9. Năm nay, do ngày Lễ Lao động (Labor Day) tại Mỹ rơi vào thứ Hai, ngày 7/9, giới quan sát nhận định sự kiện nhiều khả năng sẽ diễn ra vào thứ Tư, ngày 9/9. Mốc thời gian này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho khách mời và báo chí quốc tế có thời gian di chuyển đến tham dự.

Sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt với Apple

Lễ ra mắt iPhone năm nay được đánh giá có ý nghĩa lớn hơn nhiều so với các thế hệ trước bởi hai lý do quan trọng.

Trước hết, Apple được cho là sẽ chính thức giới thiệu iPhone Ultra, chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên trong lịch sử của hãng. Sau nhiều năm đứng ngoài cuộc đua smartphone gập, Apple cuối cùng cũng sẵn sàng bước vào phân khúc đang tăng trưởng nhanh với kỳ vọng tạo ra chuẩn mực mới về thiết kế và trải nghiệm người dùng.

Bên cạnh đó, sự kiện này còn đánh dấu lần đầu tiên John Ternus đảm nhiệm vai trò người dẫn dắt một buổi giới thiệu sản phẩm lớn trên cương vị CEO. Ông sẽ chính thức tiếp quản vị trí từ Tim Cook vào ngày 1/9, khép lại hơn một thập kỷ Apple phát triển dưới sự lãnh đạo của vị CEO kỳ cựu.

Việc chuyển giao diễn ra ngay trước sự kiện iPhone được xem là thời điểm mang tính biểu tượng, mở đầu cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Apple.

iPhone 18 Pro Max và iPhone Ultra sẽ sở hữu hàng loạt nâng cấp đáng chú ý

Theo các thông tin rò rỉ, cả iPhone 18 Pro Max và iPhone Ultra đều sẽ được trang bị vi xử lý A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2nm, hứa hẹn mang lại bước nhảy vọt về hiệu năng, khả năng xử lý trí tuệ nhân tạo (AI) cũng như tiết kiệm điện năng.

Đối với iPhone 18 Pro Max, Apple được cho là sẽ thu nhỏ khu vực Dynamic Island, giúp tăng diện tích hiển thị. Máy cũng có thể được trang bị hệ thống camera với khẩu độ thay đổi linh hoạt, cho phép điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến tùy theo điều kiện chụp, đồng thời sở hữu viên pin dung lượng lớn hơn nhằm kéo dài thời gian sử dụng.

Trong khi đó, iPhone Ultra được mô tả là mẫu điện thoại gập có thiết kế ngắn và rộng, khác biệt so với nhiều smartphone gập dạng cuốn sách hiện nay. Để tối ưu thiết kế và kiểm soát chi phí, thiết bị có thể không được trang bị một số tính năng cao cấp vốn xuất hiện trên các mẫu iPhone Pro, chẳng hạn như hệ thống nhận diện khuôn mặt Face ID hay camera tele hỗ trợ zoom quang học.

Dù vậy, Apple được kỳ vọng sẽ tập trung vào trải nghiệm màn hình lớn, khả năng đa nhiệm và độ hoàn thiện phần cứng nhằm tạo lợi thế cạnh tranh trong phân khúc smartphone gập cao cấp.

Giá bán có thể tăng mạnh nhưng Apple đã chuẩn bị phương án mới

Một trong những điểm gây chú ý nhất của thế hệ iPhone năm nay là mức giá dự kiến cao hơn đáng kể so với các phiên bản tiền nhiệm.

Theo các nguồn tin rò rỉ, iPhone 18 Pro có thể khởi điểm từ 1.399 USD, tăng khoảng 300 USD so với thế hệ trước. Trong khi đó, iPhone Ultra được cho là sẽ có giá khoảng 2.300 USD, trở thành chiếc iPhone đắt nhất từ trước đến nay.

Mức giá này phản ánh chi phí sản xuất ngày càng tăng của chip 2nm, màn hình gập cùng nhiều công nghệ mới được Apple tích hợp.

Để giảm áp lực tài chính cho người dùng, Apple gần đây đã triển khai chương trình thuê bao phần cứng. Với hình thức này, khách hàng chỉ cần thanh toán một khoản phí hàng tháng thấp hơn thay vì phải chi toàn bộ số tiền ngay khi mua máy.

Giới phân tích cho rằng mô hình thuê bao có thể giúp nhiều người dễ dàng tiếp cận các thiết bị cao cấp hơn, đặc biệt là những mẫu iPhone có giá bán vượt ngưỡng 2.000 USD.

Sự xuất hiện của iPhone Ultra được đánh giá sẽ tác động mạnh đến toàn bộ thị trường smartphone gập. Dù Apple là "người đến sau", sức ảnh hưởng của thương hiệu cùng hệ sinh thái rộng lớn có thể nhanh chóng thay đổi cục diện cạnh tranh.

Các dự báo hiện nay cho thấy, iPhone Ultra có khả năng chiếm khoảng 25% thị phần smartphone màn hình gập ngay trong năm đầu tiên mở bán, một con số phản ánh sự kỳ vọng rất lớn từ người tiêu dùng cũng như giới đầu tư.

(Theo PhoneArena, Mashable, MacRumors)