iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max chỉ còn vài tuần nữa sẽ xuất hiện và những tin đồn mới nhất cho thấy dòng iPhone cao cấp này có thể mang đến một loạt nâng cấp đáng chú ý cho hệ thống camera. Đáng quan tâm nhất là 3 thay đổi đang được nhắc đến gồm camera chính khẩu độ biến thiên, camera telephoto có khẩu độ lớn hơn và loạt tính năng phần mềm dành riêng cho người dùng chuyên nghiệp.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ được nâng cấp camera mạnh mẽ. Ảnh: Sonny Dickson/X

Hàng năm, Apple đều tìm cách cải thiện khả năng chụp ảnh trên iPhone theo một hướng nào đó. Với iPhone 17 ra mắt năm ngoái, camera trước Center Stage mới là một trong những điểm nhấn lớn. Trong khi đó, iPhone 17 Pro được trang bị ống kính telephoto cải tiến mạnh, nâng cao đáng kể khả năng chụp ảnh từ xa.

Đối với iPhone 18 Pro Max, Mark Gurman của Bloomberg cho biết Apple có thể tạo ra “bước nhảy vọt lớn nhất về phần cứng camera” trong nhiều năm trở lại đây. Nếu các thông tin rò rỉ hiện nay chính xác, camera sẽ tiếp tục là một trong những lĩnh vực được Apple tập trung đầu tư mạnh trên thế hệ iPhone Pro mới.

Camera chính khẩu độ biến thiên có thể là thay đổi lớn nhất

Trong ba nâng cấp được đồn đoán, khẩu độ biến thiên trên camera chính có thể là tính năng đáng chú ý nhất. Công nghệ này đã xuất hiện trong các tin đồn về iPhone từ nhiều năm qua, nhưng cách Apple triển khai và đưa nó vào trải nghiệm sử dụng thực tế vẫn chưa được tiết lộ rõ ràng.

Về lý thuyết, khẩu độ biến thiên có thể cho phép người dùng chủ động điều chỉnh khả năng lấy nét và độ sâu trường ảnh cho từng bức hình. Điều này mở ra nhiều lựa chọn sáng tạo hơn khi chụp ảnh, thay vì để camera tự động quyết định toàn bộ thông số.

Công nghệ này cũng có thể giúp Apple cải thiện chế độ Chân dung, nâng cao chất lượng ảnh trong điều kiện thiếu sáng và tăng khả năng thích ứng của camera iPhone 18 Pro Max với nhiều tình huống chụp khác nhau. Thậm chí, tất cả những cải tiến trên có thể được tích hợp cùng lúc nếu Apple tận dụng tốt phần cứng mới.

Camera telephoto có khẩu độ lớn hơn, cải thiện ảnh thiếu sáng

Nâng cấp thứ hai nằm ở camera telephoto. Theo các tin đồn, ống kính này sẽ được trang bị khẩu độ lớn hơn. Đây là thay đổi có ý nghĩa thực tế bởi khả năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng hiện vẫn là một điểm yếu tương đối rõ của camera telephoto trên iPhone.

Khẩu độ lớn hơn cho phép nhiều ánh sáng đi vào cảm biến hơn, từ đó có thể giúp ảnh chụp trong môi trường tối trở nên sáng và chi tiết hơn. Apple cũng có thêm dư địa để giảm nhiễu, cải thiện tốc độ chụp và nâng cao chất lượng hình ảnh khi người dùng sử dụng khả năng zoom trong những điều kiện ánh sáng không thuận lợi.

iPhone 18 Pro Max có thể nâng cấp mạnh phần mềm camera

Bên cạnh phần cứng, iPhone 18 Pro Max được cho là sẽ có những tính năng phần mềm camera mới hướng đến người dùng chuyên nghiệp. Hiện chưa có thông tin chi tiết về toàn bộ các tính năng này, nhưng Aaron Tilley trước đây từng đưa tin trên The Information rằng camera của các mẫu iPhone 18 Pro sắp tới sẽ bắt đầu tiệm cận máy ảnh chuyên nghiệp ở một số tính năng nâng cao.

Theo những người am hiểu dự án, Apple cũng đang chuẩn bị nâng cấp ứng dụng Camera tích hợp trên iPhone. Ứng dụng hiện tại chủ yếu cung cấp các tùy chỉnh cơ bản, trong khi người dùng chuyên nghiệp thường cần nhiều quyền kiểm soát hơn đối với các thông số chụp.

Động thái này có thể đánh dấu bước chuyển đáng kể trong chiến lược camera của Apple. Thay vì chỉ tập trung vào khả năng chụp ảnh tự động và xử lý ảnh bằng thuật toán, iPhone 18 Pro Max có thể cung cấp thêm nhiều công cụ để người dùng chủ động kiểm soát quá trình chụp.

Năm ngoái, Apple đã giới thiệu tính năng phần mềm Dual Capture độc quyền trên những mẫu iPhone mới nhất. Vì vậy, nhiều khả năng iPhone 18 Pro Max năm nay sẽ tiếp tục được bổ sung một số tính năng phần mềm riêng dành cho dòng Pro, qua đó tạo thêm khoảng cách với các phiên bản iPhone tiêu chuẩn.

Không chỉ camera và phần mềm, nút Camera Control cũng được kỳ vọng sẽ có thay đổi trong năm nay. Apple có thể cải tiến cơ chế hoạt động hoặc mở rộng chức năng của nút này nhằm giúp người dùng điều khiển camera thuận tiện hơn.

Nếu toàn bộ những tin đồn hiện tại trở thành sự thật, iPhone 18 Pro Max sẽ không chỉ sở hữu camera với phần cứng mạnh hơn mà còn mang đến cách tiếp cận chuyên nghiệp hơn đối với nhiếp ảnh di động, tiến gần hơn tới trải nghiệm của những chiếc máy ảnh chuyên nghiệp.

Video concept iPhone 18 Pro. (Nguồn: Fpt/YouTube)

(Theo 9to5mac, PhoneArena)