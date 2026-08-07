Nguyên nhân khan hàng đối với iPhone 18 Pro Max không nằm ở năng lực sản xuất bộ xử lý hay dây chuyền lắp ráp, mà xuất phát từ tình trạng thiếu hụt bộ nhớ DRAM – linh kiện quan trọng đang làm chậm tiến độ hoàn thiện chip A20 Pro.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ sử dụng chip A20 Pro. Ảnh: @Saurav_DJ47/Notebookcheck

Theo nhà phân tích Tim Culpan của Culpium, Apple đang phải đối mặt với một trong những thách thức lớn nhất trong chuỗi cung ứng năm nay.

Dù tiến độ sản xuất bộ xử lý A20 Pro diễn ra thuận lợi, việc thiếu nguồn cung DRAM đang khiến hàng triệu con chip chưa thể hoàn thiện để chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

Chip A20 Pro sản xuất thuận lợi nhưng chưa thể hoàn thiện vì thiếu DRAM

Năm nay, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ sử dụng chip A20 Pro, con chip đầu tiên của Apple được sản xuất trên tiến trình N2 (2nm) tiên tiến của TSMC.

Đây là công nghệ bán dẫn thế hệ mới đã được đưa vào sản xuất hàng loạt từ đầu năm 2026 và được kỳ vọng mang lại hiệu năng cao hơn cùng mức tiêu thụ điện năng thấp hơn.

Sau khi hoàn tất quá trình chế tạo, chip A20 Pro không thể sử dụng ngay mà phải được đóng gói cùng bộ nhớ DRAM thông qua công nghệ Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM) mới của TSMC. Chính ở công đoạn này, chuỗi cung ứng đang gặp trở ngại nghiêm trọng.

Theo nguồn tin của Culpan, sản lượng và tỷ lệ thành phẩm của A20 Pro đều đạt mức rất tốt.

Tuy nhiên, hàng loạt tấm wafer chứa chip A20 Pro hiện đang phải nằm chờ vì chưa có đủ DRAM để đóng gói hoàn chỉnh.

Điều này đồng nghĩa với việc năng lực sản xuất chip không còn là yếu tố hạn chế. Thay vào đó, sự thiếu hụt bộ nhớ DRAM mới là nguyên nhân khiến toàn bộ quy trình bị đình trệ.

Khoảng 1 tỷ USD chip Apple đang “nằm chờ” trong nhà máy của TSMC

Báo cáo cho biết TSMC hiện đang lưu giữ lượng chip Apple trị giá khoảng 1 tỷ USD chưa thể chuyển sang các bước tiếp theo chỉ vì thiếu nguồn cung DRAM.

Đây là con số rất đáng chú ý bởi giá trị này phản ánh quy mô sản xuất khổng lồ của Apple trước thời điểm ra mắt sản phẩm mới.

Nếu tình trạng thiếu bộ nhớ kéo dài thêm, lượng chip chưa hoàn thiện có thể tiếp tục gia tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ lắp ráp iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Đối với Apple, việc không thể chuyển chip đến các nhà máy lắp ráp đúng kế hoạch đồng nghĩa số lượng máy hoàn thiện trước ngày mở bán có nguy cơ thấp hơn kỳ vọng.

Theo Tim Culpan, Apple cùng các đối tác lắp ráp vẫn tin rằng hãng có thể đáp ứng nhu cầu mua sắm trong đợt mở bán đầu tiên.

Tuy nhiên, điều khiến hãng lo lắng là lượng hàng dự trữ sẽ nhanh chóng cạn kiệt sau những ngày đầu tiên.

Nếu điều này xảy ra, khách hàng đặt mua trực tuyến có thể phải chờ giao máy lâu hơn đáng kể so với các năm trước.

Đồng thời, lượng hàng tại các cửa hàng bán lẻ cũng có thể nhanh chóng hết sạch sau thời gian ngắn mở bán.

Trong những năm gần đây, các mẫu iPhone Pro thường xuyên rơi vào tình trạng giao hàng kéo dài từ vài tuần đến hơn một tháng trong giai đoạn đầu.

Cuộc khủng hoảng DRAM lần này có thể khiến tình trạng đó tiếp tục tái diễn, thậm chí nghiêm trọng hơn.

Nhu cầu dành cho iPhone 18 Pro có thể tăng mạnh

Một yếu tố khác được cho là sẽ làm áp lực nguồn cung trở nên lớn hơn là chiến lược sản phẩm mới của Apple.

Theo nhiều thông tin trước đó, đây sẽ là năm đầu tiên Apple không phát hành mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn vào mùa thu.

Thay vì ra mắt cùng dòng Pro như thông lệ, phiên bản này được cho là sẽ lùi sang đầu năm 2027.

Trong khi đó, iPhone Air 2 cũng được cho là sẽ không xuất hiện trong đợt giới thiệu sản phẩm mùa thu năm nay.

Điều này khiến danh mục iPhone mới của Apple chỉ còn hai lựa chọn chính là iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và mẫu iPhone Ultra có mức giá rất cao.

Với việc iPhone Ultra được định vị ở phân khúc siêu cao cấp, phần lớn người dùng có xu hướng sẽ lựa chọn hai phiên bản Pro, khiến nhu cầu có thể tăng mạnh hơn bình thường.

Nếu nguồn cung DRAM không được cải thiện kịp thời, lượng máy xuất xưởng sẽ khó đáp ứng hết nhu cầu ngay trong giai đoạn đầu mở bán.

Người dùng muốn sở hữu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sớm có thể phải đặt hàng trước hoặc chấp nhận thời gian chờ lâu hơn, đặc biệt tại những thị trường có sức mua lớn.

(Theo 9to5mac, Notebookcheck)