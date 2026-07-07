Nếu từng cho rằng iPhone 17 Pro Max đã quá dày so với các thế hệ trước, người dùng có lẽ sẽ còn bất ngờ hơn khi cầm trên tay iPhone 18 Pro Max vào cuối năm nay. Theo những thông tin rò rỉ mới nhất, Apple tiếp tục đi ngược xu hướng smartphone siêu mỏng, khi tăng đáng kể độ dày của dòng Pro nhằm phục vụ hàng loạt nâng cấp phần cứng quan trọng.

Mô hình iPhone 18 Pro Max màu Dark Cherry. Ảnh: Jon Rettinger/X

Động thái này cho thấy, Apple không còn quá đặt nặng yếu tố thiết kế mỏng nhẹ trên dòng Pro. Thay vào đó, hãng ưu tiên những cải tiến mang tính thực dụng như camera chuyên nghiệp hơn, pin dung lượng lớn hơn và hiệu năng mạnh mẽ hơn, trong khi dòng iPhone Air được kỳ vọng sẽ trở thành lựa chọn dành cho những người yêu thích thiết kế mỏng nhẹ.

iPhone 18 Pro Max có thể dày gần 11mm

Theo một báo cáo mới được chia sẻ từ nguồn tin trong chuỗi cung ứng, độ dày của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có thể dao động từ 9,9mm đến 10,9mm. Đây là mức tăng rất lớn nếu so với độ dày 8,75mm của iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.

Nếu nhìn lại xa hơn, iPhone 16 Pro chỉ dày 8,25mm. Điều đó đồng nghĩa sau hai thế hệ, Apple có thể đã tăng độ dày của dòng Pro thêm hơn 2mm, một thay đổi đủ để người dùng cảm nhận rõ khi cầm nắm.

Hiện Apple vẫn chưa xác nhận thông số chính thức, nhưng nhiều nguồn tin đều cho rằng hãng không còn quá lo ngại việc iPhone Pro trở nên dày hơn. Thay vào đó, mục tiêu là tối đa hóa hiệu năng và trải nghiệm sử dụng cho nhóm khách hàng chuyên nghiệp.

Lý do quan trọng nhất khiến iPhone 18 Pro Max phải "tăng cân", được cho là sự xuất hiện của hệ thống camera hoàn toàn mới.

Theo các tin đồn trước đó, Apple lần đầu tiên sẽ trang bị khẩu độ biến thiên (Variable Aperture) trên camera chính của iPhone. Đây là công nghệ vốn chỉ xuất hiện trên một số máy ảnh chuyên nghiệp hoặc smartphone Android cao cấp.

Với khẩu độ có thể điều chỉnh thủ công, người dùng sẽ kiểm soát được lượng ánh sáng đi vào cảm biến. Khi chụp thiếu sáng, khẩu độ lớn giúp thu nhiều ánh sáng hơn để ảnh sáng và ít nhiễu. Ngược lại, khi chụp ngoài trời hoặc muốn tăng độ nét trên toàn khung hình, người dùng có thể thu nhỏ khẩu độ nhằm tạo ra những bức ảnh có chiều sâu và độ chi tiết cao hơn.

Nếu thông tin này trở thành hiện thực, đây sẽ là một trong những nâng cấp đáng giá nhất của camera iPhone trong nhiều năm trở lại đây.

Không chỉ camera, Apple cũng được cho là tận dụng phần không gian tăng thêm để trang bị pin dung lượng lớn hơn.

Theo các nguồn rò rỉ, iPhone 18 Pro sẽ sở hữu viên pin khoảng 4.288 mAh, cao hơn một chút so với mức 4.252 mAh trên iPhone 17 Pro.

Điểm đáng chú ý hơn nằm ở phiên bản iPhone 18 Pro Max. Mẫu máy này được cho là sẽ trang bị pin lên tới 5.567 mAh, tăng mạnh so với mức 5.088 mAh của iPhone 17 Pro Max.

Nếu so với Galaxy S26 Ultra – chiếc flagship Android hàng đầu hiện nay với pin 5.000 mAh, thì iPhone 18 Pro Max còn vượt trội hơn đáng kể về dung lượng.

Kết hợp với khả năng tối ưu điện năng vốn là thế mạnh của Apple, nhiều chuyên gia kỳ vọng iPhone 18 Pro Max sẽ thiết lập chuẩn mực mới về thời lượng pin trong phân khúc smartphone cao cấp.

Hàng loạt nâng cấp đáng chờ đợi

Ngoài camera và pin, iPhone 18 Pro Max còn được đồn đoán sẽ mang đến nhiều thay đổi hấp dẫn khác.

Hình dung Dynamic Island trên iPhone 17 Pro và iPhone 18 Pro. Ảnh từ Weibo

Một trong số đó là Dynamic Island được thu nhỏ đáng kể nhờ hệ thống Face ID đặt dưới màn hình. Nếu đúng, đây sẽ là bước tiến lớn trong hành trình tiến tới thiết kế màn hình gần như toàn diện của Apple.

Bên cạnh đó, iPhone 18 Pro Max nhiều khả năng sẽ là dòng iPhone đầu tiên sử dụng chip tiến trình 2nm thế hệ mới. Công nghệ sản xuất tiên tiến hơn hứa hẹn mang lại hiệu năng mạnh hơn, khả năng xử lý AI vượt trội và mức tiêu thụ điện năng thấp hơn.

Apple cũng được cho là tinh chỉnh thiết kế mặt lưng kính để màu sắc hòa quyện tốt hơn với khung máy, tạo cảm giác liền mạch và cao cấp hơn so với thế hệ trước.

Một màu sắc mới mang tên Dark Cherry cũng đang thu hút nhiều sự quan tâm. Nếu xuất hiện, đây có thể trở thành phiên bản được săn đón nhất của dòng iPhone 18 Pro Max.

Ngoài ra, Apple được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng việc sử dụng modem 5G do hãng tự phát triển thay cho modem của Qualcomm tại một số thị trường. Modem mới được kỳ vọng mang lại khả năng tiết kiệm pin tốt hơn, tốc độ ổn định hơn và giúp Apple chủ động hơn trong chiến lược phát triển phần cứng.

Có nên nâng cấp lên iPhone 18 Pro Max?

Với những gì đang được tiết lộ, iPhone 18 Pro Max hứa hẹn sẽ là một trong những smartphone cao cấp đáng chú ý nhất năm nay. Camera khẩu độ biến thiên, pin lớn hơn, chip 2nm, Dynamic Island nhỏ hơn cùng modem mới đều là những nâng cấp có giá trị thực tế.

Tuy nhiên, không ít chuyên gia cho rằng, người dùng đang sở hữu iPhone 16 Pro Max hoặc iPhone 17 Pro Max có thể cân nhắc chờ thêm một thế hệ nữa.

Nguyên nhân là Apple được cho là đang chuẩn bị một cuộc "đại tu" toàn diện cho iPhone 20 Pro Max vào năm 2027, nhằm kỷ niệm 20 năm ra mắt chiếc iPhone đầu tiên. Mẫu máy này được kỳ vọng sẽ mang đến hàng loạt thay đổi mang tính đột phá về thiết kế, màn hình, camera và công nghệ AI.

Trong khi đó, các báo cáo gần đây cũng cho biết Apple nhiều khả năng sẽ tiếp tục điều chỉnh tăng giá toàn bộ dòng iPhone mới do chi phí linh kiện, đặc biệt là bộ nhớ, tăng mạnh trên phạm vi toàn cầu.

Nếu các thông tin rò rỉ là chính xác, iPhone 18 Pro Max sẽ là lựa chọn rất hấp dẫn đối với những người muốn sở hữu công nghệ mới nhất ngay trong năm nay.

(Theo PhoneArena, AppleInsider)